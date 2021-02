CW renueva 12 series: 'Riverdale', 'Batwoman' y 'The Flash' seguirán en la temporada 2021/2022

La CW apostará por la continuidad en temporada 2021-2022. La cadena especializada en contenido juvenil y adolescente ha anunciado la renovación por una temporada más de doce de sus series: All American, Batwoman, Embrujadas, DC’s Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, In the Dark, Legacies, Nancy Drew, Riverdale y Roswell, New Mexico continuarán sus tramas. También lo hará un estreno como Walker, la nueva versión de Walker Texas Ranger, el clásico de Chuck Norris, que protagoniza Jared Padalecki después de liberarse de Supernatural tras 15 años en antena en CW.

No hay que ser catastrofistas con las series que no han recibido aún la temprana renovación del canal. Los estrenos de Superman & Lois, Kung Fu y Republic of Sarah y la nueva temporada de la serie veraniega Stargirl todavía no han estrenado su actual temporada. Por el momento, las únicas producciones de CW que tienen el final a la vista son Black Lightning y Supergirl, que dirán adiós en su cuarta y sexta temporada, respectivamente.

Casi todas estas renovaciones se verán en España a través de HBO, como es el caso de la octava veterana de la veterana The Flash, la séptima de DC's Legendes of Tomorrow, la quinta de All American, las cuartas entregas de Embrujadas, Legacies y Roswell, New México y la tercera de Batwoman. Netflix programará la quinta temporada de Dinastía, mientras que Movistar+ seguirá emitiendo las aventuras de los chicos (ya no tan chicos) de Riverdale en su sexta tanda de episodios. Sin cadena siguen por el momento Walker, In the Dark y Nancy Drew.

Acabamos de empezar el año, pero las televisiones ya tienen que ir tomando decisiones para enfrentarse al 2021 con estabilidad y la cabeza fría. "Aunque llevamos solo unas pocas semanas de la temporada nueva, queríamos hacer un inicio estratégico de la próxima con estas renovaciones tempranas, que permitirá a nuestros equipos de producción comenzar a esbozar los arcos argumentales y contratar personal y, al mismo tiempo, nos continúa proveyendo con una parrilla estable, fuerte sobre la que construir el próximo año", ha confirmado en un comunicado Mark Pedowitz, directivo de la cadena.

