Ni cenar fruta ni solo un yogur: el método más efectivo para adelgazar de forma saludable según los nutricionistas

Cuando nos proponemos perder esos kilos que nos sobran, recurrimos a recortar calorías de las comidas, especialmente de las cenas, una de las que los expertos siempre recomiendan que sean poco copiosas. ¿Lo más frecuente? Comer solo un yogur o una pieza de fruta antes de irnos a dormir, a lo sumo, ambas cosas juntas.

Aunque a priori pueda parecer una rutina alimenticia saludable, los expertos en la materia discrepan. Así lo expresa la dietista y nutricionista Juliá Ferré a través de unas declaraciones para La Vanguardia: "si solo tomamos fruta, estamos desplazando otros alimentos que es importante consumir, como huevos, pescado o verduras".

Cenar solo por un yogur y/o una pieza de fruta en determinadas ocasiones, si estamos enfermos o no tenemos excesivo apetito, no es malo. El problema viene cuando lo tomamos como hábito, ya que, como matiza la experta, no estamos dando la importancia que tiene apostar por una alimentación equilibrada, con todos los nutrientes que nuestro organismo necesita.

Mujer comiendo un yogur en la cocina de noche. iStock

"No lo convertiría en un hábito o diría que es una práctica saludable", puntualiza la nutricionista. Lejos de ser un problema o acarrear otros como consecuencia, simplemente, se trata de incidir en una dieta completa de los nutrientes que el organismo necesita, evitando al máximo aquellas calorías vacías que ni sacian ni benefician.

Aun así, basándonos en las puntualizaciones de otros expertos en nutrición, una cena a base de yogur o fruta únicamente, aunque no está completa de nutrientes, no es perjudicial.

Cenar yogur o fruta. ¿Desaconsejable?

En nuestra cultura es muy poco frecuente incluir todos los grupos alimentarios en cada una de las comidas diarias. Pragmáticamente, es imposible por el ritmo de vida que se lleva y, además, no tiene por qué ser así tal y como confirman los nutricionistas.

Pero sí es importante que, al finalizar el día hayamos incluido en nuestra dieta el porcentaje de vitaminas y nutrientes que la OMS (Organización Mundial de la Salud): 400 gramos de frutas y verduras al día como mínimo para beneficiar a nuestra salud y prevenir enfermedades de tipo cardiovascular, diabéticas o de obesidad.

Mujer cogiendo del frigorífico frutas y verduras. iStock

De este modo, si en el almuerzo hemos ingerido una comida con pocos nutrientes, en la cena debemos procurar completar la dieta con alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y grasas. Es decir, debemos garantizar la cantidad de verduras y proteína a lo largo del día, de una manera u otra.

Por tanto, para saber si nos resulta beneficioso cenar solo un yogur o una pieza de fruta, tenemos que tener presente que hemos comido a lo largo del día y si podemos prescindir de esos nutrientes que necesitamos consumir diariamente.

¿Realmente sirve para adelgazar?

Para perder peso de forma efectiva y saludable no todo vale. El yogur y la fruta, tanto combinado como por separado, son beneficiosos, pero cenar tan solo eso no sirve para adelgazar, tal y como confirman los expertos en nutrición.

Si durante el resto del día comemos sin control, prefiriendo las calorías vacías y las grasas poco saludables, a alimentos cargados de los nutrientes necesarios para proteger nuestra salud, de nada sirve cenar tan solo un lácteo de este tipo o una pieza de fruta.

Mujer comiendo yogur con fruta mientras habla por teléfono. iStock

En caso de que sea una opción puntual, que hagas como compensación ante excesos que hayas podido hacer, sí notarás un cambio en tu peso. De lo contrario, tomándolo como cena diaria, ni adelgazarás ni estarás aportando los nutrientes necesarios a tu organismo.

Pero, si hoy es un día de esos en los que vas a optar por cenar yogur y/o fruta, sigue los siguientes consejos que los nutricionistas recomiendan:

Toma frutas con un bajo índice glucémico como manzanas o peras. No solo te ayudará a desinflamarte, sino que también estará activando la leptina y, por tanto, te ayudará a dormir mejor.

como manzanas o peras. No solo te ayudará a desinflamarte, sino que también estará activando la leptina y, por tanto, te ayudará a dormir mejor. En caso de ingerir de noche una fruta que aporte más azúcar en la sangre, este índice podría transformarse en grasa en el tejido adiposo.

Además, las frutas con un alto índice glucémico hace que a las pocas horas de haberlas comido sufras una notoria bajada de azúcar en la sangre y tengas de nuevo ganas de comer.

En cuanto al yogur , preferiblemente deben ser enteros, naturales y sin azúcar añadido.

, preferiblemente deben ser enteros, naturales y sin azúcar añadido. A pesar de contar con poca grasa saludable como sí lo pueden hacer otros alimentos como la carne o el pescado, es un alimento altamente saciante. Los yogures activan la leptina y, por tanto, resultan beneficiosos a la hora de perder peso.

Ahora que eres consciente de los pros y contras de cenar tan solo un yogur o una pieza de fruta, o ambas cosas a la vez, valora tu dieta diaria e incide en lo que estás fallando para deshacerte de esos kilos de más de una vez por todas.