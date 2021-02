'The Last of Us': HBO ficha a Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas de la serie del videojuego

Desde que se anunció la adaptación del videojuego The Last of Us, la expectación ha sido máxima, tanto por el potencial que ofrece la historia como porque la persona encargada de trasladar el proyecto a la pantalla es Craig Mazin, el creador de la exitosa Chernobyl. Poco más hacía falta para que se convirtiera en una de las series más esperadas de HBO, y ahora que Deadline ha confirmado los nombres de los actores que interpretarán a la pareja protagonista, Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de tronos), la elección no podía ser más estimulante.

Basada en el videojuego desarrollado por Naughty Dog para PlayStation, la historia de The Last of Us transcurre 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida y en medio de una pandemia que azota a los supervivientes. Joel (Pascal), un hombre que carga con un gran trauma familiar, es contratado para escoltar a Ellie (Ramsey), una adolescente de 14 años, fuera de una opresiva zona en cuarentena. Lo que empieza como una pequeña misión se convierte en un descorazonador y cruel viaje a través de los Estados Unidos en el que tendrán que confiar el uno en el otro para sobrevivir.

Con esta serie, Pascal regresa a HBO después de haber interpretado a Oberyn Martell en Juego de tronos, personaje que junto Lyanna Mormont, la niña que interpretó Bella Ramsey, son de los personajes más queridos y recordados por los espectadores. Pascal continuará participando en The Mandalorian, la serie de Disney+, en la que no es requerido que esté a tiempo completo.

