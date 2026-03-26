Noelia Castillo muere después de recibir la eutanasia con la oposición de su padre tras dos años de batalla judicial

Noelia Castillo Ramos, de 25 años, murió este jueves tras recibir la eutanasia que solicitó dentro del marco legal vigente en España, culminando así casi 600 días de lucha judicial iniciada por su padre y apoyada por la organización Abogados Cristianos para impedir que accediera al derecho a morir dignamente.

La historia de la joven se convirtió en uno de los casos más mediáticos desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021, precisamente porque puso en tensión los derechos individuales frente a presiones familiares y de colectivos religiosos.

Castillo Ramos, que residía en Cataluña, había solicitado la eutanasia tras años de sufrimiento físico y psicológico.

Su petición fue evaluada y aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente, al considerar que reunía los requisitos legales para acogerse al procedimiento de ayuda para morir.

La joven padecía un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) que, según los abogados de su familia, le confiere un 70% de discapacidad.

Sin embargo, eso no era todo, a pesar de su corta edad, la joven vivió situaciones traumáticas: la primera, una agresión sexual en grupo que sufrió en el centro de menores donde la destinó la Administración tras el divorcio de sus padres.

La otra fue un intento de suicidio en el que saltó desde un quinto piso en octubre de 2022. Ambas situaciones potenciaron su deseo de quitarse la vida y en este contexto, la aprobación de su eutanasia llega tras casi dos años de espera.

La joven peleó por este proceso ante todos los juzgados: desde los de primera instancia hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Ninguno había considerado que Noelia no podía acceder al derecho a morir que le confiere la llamada 'ley de la Eutanasia'.

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