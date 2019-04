Mariachis en Génova, el 'troleo' de Forocoches al PP al ritmo de "canta y no llores"

M. C.

Tras la debacle electoral de este domingo, en la sede del Partido Popular no estaban para fiestas. Los exteriores de Génova 13 se quedaron desiertos después de confirmarse el peor resultado de la historia para la formación liderada por Pablo Casado. Tan solo 66 escaños resistían de los 137 que habían obtenido en 2016. El escenario era propicio para el escarnio, como hemos podido constatar echando un vistazo a los memes de la jornada, y hubo quien supo aprovecharlo de una forma muy original.

Los siempre polémicos usuarios de Forocoches decidieron enviarle un regalo a los populares sufragando una noche de ronda. Así, en torno a las 22:30 horas, comenzaba a gestarse una de las escenas más hilarantes de la noche electoral. Uno de los participantes del foro empezó a recaudar fondos para enviar a un grupo de mariachis a la puerta de la sede del PP en Madrid: "Podemos hacer algo épico. Es el hundimiento del PP y Forocoches no puede faltar a la cita", escribió.

La iniciativa para recaudar fondos y pagar a los mariachis Forocoches

La llamada obtuvo una respuesta inmediata y la petición inicial de 250 euros se superó con creces, llegando a recaudar un total de 580 euros. Con el dinero confirmado, el impulsor del troleo llamó a un grupo de cuatro mariachis y los contrató para que acudieran a darle la serenata a los populares al son de la famosa Cielito lindo, reproduciendo el famoso verso "canta y no llores":

Lo mejor de la jornada electoral, los Mariachis cantando en Génova.



ForoCoches es la metapolítica. pic.twitter.com/KsvujyYG1v — Alberto Rodríguez (@AlRodriguezGar) 28 de abril de 2019

Como era de esperar, no fueron pocos los internautas que recogieron las imágenes para compartirlas en las redes sociales, donde no tardaron en hacerse virales como la guinda humorística del pastel del 28-A. No es la primera vez que Forocoches manda a un grupo de mariachis a una sede.

La del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, también recibió su visita. No una, sino dos veces, en aquellos primeros días de octubre de 2016 cuando la ejecutiva socialista debatía un futuro que, en aquel momento, excluía a Pedro Sánchez. Si el 1 de octubre los usuarios del foro enviaron hasta allí decenas de pizzas a domicilio, la noche del día 2 les regalaron su primera serenata mexicana y, el mediodía del día 3, la segunda:

20.13h "No tengo trono ni reina...pero sigo siendo el rey" Mariachis en Ferraz pic.twitter.com/Iq7AHmLAsF — Olga Guerrero (@GuerreroClavel) 2 de outubro de 2016

