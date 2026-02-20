Trump insulta a los jueces del Supremo, prepara un "plan B" para sus aranceles y anuncia una nueva tasa global del 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa de este viernes en la Casa Blanca tras el fallo del Supremo que tumbó la mayor parte de sus aranceles. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, arremetió contra la mayor parte de los jueces del Tribunal Supremo, seis de nueve, que este viernes anularon la mayor parte de sus aranceles. "Son una vergüenza para nuestra nación", reprochó a estos magistrados -algunos de los cuales él mismo nombró- al tiempo que felicitó a los tres "valientes" magistrados que votaron a favor de "manera inteligente" y por el "bien de su país".

Sin aportar ni una sola prueba, un furibundo Trump acusó al Tribunal Supremo de estar "influenciado por intereses extranjeros". "Gané por millones de votos... pero esta gente es odiosa, ignorante y ruidosa. Y creo que ciertos jueces tienen miedo de eso, no quieren hacer lo correcto", reprochó en una improvisada rueda de prensa en la Casa Blanca.

En cualquier caso, el republicano, visiblemente enfadado, ha asegurado que "le da igual la sentencia", ya que los gravámenes "van a seguir" porque cuenta con "alternativas muy poderosas".

Como parte de este 'plan B', el mandatario desveló que este mismo viernes firmará una orden para imponer una nueva tasa global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta disposición permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días. Sin embargo, para prorrogar esos gravámenes más allá de ese plazo necesitaría la aprobación del Congreso.

“Empezaremos a cobrarlos de manera efectiva dentro de tres días”, subrayó Trump.

Por otro lado, el republicano desveló también que usará la Sección 301 de la misma norma para abrir investigaciones con el fin de "proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas".

Las millonarias devoluciones

Trump lamentó, por otra parte, que el fallo del Supremo no aclare la cuestión de las millonarias devoluciones de los aranceles ya cobrados.

"Hemos ingresado cientos de miles de millones de dólares. ¿Qué pasa con todo el dinero que recaudamos? No se habló de ello. ¿No pensarías que habrían incluido al menos una frase diciendo que se quedaran con el dinero o que no se quedaran con el dinero…?”, lamentó.

Debido a ello, pronosticó que se desatará ahora una larga batalla legal sobre si su Administración tiene que pagar a las empresas miles de millones de dólares en reembolsos.

Más allá de estos hipotéticos reembolsos, el fallo deja en el aire también los numerosos acuerdos comerciales que firmó el presidente con otros países. Trump aseguró que muchos de ellos se mantendrán, pero "algunos de ellos no lo harán y serán reemplazados por otros aranceles".

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la rueda de prensa. Reuters

El republicano sacó pecho de los ingresos generados por sus aranceles como evidencia del éxito de su política comercial, insistiendo en que ha enriquecido a la nación y beneficiado a los estadounidenses. Algo que no comparten sus críticos, que sostienen que son los consumidores y las empresas quienes están pagando la factura de esas tarifas.

Cargó también contra el principal argumento esgrimido por los magistrados para tumbar su medida estrella de que carece de autoridad para aprobar dichos aranceles bajo el parapeto legal de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Señaló que con este fallo países que "han timado a EEUU durante años" lo están celebrando con, ha asegurado, "mucha gente bailando en sus calles", al igual que el Partido Demócrata.

Duro revés a Trump

El Supremo propinó un duro revés al republicano al anular este viernes gran parte de sus aranceles globales.

El alto tribunal concluyó que Trump excedió su autoridad al aprobar dichos gravámenes comerciales bajo el parapeto legal de la IEEPA de 1977. Algo para lo que no tiene facultades inherentes en tiempos de paz.

La Constitución de EEUU otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para imponer impuestos y aranceles. Sin embargo, el republicano recurrió e invocó la IEEPA para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, saltándose al Congreso.

El fallo cierra la puerta a que el presidente use la IEEPA para imponer aranceles amplios y de carácter general con el argumento de una emergencia económica nacional, restringiendo este instrumento a usos tradicionales como sanciones financieras o bloqueo de bienes.

La sentencia no impide, en cambio, que Trump recurra a otros marcos legales ya existentes para fijar gravámenes, como las disposiciones sobre seguridad nacional o medidas de represalia frente a prácticas comerciales desleales.

La resolución no aclara, sin embargo, qué pasará con el dinero que la Administración ya ha recaudado a través de los aranceles anulados.

El fallo abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.

La decisión del Supremo llegó tras una demanda interpuesta por las empresas afectadas por los aranceles y 12 estados de EEUU, la mayoría de ellos gobernados por demócratas, contra el uso sin precedentes de esta ley por parte de Trump para imponer unilateralmente los impuestos a las importaciones.

Aranceles, el arma política de Trump

Trump apeló a hasta dos emergencias nacionales para imponer estos gravámenes, convirtiéndolos en una herramienta clave de política económica y exterior de su Administración.

El 2 de abril, fecha que Trump bautizó como Día de la Liberación, el presidente anunció lo que llamó aranceles "recíprocos" sobre los bienes importados de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, invocando la IEEPA para abordar lo que llamó una emergencia nacional relacionada con los déficits comerciales del país, que, a su juicio, debilitaban las cadenas de suministro y su autonomía. Obvió que Washington lleva arrastrando déficits comerciales durante décadas.

En febrero y marzo de 2025, Trump invocó también la IEEPA para imponer aranceles del 25% a China, Canadá y México para hacer frente a una emergencia nacional por el tráfico de ventanillo y de drogas ilícitas hacia Estados Unidos como una emergencia nacional.

Desde entonces, el republicano ha utilizado sus aranceles para obtener concesiones y negociar acuerdos comerciales, y como arma política para castigar a países por cuestiones políticas no comerciales.

Estos últimos casos incluyen desde el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por parte de Brasil, las compras de petróleo ruso por parte de la India que ayudan a financiar la guerra de Rusia en Ucrania, y un anuncio antiaranceles de la provincia canadiense de Ontario.

Sin embargo, no se verán afectados por la decisión de este viernes los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adicionales adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.