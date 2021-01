'Juego de Tronos' deja paso a 'Star Wars': 'The Mandalorian' es la serie más pirateada de 2020

"El rey ha muerto, larga vida al rey". La finalización de Juego de tronos después de ocho años de reinado en la cultura pop dejó vacante el título de serie más pirateada del planeta, un título de dudosa honra que, ante la falta de datos contrastables por parte de la mayoría de operadores y plataformas, sirve para hacerse una idea de las series qué mejor están funcionando en el mundo digital. Tras colocarse tercera en el ranking con su primera temporada, en 2020 The Mandalorian se aúpa al primer puesto de la lista de las series más pirateadas del mundo de TorrentFreak. Le siguen de cerca dos novedades en la lista The Boys, confirmando el espectacular aumento de popularidad en 2020 de la serie supervisada por Eric Kripke, y Westworld, ausente en 2019 por no haber estrenado nuevos capítulos. The Walking Dead (7.ª), una de las series más populares del mundo durante sus primeras temporadas sigue bien posicionada en la clasificación, al igual que otras veteranas como Vikingos (4.ª), Rick & Morty (6.ª), Arrow (9.ª) y The Flash (10.ª). Completan la lista dos novedades: Star Trek: Picard (5.ª) y El visitante (8.ª).

Curiosamente, ninguna de los 10 títulos más descargados ilegalmente en el último año se han colado en la lista de Nielsen de las series más vistas en Estados Unidos. El enésimo liderato de NAVY: Investigación Criminal vuelve a recordarnos la brecha entre la conversación y el consumo digital y la tradicional medición de las audiencias. Tampoco hay hueco en la lista de TorrentFreak para fenómenos recientes como This is Us, The Good Doctor o las series de policías que tantas alegrías dan a la CBS. En el consumo en internet reinan la fantasía y la ciencia ficción.

Hay que contextualizar los datos de Torrent Freak. Este solo muestra las estadísticas de las descargas en BitTorrent, un site popular pero que en realidad solo es un reflejo representativo del consumo de piratería en todo el mundo. La mayoría de servicios de descarga ilegal siguen sin dar datos en 2020. Lo que está claro es que, a falta de datos oficiales por parte de Disney+, la StarWarsmanía ha vuelto.

También te puede interesar...

• 'The Mandalorian' despide su estupenda segunda temporada con un épico final

• Sin noticias de Grogu: ¿podría permitirse 'The Mandalorian' perder a su personaje estrella?