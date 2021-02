10 de 10

Desde que se anunció la adaptación del videojuego The Last of Us, la expectación ha sido máxima por el potencial que ofrece la historia, y porque la persona encargada de trasladar el proyecto a la pantalla es Craig Mazin, el creador de la exitosa Chernobyl. La que es una de las series más esperadas de HBO ya ha confirmado los nombres de los actores que interpretarán a la pareja protagonista, y los elegidos son Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de tronos), unas eleccions que no podían ser más estimulantes.