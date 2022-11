Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Ucrania anuncia un acuerdo que asegura la exportación de cereal durante todo el invierno

Interesante la historia que hoy cuenta en EL ESPAÑOL Borja Sánchez: El Mundial de Qatar señala a los 'mercenarios' de la liga rusa: de un homicida a las 'víctimas' de la guerra. La selección de Rusia, que dirige el exfutbolista Valeri Karpin, fue apeada de todas las competiciones de la UEFA y de la FIFA tras la invasión de Ucrania y tiene prohibida su participación en el Mundial. Sin embargo, no ocurre así con los jugadores que participan en las competiciones del país y que no son rusos. Al menos no de manera oficial.