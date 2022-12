Francia acaba con el sueño de Marruecos y defenderá su corona en la final del Mundial ante Argentina

Francia

Marruecos

Francia se cita con Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. La selección de Didier Deschamps logró el billete después de superar a Marruecos en la segunda semifinal del torneo. Marcaron para Les Bleus Theo Hernández y Kolo Muani, quien sentenció el partido tras una brillante jugada personal de Kylian Mbappé. [Narración y estadísticas: Francia 2-0 Marruecos]

La gran favorita contra la sorpresa de la Copa del Mundo. En juego el segundo billete para la final y los galos dejaron constancia de su papel de favoritos a las primeras de cambio. Marruecos no había ido por detrás en el marcador en todo el torneo y en cinco minutos, Francia echó por tierra la estadística.

Balón interior de Varane para Griezmann para que este viese a Mbappé en el punto de penalti. Kylian lo intentó con las dos piernas y en el rechace de su segundo disparo, el esférico acabó en los pies de Theo Hernández. Entró por la izquierda el lateral sin oposición y con un remate medio acrobático puso a Les Bleus en ventaja.

Theo Hernandez, celebrando su gol en la semifinal Reuters

Golpe de Francia después de que Marruecos hubiesen llevado el mando en los primeros compases del partido. Después del gol, Ziyech buscó el empate, mientras que Achraf Hakimi comentó a aparecer por banda derecha. Pero los que volvieron a dar un zarpazo fueron los galos.

Giroud se fue en carrera, controló con el pecho ante un Saiss mermado físicamente, con un vendaje de compresión en su pierna derecha, y estrelló el balón contra el palo. El capitán de los Leones del Atlas pidió poco después el cambio, siendo sustituido por Amallah tan solo 20 minutos después del inicio del partido.

El gol no sentó nada mal a Francia. Giroud dio ese palo y Mbappé empezó a pedir más y más protagonismo en el Al Bayt Stadium. La primera del de Bondy quedó anulada por fuera de juego y después, tras una gran conducción de Tchouaméni, su disparó fue repelido por la zaga africana para que otra vez Giroud lo intentase, aunque esta vez su remate se marchó fuera por muy poco.

También tuvo su opción Varane de poner tierra de por medio en el marcador en un córner botado por Griezmann. Pero su remate, con la pierna derecha, se marchó a la izquierda de Bono. Según el encuentro fue acercándose al descanso, Marruecos se aproximó al área de Francia.

Peligro a balón parado

Cerca estuvo Achraf de sacar un penalti de Konaté. El central galo se fue al suelo, arriesgando mucho ante la carrera del canterano del Real Madrid, y sacó el balón limpio para mandarlo a córner. En el saque de esquina, El Yamiq lo intentó con una chilena escandalosa, con Dembélé y Theo rodeándole y la mandó a la base del palo.

Achraf, con el balón ante Theo y Mbappé Reuters

A balón parado llegaron las mejores ocasiones de los Leones del Atlas. Salto increíble de Achraf y acabó atrapando en dos tiempos Lloris. Sufrió Francia en los últimos compases de la primera mitad, siendo la mejor noticia que César Ramos señalase el descanso y, por supuesto, el 1-0 luciendo en el marcador.

Buscando el empate

Tras el paso por vestuarios, Mbappé siguió haciéndose notar en ataque. En una de sus incursiones en el área, acabó chocando con Bono, siendo el portero marroquí el peor parado del impacto. Con esa ligera ventaja en el luminoso, el partido estaba de lo más abierto y eso lo hizo sentir la selección africana haciéndose la dueña del balón.

En una recuperación de los galos, Francia salió en tromba. O más bien Mbappé, al que Amrabat se llevó por delante. Inexplicablemente, César Ramos no señaló ni falta, teniendo que ser atendido Kylian por los servicios médicos. Aprovechó el parón la afición de Marruecos para rugir a lo grande en las gradas del estadio.

Dura entrada de Amrabat a Mbappé REUTERS

Pareció que ese aliento llegó hasta los futbolistas, que hasta en dos ocasiones estuvieron a punto de hacer el gol del empate. Attiyat-Allah le dio casi al aire cuando se esperaba su diana y luego fue En-Nesyri el que tuvo otra clarísima. Balón al espacio, centro raso al segundo palo y aparición salvadora de Konaté para evitar el remate del delantero del Sevilla.

Deschamps sorprendió sacando del campo a Giroud, entrando Thuram en su lugar. Pero también Regragui modificó su ataque, sustituyendo a En-Nesyri y Boufal por Hamdallah y Aboukhlal. El francés se hizo notar sobre el verde primero. Aunque Mbappé fue el que volvió a encarar a la defensa marroquí, estrellando un nuevo balón contra la zaga rival.

Mbappé decide

Se rompió el partido entonces. Con un ida y vuelta continuo. De los intentos de Thuram o Fofana a las llegadas de los Leones del Atlas con más o menos peligro. Mucho ataque y todavía más esfuerzos defensivos de todos. Griezmann se hizo especialmente grande en esos repliegues para ayudar a los suyos, como ha venido haciendo durante todo el Mundial.

Francia celebra el gol de Kolo Muani Reuters

En los mejores minutos de Marruecos, apareció la estrella. Mbappé estuvo muy activo, pero él se encargó de romper el partido. Control con el exterior para sortear a su amigo Achraf y de regate en regate en baldosas dentro del área para ponérsela en el segundo palo a Kolo Muani, que no desaprovechó el regalo.

El segundo gol de Les Bleus dejó noqueado a una Marruecos que aun así siguió jugando de tú a tú a la todavía vigente campeona del mundo. Ounahi pudo recortar distancias, también la tuvo Abde con un jugadón por la izquierda, metiéndose hasta la cocina y poniendo un pase atrás que acabó con un disparo que sacó Koundé en el área pequeña.

Sin embargo, ya era tarde. La selección gala no dejó escapar la ventaja y se metió así el segundo billete de la final en el bolsillo. Este domingo 18 de diciembre, el partido definitivo por el título. Francia vs. Argentina. Europa vs. Sudamérica. Mbappé vs. Messi.

Sigue los temas que te interesan