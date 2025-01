Dinamarca busca apoyos para disuadir a Trump de invadir Groenlandia con Francia abierta al despliegue militar

"Hay un gran interés estadounidense por Groenlandia", relató al canal TV2 la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, tras una conversación telefónica con Donald Trump el pasado 15 de enero. Días antes, el entonces presidente electo de Estados Unidos había asegurado que no descartaba el uso de la fuerza para hacerse con el control de este territorio autónomo danés. En el anodino resumen de la charla, que duró 45 minutos, el Gobierno danés detallaba que Frederiksen respondió a Trump que la isla no está en venta y que su posible independencia está en manos de los groenlandeses, al tiempo que ofrecía reforzar la colaboración con Estados Unidos.

Ahora se ha sabido que esta llamada de Trump encendió todas las alarmas en Copenhague y también en la Unión Europea. El presidente número 47 de EEUU -que ya coqueteó con anexionarse Groenlandia en 2019 durante su primer mandato- no fanfarronea sino que esta vez parece ir en serio. "Fue horrendo", asegura un diplomático citado por el Financial Times, el primero en revelar el tono extremadamente duro que empleó Trump con Frederiksen. Las autoridades danesas han pedido a sus socios de la UE y de la OTAN que se atengan a la ley del silencio sobre Groenlandia en un intento de que el exmagnate inmobiliario se olvide del tema.

En paralelo, la primera ministra danesa ha emprendido una gira de capitales con el fin de recabar el apoyo de la UE y de la OTAN en el caso de que Trump pase de las amenazas a la acción. El domingo, Frederiksen invitó a una cena frugal en un salón que recuerda a Ikea a sus homólogos nórdicos: el finlandés Alexander Stubb, el sueco Ulf Kristersson, y el noruego Jonas Gahar Store.

El tour ha continuado este martes con una jornada maratoniana que incluía paradas en Berlín con el canciller Olaf Scholz, en París con el presidente Emmanuel Macron, y finalmente en Bruselas con el jefe de la OTAN, Mark Rutte. Todos ellos han escenificado su solidaridad con Dinamarca. Un mensaje muy claro dirigido a Trump de que Frederiksen no está sola en esto. Eso sí, ninguno de ellos ha citado en público la cuestión de Groenlandia, con el fin de evitar una mayor escalada de tensión.

"No tengo motivos para creer que hay una amenaza militar contra Groenlandia o Dinamarca", ha asegurado Frederiksen tras su encuentro con Macron. La primera ministra danesa reitera que seguirá insistiendo en la vía de la colaboración y el diálogo con la administración Trump, pero al mismo tiempo apela a sus socios europeos a reforzar su unidad y su autonomía estratégica.

"El mensaje claro de los amigos de los países nórdicos y de Europa, y también de fuera de Europa, es que, por supuesto, debe haber respeto por los territorios y la soberanía de los Estados. Esto es crucial para la comunidad internacional que hemos construido juntos desde la Segunda Guerra Mundial", ha subrayado Frederiksen. Su Gobierno anunció este lunes una nueva partida extraordinaria de 2.000 millones de euros para reforzar la seguridad en el Ártico.

La danesa Mette Frederiksen durante una cena frugal con sus homólogos de Suecia, Finlandia y Noruega Gobierno danés

Sin embargo, Trump no da de momento ninguna señal de querer recular. En declaraciones a la prensa durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos se burló de la respuesta de Dinamarca: "Pusieron allí (en Groenlandia) dos trineos tirados por perros hace dos semanas y piensan que eso es protección", dijo.

"Creo que lo de Groenlandia lo vamos a resolver. Creo que lo vamos a lograr. Hay 55.000 personas allí y quieren estar con nosotros. Realmente no sé que derecho tiene Dinamarca sobre esto, pero sería un acto muy poco amistoso si no permiten que ocurra. Porque no es para nosotros, es para la protección del mundo libre. En este momento, hay barcos rusos, de China, de varios países: no es una buena situación", alega el presidente de Estados Unidos.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, saluda a Emmanuel Macron este martes a su llegada al palacio del Elíseo en París Reuters

"No vamos a negociar sobre Groenlandia. Por supuesto que apoyamos a nuestro Estado miembro, Dinamarca, y a su región autónoma, Groenlandia", afirmó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras la reunión este lunes del Consejo de Exteriores de la UE, en la que todos los ministros expresaron su "solidaridad" con Copenhague. No obstante, Kallas no quiso aclarar qué puede hacer la UE si Trump cumple sus amenazas. Eso sí, Bruselas ha confirmado que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa colectiva del Tratado de la UE, así como por el artículo 5 de la OTAN.

Francia ya ha planteado la posibilidad de enviar tropas europeas para reforzar la seguridad en el Ártico, pero Dinamarca no quiere de momento, según ha desvelado el ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot. "Las fronteras de la UE no son negociables. Si Dinamarca solicita la solidaridad de los Estados miembros de la UE, Francia responderá", ha explicado en una entrevista en Sud Radio, en la que descarta por completo una invasión por parte de EEUU.

Mette Frederksen y Olaf Scholz, durante su reunión de este martes en Berlín Reuters

"El tema de fondo es que el Ártico se ha convertido en un nuevo campo de conflictividad. Y que mientras buscaba el apoyo de China en su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha abierto como contrapartido vías de acceso al Ártico a su socio chino. Eso es lo que inquieta EEUU. Dinamarca también estima que debemos hacer más para defender el Ártico contra las injerencias extranjeras, pero esto no es en ningún caso una razón ni una excusa para atacar las fronteras soberanas de la UE", destaca Barrot.

La presencia de China y Rusia en el Ártico preocupa también a Rutte, que tiene el papel más complicado de mediador entre Estados Unidos y Dinamarca, ya que ambos países pertenecen a la OTAN. "Trump ha tenido razón muchas veces y podría tener razón muchas más en el futuro y tenemos que dialogar con él. Me ha gustado la reacción de la primera ministra de Dinamarca, que no respondió inmediatamente a lo que dijo sobre Groenlandia sino que volvió a la cuestión que está en juego, que es el Ártico", dijo en una comparecencia en la Eurocámara.