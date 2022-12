Marruecos estalla contra la FIFA: se queja por el arbitraje recibido en la semifinal contra Francia

La Federación de Fútbol de Marruecos ha estallado contra la FIFA. La selección que ha sio la revelación de este Mundial después de haber llegado hasta semifinales no ha terminado nada contenta con las actuaciones arbitrales. Pero especialmente en el partido contra Francia en el que Theo Hernández y Kolo Mouani les pribaron de luchar por el título.

A pesar de que la victoria de Francia fue clara, en el entorno del fútbol marroquí consideran que el resultado final del partido estuvo marcado por una acción que para ellos es clave. Un supuesto penalti sobre Bouffal que el árbitro del partido no señaló como pena máxima. Desde la federación norteafricana consideran que todo lo que vino después estuvo profundamente condicionado y desvirtuado.

Con ese penalti, los de Walid Regragui creen que hubieran estado en la final y por ello no han dudado en abrir fuego contra el equipo arbitral que dirigió la segunda semifinal y contra la propia FIFA, a quienes consideran últimos responsables. Desde la Federación no eran partidarios de llegar hasta el extremo de escribir de manera directa y oficial a la FIFA, pero la sensación de malestar fue creciendo tras el encuentro contra los de Didier Deschamps hasta el punto de tomar definitivamente la decisión.

[La gran fiesta de Francia: Mbappé se hace marroquí, el 'palo' de Deschamps a Messi y el deseo de Macron]

"La Real Federación Marroquí de Fútbol protestó por el arbitraje del partido de la selección de Marruecos contra la selección de Francia, dirigida por César Arturo Ramos Palazuelo". Consideran que la actuación del árbitro no fue correcta y que condicionó el resultado de un partido que ya parece imposible de revertir.

Regragui, el seleccionador de Marruecos, felicita a Bouffal REUTERS

Quejas por el VAR

Sin embargo, no han querido perder la oportunidad de mostrar de manera pública su malestar. Lo cierto es que la nota ha sido especialmente dura, poniendo en duda la limpieza de la actuación y, por ende, el devenir de los acontecimientos. Los 'Leones del Atlas' soñaban con estar en la gran final y con pelearle el título a la Argentina de Messi, el cual hubiera sido el partido más importante de su historia. Sin embargo, ahora tendrán que esperar a la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México para mejorar lo que ya ha sido una actuación legendaria.

[Francia acaba con el sueño de Marruecos y defenderá su corona en la final del Mundial ante Argentina]

Desde la Federación de Fútbol de Marruecos quisieron hacer hincapié, sobre todo, en la cuestionable decisión llegada desde el VAR de no revisar la jugada: "Al mismo tiempo, nos mostramos sorprendidos de que no se hiciera uso de la sala VAR y que no hubiera sido alertada. La Real Federación Marroquí de Fútbol afirma que no dudará en defender los derechos de nuestra selección, pidiendo equidad en la adopción de las medidas necesarias ante la injusticia arbitral practicada a la selección marroquí en su partido contra la selección francesa, en la semifinal".

Sigue los temas que te interesan