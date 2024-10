La Diputación de A Coruña consolida su relación con Matosinhos: "Queremos conocernos"

El vicepresidente de la Deputación de A Coruña, Xosé Regueira, y la alcaldesa de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Out of the Blue.

Proyecciones multimedia, fiestas, showcookings, visitas guiadas, talleres, menús degustacióon... Matosinhos acogerá hasta el 26 de octubre la primera edición de 'Out of the Blue', un evento turístico y gastronómico que contará con la participación de la Deputación da Coruña.

Ayer por la tarde tuvo lugar el opening del evento a cargo de Carlos Martins y Rafel Tonon, organizadores. Tras ellos, Xosé Regueira Varela intervino para destacar la importancia de esta colaboración entre la Deputación de A Coruña y la Cámara Municipal de Matosinhos.

"Queremos que esto sexa un punto de arranque para unha relación que se manteña no futuro", afirmaba, a lo que añadía: "cremos que hai moitas cousas nas que podemos colaborar para ser máis fortes e sobre todo queremos coñecernos e recoñecernos porque aínda existe esa fractura territorial: coñecemos ás veces moito mellor o que se fai en Suecia que o que se fai en Portugal e iso é imperdoable".

Intervención de Xosé Regueira. Out of the Blue.

Así, bajo el lema La respuesta está en el océano, daba comienzo un evento que tendrá su escenario en diferentes puntos de la ciudad: el mercado, las lonjas, los centros de investigación, los restaurantes locales... y en el que durante los próximos días participarán representando a Galicia la chef Lucía Freitas y el chef Iván Domínguez, así como el biólogo y responsable de Algas Mar de Ardora, Sergio Baamonde. "Nós aquí traemos un petisco de A Coruña", presentó Xosé Regueira.

Tres invitados de lujo gestionados por la Deputación de A Coruña para acercar a nuestros vecinos portugueses una pequeña parte del buen hacer que se lleva a cabo en nuestro territorio y que aportarán una nueva perspectiva que fomente la reflexión sobre el potencial de los océanos en la gastronomía, el turismo y la economía del mar.

Una relación que solo acaba de empezar

Tras las intervenciones y la primera proyección de una experiencia inmersiva de imagenes, luces y sonidos que se podrá disfrutar durante todo el evento en el Mercado de Matosinhos, las y los asistentes se desplazaron a uno de los restaurantes más icónicos de la ciudad: O Gaveto (Rúa Roberto Ivens, 826).

Experiencia inversiva. Out of the Blue.

Con una copa en mano de Espumante Muros Antigos Alvarinhos, Xosé Regueira Varela brindó con la alcaldesa de Matosinhos, Luísa Salgueiro, por esta nueva relación entre territorios. "De hoxe nun ano", afirmó el gallego.

A cotinuación, ambos firmaron el protocolo de colaboración en el que recogen diferentes objetivos comunes de tradición cultural, prácticas de sostenibilidad y gastronomía conjunta de estos dos territorios unidos por el Atlántico."É importante non rematar a relación na fronteira senón xuntarnos", señaló Regueira, "porque para un galego da provincia da Coruña vir a Portugal, a Matosinhos, é vir a casa".

Xosé Regueira y Luísa Salgueiro firmando el protocolo. Out of the Blue.

Además, el vicepresidente de la Deputación de A Coruña aportó en datos la riqueza que el Atlántico ofrece en extensión: "A costa de Porutgal ten 888 kilómetros e a de a provincia de A Coruña 956", concretó, "práticamente temos dous mil kilómetros de costa Atlántica, polo que é imprescindible mirar ao mar que temos cerca".

Caldeirada de peixe para celebrar

Llegó el momento de poner fin a esta primera jornada del evento 'Out of the Blue', pero no sin antes celebrar como a los porgueses y a los gallegos nos gusta hacerlo: disfrutando de una buena comida.

Allí, en el restaurante O Gaveto, un equipo de cocina muy entregado deleitó a los asistentes con un menú fresco casi recién salido del mar: Conservas de Sardinhas, Raia y Luras fritas, Ovas de pescada con molho Verde... y por supuesto una Caldeirada de Peixe à Pescador. Un auténtico manjar que se acompañó de los mejores vinos Atlánticosy que se extendió hasta media noche con una degustación de postres típicos como la Tarte de Amêndoa o el Pão ded Lò de Ovar.