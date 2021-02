The CW confirma el 'reboot' de 'Los 4400' y un piloto para una versión de acción real de 'Las Supernenas'

The CW sigue apostando por el futuro a pesar de la incertidumbre que acompaña en esta temporada televisiva a las cadenas generalistas de Estados Unidos. Después de anunciar la semana pasada la renovación de una docena de series para la temporada 2021 / 2022, el canal acaba de anunciar que la serie de ciencia ficción The 4400 tendrá una nueva versión de la mano de Ariana Jackson (productora ejecutiva de Riverdale) y Anna Fricke (responsable de haber adaptado con éxito a las nuevas generaciones Walker Texas Ranger). Además, CW también ha encargado episodios piloto para una serie con una superheroina adolescente producida por Ava DuVernay (Así nos ven), un remake en acción real de Las Supernenas con Diablo Cody (Juno) como productora ejecutiva y una comedia dramática con una monja milenial supervisada por Jennie Snyder Urman (Jane the Virgin).

Estrenada en 2004 con un sorprendente éxito que hizo que un proyecto que nació como miniserie llegara a las cuatro temporadas, Los 4400 contaba qué es lo que pasaba cuando 4400 personas desaparecidas a lo largo de los últimos cincuenta años reaparecían un día, de repente, todas de golpe. La noticia conmociona a la opinión pública mundial, mientras los agentes del gobierno intentan descubrir qué ha sucedido y qué cambios se han producido en estas personas. La producción original, creada por Scott Peters y René Echevarria fue uno de los primeros proyectos importantes de Mahershala Ali, futuro ganador del Oscar por partida doble gracias a Moonlight y Green Book. Hace tres años, The CW ya intentó recuperar este título de culto con una nueva versión, pero el proyecto no fue a ninguna parte.

The Powerpuff Girls es una actualización en carne y hueso del clásico de la animación moderna creado por Craig McCracken para Cartoon Network. La ganadora del Oscar Juno Cody y Heather Regnier (productora ejecutiva de Veronica Mars) colaboran en una serie que sigue a tres jóvenes que sufren al ver cómo su pasado como superheroinas infantiles ha quedado atrás. Ahora son veinteañeras desilusionados que lamentan haber perdido su infancia en la lucha contra el crimen. ¿Aceptarán reunirse ahora que el mundo los necesita más que nunca?

'Las Supernenas' se hacen de carne y hueso. Cartoon Network

Naomi es una adaptación de un personaje de DC Comics, uno de los contenidos estrella del canal junto a las ficciones adolescentes. Ava DuVernay respaldará un proyecto desarrollado por Jill Blankenship (Arrow) e inspirado en la serie de cómics del mismo nombre estrenada en 2019. De salir adelante, la serie seguiría el viaje de una adolescente desde su pequeña ciudad del noroeste hasta las alturas del multiverso. Cuando un evento sobrenatural sacude su ciudad natal hasta la médula, Naomi se propone descubrir sus orígenes, y lo que descubre desafiará todo lo que creemos sobre nuestros héroes.

El último proyecto anunciado por el momento (CW no descarta que se sumen nuevas series a su parrilla y/o estrategia de pilotos) estará protagonizada por dos monjas de le generación milenial: una creyente devota y otra que acaba de llegar al convento. La amistad de las dos y el viaje para entender su relación con su fe y la Iglesia católica estarán en el centro de una serie creada por las debutantes Claire Rothrock y Ryann Weir, cuya experiencia hasta ahora radica en la obra de teatro I Heard Sex Noises y la webserie Basic Witch. Jennie Snyder Urman, creadora de Jane the Virgin, es su productora ejecutiva.

