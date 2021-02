'Mentiras arriesgadas': James Cameron y McG convertirán en serie el clásico de acción

Mentiras arriesgadas, el clásico de acción protagonizado por Jamie Lee Curtis y Jamie Lee Curtis, tendrá una segunda vida en la televisión casi treinta años después de su estreno. CBS acaba de encargara un episodio piloto inspirado en la película dirigida por James Cameron en 1994, un blockbuster que recaudó casi 400 millones de dólares y reportó un Globo de Oro a su actriz protagonista. Matt Nix, creador de Último aviso, será el encargado de adaptar la película al formato televisivo. McG (director de la primera adaptación al cine de Los Ángeles de Charlie y Terminator Salvation) dirigirá el episodio piloto. Cameron, ocupado con las secuelas de Avatar, sería el productor ejecutivo del proyecto.

No es la primera vez que McG intenta llevar a la televisión el éxito de Cameron inspirado libremente en una película francesa de 1991 (Dos espías en mi cama). En 2016, nada más firmar un contrado de desarolllo con 20thTV, empezó a mover el proyecto. Un año después Marc Guggenheim (creador de DC's Legends of Tomorrow) llegó a escribir un guion de un piloto, pero Fox no lo compró. Mentiras arriesgadas no es la única adaptación de una película a la televisión en el horizonte para CBS. La cadena acabada de estrenar un 'spin off' El silencio de los corderos centrado en la figura de Claire Starling (la serie se llama Clarice) y una versión para la pequeña pantalla de The Equalizer, la película de Denzel Washington. Se desconoce por el momento quién estrenará ambos proyectos en España.

En Mentiras arriesgadas, Harry lleva una doble vida: habla seis idiomas, domina todas las formas del contraespionaje y trabaja como agente internacional para una agencia gubernamental ultrasecreta encargada de acabar con el terrorismo nuclear. Por razones de seguridad nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, su mujer, y le hace creer que es un gris vendedor de ordenadores. Cuando ésta descubre la verdadera profesión de su marido, excitada por la novedad, decide ayudarle a acabar con un comando integrista que planea un sangriento atentado.

También te puede interesar...

• El caso aún sin resolver de Madeleine McCann centrará el primer 'true crime' de Discovery+

• 'The Last of Us': HBO ficha a Pedro Pascal como protagonista de la serie que adapta el famoso videojuego

• 'The Essex Serpent': Claire Danes regresa a la pantalla como protagonista con esta serie de Apple TV