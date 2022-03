Nasser Al-Khelaifi: "La gente está muriendo en Ucrania y nosotros nos peleamos por la Superliga"

Nasser Al-Khelaïfi está pasando por una temporada muy dura con el Paris Saint-Germain, pero tampoco lo está teniendo más fácil como líder de la Asociación de Clubes Europeos (ECA). En una entrevista en la BBC, no ha bajado marchas y mantiene el mismo tono en su discurso contra la Superliga Europea. En esta ocasión lo ha hecho de una forma bastante peculiar, aludiendo a la invasión de Rusia sobre Ucrania y usándola como cortina de humo.

"Con la ESL o no ESL, odio decir Superliga, se está hablando de tres clubes. Ellos saben que no hay ninguna posibilidad. La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y nosotros nos peleamos por la Superliga? El problema de los clubes de la ESL es que no tienen estabilidad. No tienen una visión financiera a largo plazo. Siguen hablando de su contrato legal y lo que olvidan es que el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal: están agitando un papel", sentenció.

El qatarí también se refirió al encuentro que mantuvo con Florentino Pérez en Madrid con motivo del encuentro de Champions League. "Habló conmigo en el partido de la Liga de Campeones y me dijo: tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesaba", aseguró. No cabe duda de que las relaciones entre ambas partes, sobre todo tras el caso Kylian Mbappé, están rotas.

Además, se muestra como el defensor de los débiles: "Quiero jugar esos partidos, los grandes, por supuesto que sí. Sé lo que quiere el público. Pero no podemos decir: eres un club pequeño, estás fuera. Tiene que ser un sistema abierto, bajo el órgano de gobierno, donde haya respeto por todos. Podría haber aceptado el cheque de 400 millones de euros. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, me dijeron que no me habían invitado; eso los delata".

Su gestión y el Barça

Al-Khelaïfi también le pega una reprimenda al FC Barcelona. "Somos un fondo de inversión. Compramos el club por 70 millones de euros. Desde entonces hemos recibido ofertas multimillonarias. La gente critica porque es un patrimonio soberano. ¿Y qué pasa con otras formas de propiedad? ¿Qué pasa con los clubes apalancados hasta el cielo por particulares, es eso bueno? El Barcelona es un club propiedad de los aficionados con una deuda de 1.500 millones de euros, ¿funciona?", sentencia.

También defiende que su apuesta por el PSG ha ayudado a todos los clubes de la Ligue-1. "Nuestra inversión en el PSG tampoco ayuda sólo a un club. Imaginemos que el PSG no estuviera en la liga francesa. ¿Dónde encontraría la liga un fondo de inversión para invertir 1.500 millones de euros, que van a parar a los clubes pequeños para invertir? Cuando se mira el panorama completo de lo que estamos haciendo, se ha elevado el nivel", concreta.

Guerra Rusia -Ucrania

