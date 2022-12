La culpa, del mayordomo: así acabó el móvil del presidente del PSG ante el juez que investiga a Qatar

El Mundial de Qatar termina hoy con un apasionante Francia - Argentina, dos selecciones cuyas estrellas (Mbappé y Messi) juegan en el mismo equipo, el Paris Saint Germain propiedad del rico emirato. Un éxito deportivo, organizativo y político para el régimen del jeque Tamin ben Hamad Al Thani. Un Mundial sobre cuya atribución la justicia francesa tiene abierta una investigación por “corrupción activa y pasiva”.

El juez instructor acaba de hacerse con el móvil del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, hombre de confianza del emir qatarí, un móvil con un centenar de mensajes, algunos “muy comprometedores”, y que ha pasado por las manos del que fuera su mayordomo.



Hicham Karmoussi, marroquí, cuarentañero, tenista profesional del montón, trabajaba como entrenador asalariado de una academia de tenis de Doha. En las pistas de tenis conoció a Nasser Al Khelaifi, NAK, quien presidió las federaciones qatarí y asiática de tenis (su deporte, en realidad) y es ministro sin cartera de Qatar. A su servicio en exclusiva, entró Karmoussi desde los primeros años de este siglo. Su misión eran la logística y los asuntos privados de su jefe.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en un palco

Según declaró a ‘Mediapart’ el propio Karmoussi, su tarea principal era cubrirle las espaldas al jefe, investigado no sólo en Francia, sino también en Suiza cuyo Tribunal Penal Federal le acusaba de “instigación agravada a admnistración desleal” por ceder una villa en la isla italiana de Cerdeña a Jérôme Valcke. Este francés, ex secretario general de la FIFA, acusado de administración desleal, concedió a Al Jazira y BeIN los derechos para Oriente Próximo y África del Norte de los Mundiales de 2026 y 2030, un contrato de 480 millones de dólares… con la propina para él del uso exclusivo de Villa Bianca, comprada vía una sociedad interpuesta por cinco millones de euros. Poca broma, la fiscalía suiza pedía 28 meses de cárcel para el supuesto ‘paganini’ y 36 para el número dos de la FIFA.



En su sentencia, el tribunal afirmaba que “pese al veredicto penal de no culpable, ambos había concluido un arreglo corrupto” . Pero la FIFA prefirió retirar su demanda tras un acuerdo amistoso con Al Khelaifi y el asunto se cerró.

Documentos comprometedores

El mayordomo declaró a ‘Mediapart’ que ayudó a su jefe a deshacerse de documentos potencialmente comprometedores. A principios de 2017, ambos quemaron los papeles en la bañera, lo que provocó un conato de incendio en la vivienda.



El segundo episodio de este tipo que desvela el edecán tuvo lugar el 12 de octubre de 2017 cuando la Fiscalía Nacional Financiera registró la sede de BeIN Sport. NAK hizo volver a toda prisa de Marruecos a su mayordomo para que “le ayudara a hacer limpieza”. Karmoussi metió en maletas documentos, teléfonos y un ordenador y llevó la mayor parte de todo ello a un periodista de BeIN Sport que se encargó de destruirlo.



El intendente admite haber conservado un móvil y un pendrive que NAK le había confiado para que lo guardara en un sitio seguro de Marruecos. Estamos en 2018 y la relación entre patrón y empleado se deteriora debido a la situación administrativa de este último en Francia.



Karmoussi asegura que en agosto de ese año transmitió el móvil de NAK a Tayeb Benabderrahmane y que, en otro momento posterior, confió los datos digitales del aparato a Malik Nait-Liman. Dos personajes singulares que ascendieron a la vez en el entorno del presidente del PSG, terminaron fatal con su patrón y están en el punto de mira de la Justicia francesa.

Comparten imputaciones

Ambos provienen de la inmigración argelina, crecieron en los suburbios del gran París y son definidos como espabilados y ambiciosos. Malik es un antiguo policía antiterrorista y Tayeb un hombre de negocios reconvertido en gestor de influencias (lobbysta). Unidos como “hermanos”, al decir del primero de ellos.



También comparten imputaciones desde septiembre último. Concretamente, “comprometer secretos de la defensa nacional”, “violación de secreto profesional”, “atentado contra la intimidad de la vida privada”, “robo”, “mal uso de tratamiento de datos de carácter personal”, “tráfico de influencias” y “ayuda a la entrada y estancia irregular de un extranjero en Francia en banda organizada”.

En la investigación preliminar, policías de la Dirección General de la Seguridad Interior y de la Inspección General de la Policía Nacional redactaron un informe de síntesis, con fecha de 29 de septiembre de 2022, que ocupa 57 folios. ‘Mediapart’, ‘Libération’ y ‘L’Equipe’ han publicado informaciones citándolo como fuente. ‘Le Monde’ ha reconstruido el ascenso y caída de ambos sujetos a partir del documento policial.

Ambos entraron en contacto con el presidente del PSG a través de Sihem Souid, una expolicía que rompió con el sistema tras publicar un libro denuncia, “Omerta dans la police”. Reconvertida en lobbysta de Qatar, hace que inviten a Malik Nait Liman a la embajada de Qatar a la recepción por la fiesta nacional. Estamos a 18 de diciembre de 2015. Malik causa buena impresión a NAK por su currículum y por su propuesta de reconciliar con el club a los ultras, expulsados del Parque de los Príncipes desde 2010.

Búsqueda de 'topos'

Meses después del encuentro en la legación diplomática, Malik ya investiga en los fichero policiales una lista de ultras que le ha pasado Jean Claude Blanc, director general delegado del club parisino. Será él quien le contrate en agoto de 2018 como ‘referente de la afición’ pese a que desde la policía le avisan que la comisión deontología emitió un informe “desfavorable” tras su dimisión del cuerpo. En realidad, entre las tareas prioritarias de Malik estaba la búsqueda de ‘topos’ en el club que pasaran información a la prensa.



Tayeb Benabderrahmane entrará en la órbita del PSG gracias al bloqueo de Qatar emprendido en junio de 2017 por los países vecinos del emirato liderados por Arabia Saudí. Organiza un coloquio en el Senado y pone sus dos think tanks a disposición del emirato. Esto le granjea el agradecimiento de NAK e invitaciones al palco vip del Parque de los Príncipes.

El hombre que controlaba las 224 plazas del palco se llamaba Adel Aref y va a ser la primera víctima de los ‘hermanos’ Malik y Tayeb. El primero redactará un informe sobre “las vulnerabilidades” de Aref, director de gabinete de NAK en aquel momento. Las debilidades eran ser gay, consumo de droga y los dos atracos de los que había sido víctima. Unas semanas después había dejado el puesto aunque ahora ha reaparecido como director de marketing de BeIN y ha puesto una demanda.



La siguiente en caer será Sihem Souid, la mujer que les introdujo en el círculo de NAK. Convertida en rival de Tayeb en la caza de clientes qatarís, Malik se encarga de desacreditarla. Este se ha convertido en un maníaco de la información reservada. Investiga la implicacíón de Rachida Dati (figura de la derecha de la capital y próxima a NAK) en el caso Carlos Ghosn, ex patrón mundial del grupo Renault, que a Valérie Trierweiler, la amante del presidente François Hollande. Para recolectar sus informaciones, Malik se vale de las invitaciones al palco vip del Estadio, 90 en dos años. Aunque algunos en el club les ven como “parásitos y cortesanos, deseosos de hacer dinero con Qatar”, la pareja continúa su ascenso.

Tayeb sube el peldaño que sellará su suerte al ser contratado por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, dirigido por un miembro de la familia real, Ali Al Marri, hoy ministro de Trabajo del emirato. Su cometido era defender la imagen del emirato en pleno conflicto diplomático con sus vecinos. Según ha declarado a la policía francesa, fue Al Marri quien le ordenó investigar las eventuales grietas que NAK podría dejar al descubierto a los enemigos de Qatar. Cabe la duda de si fue así o el lobista interpretó mal alguna diferencia entre los dos miembros del gabinete qatarí. O si quiso usarlo para medrar.



En ese contexto es como se hacen con el móvil de NAK que tenía el mayordomo. La policía francesa ha encontrado una copia íntegra del contenido del móvil en los archivos digitales de Malik. Tayeb tenía otra. Éste ha dado a entender que hay un centenar de mensajes, entre 2011 y 2015 entre el presidente del PSG, miembros de la FIFA, singularmente el ex secretario general Jérôme Valcke (2007-2015) y el emir de Qatar. En su declaración ante la policía francesa, Malik ha hablado de conversaciones sobre “peticiones y regalos, pero sobre todo, discusiones muy comprometedoras para Doha sobre la atribución del Mundial” que hoy se clausura.

Entre los contenidos que han llegado a manos de los investigadores franceses y que estos afirman no haber podido explotar exhaustivamente hay un mes de videovigilancia captada por una cámara colocada en el dormitorio de la joven amante francesa de NAK. Cámara puesta por orden de éste, según los encausados, versión que él niega. En este capítulo, hay además, imágenes de un seguimiento de ambos amantes por las calles de Londres.



Han pasado la línea roja: de protegidos de NAK a amenazas para NAK e incluso para la monarquía qatarí. Es más, pueden convertirse en chivatos. En enero de 2020, Tayeb es secuestrado por los servicios secretos de Qatar que lo retiene en secreto. Sin contacto con abogado defensor, sin ser nunca presentado ante un juez, en aislamiento total, “torturado”, según ‘Libération’. Lo que sea para recuperar los archivos de NAK y garantizar el silencio del servidor desleal.

Recuperar los datos

Será su esposa, Mahjouba, con la que se había mudado a Qatar, quien se encargue de recuperar en París y Argelia todos los discos duros, teléfonos y llaves digitales. Y quien, con la prohibición expresa de acudir a la policia francesa, los entregue dentro de una maleta roja. Será ella también la que se puso en contacto con Rachida Dati quien, a su vez, recomemdará al abogado que pergueñó un pacto con los captores: su libertad contra su silencio y la restitución de todos los archivos. Cualquier violación del pacto supondrá una compensación de cinco millones de euros. En julio de 2020, Tayeb pasó a vivir en residencia vigilada. En noviembre del mismo año, recuperó la libertad de abandonar Qatar, meses después de firmar el protocolo citado y que ahora contesta ante la justicia francesa.



Desde París, Malik intentó sin éxito la liberar a su amigo. Objeto de un registro, en enero de 2021, dentro de una investigación sobre las fuentes de un amigo periodista acusado de “comprometer el secreto de defensa”. Sufrió un segundo registro en su domicilio y en su despacho del PSG en octubre del mismo año. Caído en desgracia en el club fue despedido con una indemnización de 13.000 euros.

Nasser Al-Khelaifi, durante la presentación de Leo Messi con el PSG

El mayordomo afirma haber sufrido un intento de secuestro por afines al presidente del PSG. En febrero de 2020, grabó un video en el que afirma que “si le pasaba cualquier cosa, el responsable era Al Khelaifi”. En verano de 2020 firmó dos protocolos, en los que ponía fin a su contrato con BeIN y remitía los pendrives tras ser interrogado por los abogados de NAK.



¿Cúal ha sido la reacción del presidente del PSG? Ésta: “Estamos hablando de criminales profesionales. Han cambiado de abogado más veces de las que han cambiado sus historias y mentiras. Es una total manipulación mediática. Me sorprende que tanta gente hayan considerado creíbles sus mentiras y sus contradicciones pero así es hoy el mundo de los medios. ¡Qué la justicia siga su camino! Yo no tengo tiempo de hablar de pequeños criminales profesionales”, respondió a ‘L’Équipe’ a primeros de este mes de diciembre.

Amenaza a París

Nasser Al Khelaifi se ha prodigado en declaraciones durante la celebración del Mundial de Qatar. Lo más polémico ha sido su amenaza al ayuntamiento de París de que o le vende el Parque de los Príncipes o construyen su propio estadio. En esto tiene razón NAK. El vetusto campo, al que se le hizo un somero lavado de cara con motivo del Mundial de 1998, no está a la altura de un club top…



… En magnitudes económicas. Porque aunque su palmarés internacional se resume en una Recopa en 1996, el PSG juega en el patio de los mayores. De hecho, lo más importante de todo lo que ha dicho NAK durante el Mundial es que discute desde hace meses con, al menos, dos fondos de EEUU para que entren en el capital del PSG a la altura del 15%. No es que los qataríes quieran deshacerse del club, una vez concluido su Mundial, es que quieren socios para expandir el negocio.



Negociar para vender una parte de una empresa, supone poner en valor el todo. Los dueños del PSG valoran su club en 4.000 millones de euros. Así lo contó ‘Financial Times’, agitando las aguas de un mundillo ya en efervescencia. Porque el último gran club en cambiar de manos, el Chelsea fue comprado por un consorcio americano por 2.500 millones de libras (2. 860 millones de euros).



Si la venta de una parte del PSG se hace de acuerdo con esa valoración, y aún considerando la inversión de 1.600 millones en jugadores (según Transfermarkt) los qataríes habrán hecho un negocio redondo. Porque se quedaron con el club de la capital francesa por… 70 millones de euros en 2011.

Entonces todo el mundo asumió que era la forma de dar las gracias al presidente (conservador) Nicolas Sarkozy, gran fan del PSG y amigo íntimo del entonces presidente del club, por su intervención decisiva en la designación de Qatar como sede del Mundial de 2022. La votación fue el 2 de diciembre de 2010 por 14 votos contra 8 de Estados Unidos, cuya candidatura defendía el ex presidente Bill Clinton.



La clave de esa votación fue el cambio de bando del presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, que arrastró otros tres votos europeos. Aunque el interesado niega haber recibido consigna alguna, su cambio de chaqueta tuvo lugar tras un almuerzo en el palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010. A la mesa del presidente Sarkozy, se sentaron el entonces príncipe heredero y hoy emir, Tamin ben Hamad Al Thani, su primer ministro y Platini quien sostiene que pensaba que iba a almorzar en tête-à-tête con el jefe del Estado.

Ante los jueces, Sepp Blater, presidente de la FIFA de 1998 a 2015, declaró: “Antes de ese famoso almuerzo, yo nunca oí que Platini estuviera a favor de Qatar. Él me dijo algo así como ‘era el interés de Francia…”



El cambio de chaqueta de Platini, aunque fuera inelegante, no es en sí mismo delictivo. Ni las presiones del presidente Sarkozy, que defendía los intereses políticos y económicos de Francia en relación a Qatar. Tampoco la compra del PSG aunque formara parte de lo que los franceses llaman “reenviarse el ascensor”… si no fuera porque, según desveló Mediapart en la venta del PSG hay un renglón -“150.000 euros to check”- que sería la comisión de … Laurent Platini.

El hijo del presidente de la UEFA trabajaba entonces para Lagardère Sport, filial del grupo de prensa homónimo, cuyo patrón era amigo de Sarkozy y en el que luego entraron como inversores los qataríes. Pero en diciembre de 2011, fue fichado como consultor por Pilatus Sport, un holding propiedad de Qatar Sport Investments, dueña del PSG. Todos los afectados niegan, eso sí, cualquier relación entre la contratación del hijo y el voto del padre.



Pero la Fiscalía Nacional Financiera de Francia abrió diligencias en 2019 entre otros cargos por “corrupción activa y pasiva” y “blanqueo de dinero” en relación a la atribución del Mundial de 2022 a Qatar. Es la instancia ante la que ha declarado el mes pasado el ex mayordomo del presidente del PSG y cuyo móvil, al menos el contenido digital, puede ‘cantar’. Como ha dicho NAK, !Qué la justicia siga su camino!

