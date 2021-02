'The Essex Serpent': Claire Danes regresa a la pantalla como protagonista con esta serie de Apple TV

Apple TV+ ha fichado a Claire Danes como la protagonista de la serie The Essex Serpent, en el que será el regreso de la actriz a la pantalla desde que finalizó Homeland. Tal como informó Variety en exclusiva, Danes reemplazará a Keira Nightley después de que la actriz decidiera abandonar el proyecto el pasado otoño por razones familiares.

The Essex Serpent está basada en la novela homónima de Sarah Perry, cuya historia sigue a Cora (Danes), una mujer que enviuda después de haber estado atrapada en un matrimonio abusivo, y se traslada a un pequeño pueblo del Londres victoriano, un lugar en el que es seducida por las supersticiones y leyendas locales que hablan del regreso a la zona de una criatura mitológica conocida como la Serpiente de Essex.

La serie está creada por Anna Symon, guionista de series como La señora Wilson o Deep Water, con la dirección de Clio Bernard, nominada al premio Bafta a la mejor película por The Arbor y The Selfish Giant. Este es uno de los varios proyectos televisivos que tiene Apple TV+ en marcha, entre los que destacan la serie de época que protagonizará Brie Larson, la miniserie In With the Devil, protagonizada por Taron Egerton, y WeCrashed, con Anne Hathaway y Jared Leto, anunciados en las últimas semanas de enero.

