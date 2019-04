Este es el discurso de Nacho Duato que ha emocionado a España

El bailarín Nacho Duato ha conmovido a todo el país con las palabras que le ha dedicado al ganador del programa de talentos de Televisión Española, Prodigios, durante la final que se ha celebrado este pasado sábado. El joven Saïd Ramos, de solo 15 años, demostró su gran talento para la danza poniendo en escena el Andantino de Tchaikovsky, una actuación que removió los sentimientos del coreógrafo español, jurado del talent show.

Duato no pudo evitar mezclar su propio idilio con la danza a la hora de valorar al concursante, recordando sus inicios, en los que, además de las dificultades de hacerse un hueco como bailarín, tuvo que lidiar con los prejuicios homófobos de su entorno, incluidos los de su padre. Una falta de apoyo que, escuchando al bailarín, nos traslada inevitablemente a la historia ficticia de Billy Elliot, aquel niño británico que luchó por bailar a mediados de los ochenta y nos emocionó en el cine.

"No suelo hablar de mi vida, pero cuando te veo bailar pienso en algo que os voy a decir ahora: yo empecé a bailar a los 13 años, en mi casa no me dejaban, me tuve que ir a un estudio de ballet, pero no había niños", comenzaba Duato. "Yo era el único niño y, lo demás, todo niñas. Cuando salía, me tenía que poner las mallas y las zapatillas a escondidas porque los niños de mi colegio me llamaban marica y me decían 'eso es para nenas'".

"Habla como un hombre"

La carga emotiva del discurso de Duato, unas palabras que nadie esperaba en el plató, continuó cuando habló de su padre, que le decía: "Nacho, habla como un hombre". "Y yo le decía, 'pero si tengo 12 años, no puedo hablar como un hombre'". El bailarín recordó que ha bailado "desde el Bolshoi hasta la Ópera de París", enumerando los grandes escenarios que había pisado en todo el mundo para concluir: "Mi padre, en toda mi carrera, creo que ha venido a verme cuatro veces", dijo tragando saliva.

"Y cuando te veo bailar pienso en lo joven que eres, y pienso en lo que dijiste el otro día, en que quieres ganar para reivindicar el puesto del hombre en la danza. Y cuando el otro día vi a tu padre, cómo te apoyaba, yo que siempre he pasado un poco de todo, y decía que mi padre no vendría porque estaba ocupado, ahora pienso qué cosas más grandes me he perdido. Sigue adelante porque sé que lo vas a conseguir".

Duato, además, le dijo a Saïd: "Tienes mucha suerte de haber nacido en una España libre, una España democrática y no la que me tocó vivir a mí. Enhorabuena". Emocionado, el bailarín recibió un aplauso unánime del público que estaba en el plató de Televisión Española, sus compañeros de jurado e incluso del presentador, Boris Izaguirre, al que se le entrecorta la voz diciendo "bravo, Nacho".

Unanimidad en las redes

El vídeo de la valoración de Duato pronto saltó a las redes sociales, donde su mensaje se recibió con los brazos abiertos y se hizo viral en plena jornada electoral:

Estos dos minutos de Nacho Duato son muchas cosas a la vez: emoción, fuerza, verdad, silencios... Hay que verlos.pic.twitter.com/pB3472Z3k2 — Jordi Évole (@jordievole) 28 de abril de 2019

"Qué suerte que hayas nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí". Qué emocionante, #NachoDuato. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/h2f09jCBiT — JA Bayona (@FilmBayona) 28 de abril de 2019

Las reacciones, mayoritariamente positivas, demuestran que las palabras del bailarín han logrado emocionar a todos:

Es una maravilla. Y ese padre en el público, la importancia de apoyar a nuestros hijos, la reivindicación de la libertad para elegir... ufff pelos de punta.... — Madresfera (@madresfera) 28 de abril de 2019

Que grande y que gran ejemplo el de @Nacho Duato, un grande de la danza. No podemos olvidar los desafíos para normalizar la vida de tanta, tanta gente. Democracia frente a los que quieren volver atrás. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) 28 de abril de 2019

Grande Nacho Duato!! Apoyando y aconsejando al niño pero también a muchos padres q siguen teniendo en la cabeza q los hombres o las mujeres no podemos hacer, según qué cosas y solo son estereotipos de gente mediocre y sin cultura — oh my god (@cppu04) 28 de abril de 2019

Que palabras tan IMPORTANTES dice Nacho Duato. Que ánimos y cuánta emoción.

Por todo ello, y reafirmando sus palabras finales, votemos hoy y siempre, para no volver a esa España, oscura y gris que nos describe en la figura de su padre. — Manuel Mulas (@ManuelMulasCast) 28 de abril de 2019

Nacho Duato, que grande eres como artista, pero mucho más como ser humano. Nos emocionó tú declaración personal . Sólo los elegidos, son los más humildes y ahí reside la grandeza. Gracias por todo. — Carlos (@Carlos79347071) 27 de abril de 2019

Lo que ha sucedido esta noche en Prodigios ha sido “histórico”: Nacho Duato narró algo muy personal, a la vez que quizá muy común en el día a día, ya que aún viviendo en una sociedad más abierta, todavía persisten muchos prejuicios que debemos de derribar. Mil veces GRACIAS — Isabel B M (@IsabelBM7) 27 de abril de 2019

No se me ocurre mejor discurso para un día de reflexión como el de hoy. Valoremos la democracia, la libertad y por supuesto LA CULTURA. Voten mañana pensando en estas palabras. Gracias. — Con Rdgz (@ConRdgz) 27 de abril de 2019

De todos es responsabilidad que no se juzgue a nadie por perseguir sus sueños. Sean del tipo que sean. Y que no se juzgue a nadie por no seguir las normas. Eduquemos a nuestros pequeños para cambiar las cosas. — Cvcarrasco (@cvcarrasco1) 28 de abril de 2019

Maestro @IgnacioDuato su intervención de ayer fue de las cosas que.mas hondo han calado en todos los que le veíamos , ojalá las nuevas generaciones aprecie a personas d alta sensibilidad como usted que nos facilitaron el tránsito por la vida, bravo maeatro — Republicomanuel (@republicomanuel) 28 de abril de 2019

Desde luego, parece que ya se ha ganado a pulso ser uno de los alegatos contra la homofobia más celebrados.

