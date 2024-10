La chef gallega Lucía Freitas conquista Matosinhos con una cena junto al chef Rui Paula

Lucía Freitas y Rui Paula. Out of the Blue.

El segundo día de 'Out of the Blue' comenzaba con una visita guiada por la lonja de Matosinhos para descubrir cómo llega el pescado a nuestra mesa, así como una ruta por la Fábrica de Conservas Pinhais. En el propio Mercado de Matosinhos, también tuvieron lugar diferentes conversaciones con expertos y expertas del sector: chefs, investigadores, nutricionistas…

Pero sin duda una de las citas más esperadas de este evento turístico y gastronómico era la cena a cuatro manos que elaboraron el reconocido chef portugués Rui Paula y nuestra apreciadísima Lucía Freitas, que participó en el evento invitada por la Deputación da Coruña.

Las y los invitados fueron convocados a las 19:00 horas para la cena pero no porque en Portugal se janta más temprano (que también) sino porque querían darnos la oportunidad de conocer ese enclave antes de que se pusiese el sol. Al llegar caminando por el paseo de las piscinas naturales de Leça da Palmeira y desviar la mirada lo entendimos todo: estábamos en A Casa de Chá da Boa Nova e íbamos a descubrir por qué se trata de uno de los restaurantes más reconocidos del país.

Casa de Chá da Boa Nova. Joao Morgado.

Rui Paula (A Casa de Chá da Boa Nova, DOP Cozinha de memórias, DOC Janela sobre o Douro) y Lucía Freitas (A Tafona, Lume) nos recibieron amablemente donde rompen las olas del Atlántico. "Quero agradecer o convite porque como dixo Rosalía de Castro: Portugal e Galicia son uns namorados que nunca puideron casar", comenzó diciendo Lucía mientras desde el exterior se oía la brusquedad del mar, "entón esa maneira de ser que temos ambos territorios, esa vinculación nótase moito na nosa cociña, que fala do noso arredor e teñen base moi mariña".

Lucía Freitas durante el servicio de cena. Out of the Blue.

Mientras Rui y Lucía terminanban de ultimar los platos del menú, descubrimos que ese edificio en el que íbamos a cenar fue diseñado por el arquitecto Fernando Távora en 1956, cuando aún estaba permitido construir en primera fila del mar, entre un faro en activo y una pequeña capilla franciscana. Aun así, sería un entonces jovencísimo Álvaro Siza el encargado de darle vida a este proyecto en 1962, justo cuando estaba iniciándose en el mundo de la arquitectura. Pero no sería hasta 2014 cuando se convertiría en restaurante.

Casa de Chá da Boa Nova. Joao Morgado.

Nos habríamos quedado toda la noche hablando sobre gastronomía, arquitectura, sosteniblidad, cultura y cocina, pero ansiábamos probar el menú que habían elaborado en conjunto dos chefs que ya brillan en el firmamento Michelín.

Una de las grandes claves de la cena fue que estuvo protagonizada productos que llegan desde el océano que tienes de frente. En otras palabras: te puedes comer el Atlántico a bocados y también con los ojos. Pescados y mariscos exquisitos recién salidos de aguas frías, saladas y batidas, en las que hasta hace horas convivían también con cientos de especies de algas.

Rui Paula y Lucía Freitas. Out of the Blue.

Por parte de la chef gallega, todo aciertos: empanada líquida de berberecho de Noia, Vieira con creme fumado e limonada, Peixe das nossas rías con favas de Lourenzá e menière de rábano picante, Samos de bacalhau con cogumelos e pilpil de mar y por supuesto su reconocido Caldo do Camiño, que homenajea a aquellos tiempos en los que apenas había en las casas algo para comer y con restos de sobras y un poco de unto se elaboraban caldos reconfortantes que sabían a gloria.

El chef portugués completó el menú ofreciéndonos platos exquisitos como Ouriço-do-mar, Taco de milho e frutos do mar, Lagostim con Wagyu en sopa corena y Robaliza con keffir y chocolate. De postre, un tributo a los sabores del vino en forma de sabroso dulce: miel, melocotón, caramelo...

Casa de Chá da Boa Nova. Out of the Blue.

Y para acompañar, un maridaje con vinos de las más de 400 referencias que alberga la bodega de A Casa de Chá da Boa Nova, desde vinos verdes de la zona hasta delicados champanes internacionales.

Si acaso había alguien que aun no hubiese conocido - o mas bien degustado - el buen cocinar de Lucia Freitas, después de esta cena seguro que nunca la olvidará. Aun así, la cita con la gallega no se acabará ahí, puesto que hoy a las 19:00 horas participará en la ponencia Mujeres en los sistemas alimentarios del programa de conversaciones del evento ‘Out of the Blue’ en el Mercado de Matosinhos.