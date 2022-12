Vinokourov delata a Miguel Ángel López: "Está fuera de Astana por ir en contra de las reglas"

Miguel Ángel 'Superman' López se ha convertido en el nombre más pronunciado en los últimos días en el universo del ciclismo. El corredor colombiano está salpicado por una supuesta trama de dopaje de la que habría sido protagonista y eso le ha llevado a perder su empleo de manera unilateral. Ya no es corredor del equipo Astana.

Sin embargo, resta por saber todavía cuáles son los nuevos avances que se han hecho en dicha investigación para conocer el porqué de la decisión tomada por la formación kazaja. La vinculación de Miguel Ángel López con esta trama de medicamentos no era nueva. De hecho, ya se conocía cuando el colombiano aceptó la última renovación ofrecida por los grandes dirigentes del equipo.

El propio 'Superman' denunciaba en el comunicado en el que hacía oficial su salida de Astana que no entendía qué había podido pasar para que, en tan poco tiempo, en Astana cambiaran de opinión. Todo hace indicar que ahora su ya exequipo sí tiene la confirmación de que el escalador colombiano habría utilizado técnicas de dopaje para intentar mejorar su rendimiento en la carretera. Es más, su último abandono en el Giro de Italia podría haber estado provocado por una reacción adversa a un tratamiento.

[Astana rescinde el contrato de 'Supermán' López al vincularlo con una trama de dopaje]

De momento, ni la UCI ni la Agencia Mundial Antidopaje han dictado una sanción contra 'Superman'. No obstante, este no puede correr porque ahora mismo se encuentra buscando un equipo que quiera hacerse cargo de su delicada situación. Hecho que, lógicamente, no está cercano. De momento, López está en el mercado y sus polémicos agentes le están moviendo buscándole un nuevo acomodo.

Miguel Ángel López. en el coche de Astana. RCS

El ataque de Vinokourov

Donde no le quieren ver ni en pintura es en su anterior equipo, Astana, donde se han mostrado muy decepcionados con la situación que se ha producido a su alrededor. De hecho, lo último que se ha producido en la formación kazaja ha sido la dura crítica que ha lanzado su antiguo jefe, Alexander Vinokourov. El palo del exciclista ha sido tremendo y es que viene a destapar y a delatar, en cierto modo, la oscuridad que rodea al presente de Miguel Ángel López.

[La corrupción del Astana deja en shock al ciclismo: blanqueo, fraudes y el riesgo de la desaparición]

Vinokourov ha hablado durante la celebración de un primer trainning camp que está haciendo Astana en España y ha hecho referencia a la oportunidad que le dieron cuando salió por la puerta atrás de Movistar: "Le echamos una mano en 2021 y obtuvimos buenos resultados con él. Es una pena que haya ido en contra de las reglas internas del equipo. No puedo entrar en detalles ni decir mucho. Tenemos reglas dentro de nuestro equipo, y si no las sigues, estás fuera".

El antiguo corredor prefería morderse la lengua para no terminar de enterrar a un corredor que ahora mismo avanza hacia la nada: "No hay nada más que decir. Le dimos una oportunidad antes de La Vuelta, pero no puedo juzgar. Está claro para todos, hay que respetar eso". Ahora, Astana tendrá que decidir si acude al mercado para reemplazar a su jefe de filas. De momento, ya ha sonado el nombre de Nairo Quintana, otro corredor tocado por la sombra del dopaje y que salió de Arkea-Samsic por este mismo motivo.

Sigue los temas que te interesan