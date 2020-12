De 'Modern Family' a 'Homeland': Las series que terminaron en 2020 y cómo recordaremos su final

2020 ha sido un año para decir adiós a algunas de nuestras obsesiones seriéfilas de los últimos años. Algunos de estos desenlaces aún tienen que llegar a España, si es que llegan algún día, como ese acelerado “clímax interruptus” de Empire, que vio como sus dos últimos episodios eran eliminados del plan de producción debido a la crisis del coronavirus. También hubo espacios para series que habían dado demasiadas vueltas sobre sí mismas (como Los 100, Cómo defender a un asesino y Arrow), hasta el punto de que muchos de sus seguidores más apasionados estaban deseando dejarlas atrás a pesar de los grandes momentos (y maratones) vividos.

Otros desenlaces parecían imposibles a estas alturas, como las quince temporadas de Sobrenatural y Mentes criminales, dos dinosaurios del mundo anterior a las plataformas que han dicho adiós finalmente. Vergüenza vivió el caso contrario: después de solo tres años, se cerraron las puertas de una serie clave en los primeros pasos de Movistar+ en el terreno de la ficción propia.

Hay finales sorprendentes, emocionantes, frustrantes, aplaudidos… incluso premiados como nunca antes. Todos tienen algo en común: sus responsables han tenido que cerrar una relación con la audiencia que se ha alargado durante años. Este es nuestro recordatorio a los finales de series que más nos han marcado en 2020.

'BoJack Horseman'

La segunda parte de la última temporada de BoJack Horseman llegó a principios de 2020, razón por la que, seguramente, se ha quedado fuera de muchas listas de lo mejor del año. La caída en desgracia del caballo más complejo de la televisión venía de lejos: los últimos ocho episodios de la serie creada por Raphael Bob-Waksberg (origen de muchas de las batallas mentales de Bojack en la ficción) funcionaron a modo de coda de una vida dominada por los impulsos más autodestructivos. El capítulo final estuvo lleno de giros al primer episodio de la serie y guiños a las comedias familiares sobre las que había montado una sátira y vueltas. El momento que nos produjo un pinchazo en el corazón llegó en su última conversación con Diane, su alma gemela, la persona que tuvo que huir de él y de sus propios demonios para estar en paz consigo misma. Aunque sus primeras temporadas BoJack Horseman se convirtió en una de esas ficciones que han retratado las dos caras de Hollywood desde un prisma salvaje e inspiradísimo (los apasionados de la carrera al Oscar pudieron ver el acercamiento más cínico a esa locura que es la temporada de premios), lo que se recordará de este clásico de culto de Netflix es su honestidad para hablar de la adicción, la depresión y la ansiedad. ¡Vaya con la serie del caballo!

‘BoJack Horseman’ está disponible al completo en Netflix.



'The Good Place'

La serie de Michael Schur dijo adiós siendo fiel a la que había sido su identidad durante sus cuatro temporadas en antena: divertida, irregular, sorprendentemente compleja en su acercamiento al existencialismo y con un perfecto equilibrio de referencias pop, adorabilidad y sentimiento de pertenencia a una familia que el creador había desarrollado en The Office y Parks & Recreation. La cuarta fue, para quien esto escribe, la peor temporada de The Good Place. O lo fue hasta que llegó un extraordinario final que hizo que nos olvidáramos de baches y decisiones terribles como dejar sin memoria durante diez episodios a Chidi. El desenlace fue, simplemente perfecto, permitiendo que cada personaje se despidiera en sus propios términos del cielo, mientras la audiencia se preparaba a la vez para decir adiós a la serie.

'The Good Place' está disponible al completo en Netflix.

'Homeland'

Muchos espectadores la habían abandonado en su tercera temporada, cuando la decisión de alargar la finita por definición trama de Nicholas Brody estuvo a punto de acabar con este apasionante thriller. Lo que no saben los que abandonaron a la siempre fascinante Carrie Mathison (uno de esos personajes que definen para siempre la carrera de un actor, en este caso una imperial Claire Danes) es que Homeland se recuperó. Y de qué manera. Si la temporada de Alemania con una malísima Miranda Otto ya voló alto, Alex Gansa y Howard Gordon acertaron al centrarse en la trama que había permanecido inalterable y de fondo en las ocho temporadas de la serie: la relación entre el maestro, Saul, y su aprendiz, Carrie. ¿Serían capaces de traicionarse el uno al otro por mantener su promesa -entendida de diferentes formas- de proteger a cualquier Estados Unidos a cualquier precio? Su espectacular episodio final nos dio la fórmula perfecta de un buen final: inevitable y, al mismo tiempo, sorprendente.

La última temporada de 'Homeland' tiene que llegar aún a las plataformas. Las siete primeras están en Netflix y Amazon Prime Video.

'Modern Family'

Después de once años en antena llegó la hora de despedir a los Pritchett y los Dunphy. Modern Family fue la comedia que devolvió la popularidad y los premios a las comedias familiares, uno de los géneros clásicos por excelencia de la TV y que aquí se enfrentó a una necesaria renovación gracias a su uso del falso del documental y la diversidad (no social y económica, ciertamente) de las familias, con padres homosexuales, grandes diferencias de edad entre los cónyuges o parejas interraciales. La serie que emitió Fox en España acabó cayendo en la irregularidad, la repetición de tramas y cierta autocomplacencia. ¿Qué serie no lo hubiera hecho después de 250 episodios en antena? Incluso en sus momentos más oscuros, cuando la moda era desear el final de la serie y renegar de sus méritos, Modern Family era capaz de crear episodios antológicos que nos recordaban que, en sus mejores momentos, era la serie más divertida de la televisión. Su final no fue particularmente memorable, al contrario que el precioso especial de una hora que la ABC emitió antes del final y que se puede encontrar en YouTube.

'Modern Family' está disponible al completo en Netflix, HBO, Amazon Prime Video.

'Mira lo que has hecho'

Berto Romero se ha despedido por la puerta grande con la tercera temporada de Mira lo que has hecho, una comedia que habla de su vida, la vida o la fama, pero que sobre todo explora las miserias y costumbrismos de la sociedad española. Sus seis últimos episodios han sido una brillante reflexión sobre los límites del humor, un tema recurrente en la cultura pop actual y que pocos han sabido usar de forma tan divertida y precisa como el antaño protegido de Andreu Buenafuente. La trama en la que las redes sociales recuperan un vídeo de Berto haciendo un chiste sobre Hitler que se vuelve masivo y acaba con el humorista acusado de filonazi. La metaficción da un paso más allá. Nunca queda claro si esta aproximación al humor, la censura de las grandes cadenas, la pérdida del rigor informativo y la espectacularización de la política, es del Berto real o del Berto de la serie. Lo que sí sabemos es que es uno de los mecanismos más brillantes del año.

Las tres temporadas de 'Mira lo que has hecho' están disponibles en Movistar+.

'Schitt's Creek'

La comedia sobre la familia de millonarios que acaba viviendo en un pueblo canadiense de mala muerte hizo historia en los Emmy llevándose los siete premios principales, un récord irrepetible que nunca había alcanzado ninguna comedia o drama en los 72 años de los premios de la Academia de Televisión. La serie fue un fenómeno imbatible gracias a una fórmula a medio camino del humor, el amor y la nobleza (una ecuación difícil de manejar que también parece haber dominado un estreno como Ted Lasso) en un año terrible para el planeta entero. Su última temporada dio una oportunidad a sus personajes de usar lo que habían aprendido a lo largo de seis temporadas, desembocando en dos emocionantes episodios finales que provocaron tantos sollozos como carcajadas. Por no hablar de un extraordinario documental inédito en Movistar + y disponible en YouTube (Mis mejores deseos, un cordial saludo) en el que Dan Levy y el resto del equipo se despiden de los fans.

Schitt’s Creek' está disponible al completo en Movistar+.

'Will & Grace'

La primera serie generalista de la televisión americana en tener un protagonista homosexual volvió a cerrar sus puertas en 2020. Habían pasado tres años de su regreso de entre los muertos y catorce de su final, un polarizante cierre que se atrevió a separar los caminos de los dos protagonistas. La sitcom fue de más a menos en su revival, brillando cuanto más se acercaba a la esencia desenfadada de su primera etapa (se atrevió incluso a desdecir el final de la serie, fingiendo que nunca había existido) y cayendo en picado al insistir en la obsesión de Will y Grace por tener descendencia. La trama no salió bien la primera vez y tampoco se resolvió mejor la segunda. Otro revés de esta segunda-tercera temporada (décimoprimera en realidad) fue comprobar que las rumoreadas tensiones entre algunos de sus protagonistas eran reales y acabaron afectando a las tramas. El último clavo en el ataúd fue su final, nuevamente. Si el cierre original fue criticado por ser excesivo y melodramático, este pecó de lo contrario.

El regreso de 'Will & Grace' está disponible al completo en Movistar+.

Otras series que nos dejaron en 2020 (y dónde se pueden ver)

Los 100 (seis temporadas en Netflix, falta la temporada final); Arrow (completa en Netflix); Blindspot (completa en Movistar+, cuatro temporadas en HBO); Mentes criminales (14 temporadas en Amazon Prime Video, temporada final en Movistar+); Empire (una temporada disponible en Atresplayer); Hawaii Five-0 (seis temporadas en Amazon Prime Video); Cómo defender a un asesino (completa en Netflix); Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (completa en Disney+, temporada final en Movistar+); Día a día (tres temporadas en Netflix, temporada final inédita); Ray Donovan (no disponible actualmente); Sobrenatural (completa en Amazon Prime Video, última temporada en Movistar+).