Atención familias: este nuevo SUV híbrido y eléctrico es espacioso; tiene buen precio y luchará con el Dacia Duster

Opel Frontera. ¡Ojo con este nombre porque está llamado a ser un gran protagonista en 2024! Se trata de un nuevo SUV de tamaño medio (mide 4,38 metros) que puede ser usado en el día a día de una ciudad o un municipio y que, además, tiene capacidad más que de sobra para realizar viajes en familia.

Este nuevo Opel Frontera está a la venta con unos precios de catálogo y sin descuentos de 24.300 euros para la versión híbrida, y de 29.000 euros para la versión eléctrica pura. Luego analizaremos cómo quedan los precios de la gama y cómo se sitúa respecto a los rivales.

Antes de ello, no obstante, vamos a detallar todos los aspectos de este modelo. Y comenzamos por situarlo dentro de la gama SUV de Opel, marca que pertenece al Grupo Stellantis. Recordamos, en este sentido, que la gama actual de Opel se compone por el Opel Mokka, Opel Crossland y Grandland. A ellos se suma, por tanto, el nuevo Frontera. De todos estos modelos, el Crossland no tiene sucesor.

El Opel Frontera llega a los concesionarios en torno al otoño.

Además, desde Opel no quieren que este Frontera se vea como un sucesor del Crossland. Quieren marcar una etapa nueva. Además, frente al Crossland, este nuevo Frontera es un coche muy diferente. Es un coche más grande, más funcional y con motores de gasolina y eléctrico. De esta manera, al crecer también en tamaño, lo que busca Opel es diferenciarse más del Mokka, dejando este último para la ciudad y el Frontera para aquellos que buscan más espacio y polivalencia.

El Opel Frontera es un SUV que se caracteriza por ser muy espacioso.

Cómo es el diseño del Opel Frontera

Una vez junto al nuevo Opel Frontera, podemos destacar que es un coche que llama la atención por su diseño contundente, musculoso... De hecho, incluso es un coche que parece más grande de lo que realmente es. Entre los aspectos más llamativos destaca el frontal puro y robusto, con un capó elevado, el emblema Opel Vizor, los faros ecoled...

En el lateral, destacamos los generosos pasos de rueda en negro, el guardabarros que sigue todo el inferior del coche. Las llantas aerodinámicas de 17 pulgadas. Y de la trasera, destaca también el techo que acaba en 'spolier' y los faros divididos. También llama la atención la pintura bicolor utilizada en la que hay ausencia de cromados.

El Opel Frontera es un SUV que está disponible en híbrido y eléctrico.

Una vez analizado el diseño, continuamos con la situación del coche. Y en este sentido, desde la marca señalan que estamos ante un SUV-B, es decir, un SUV de tamaño contenido y enfoque urbano. No obstante, por sus medidas, pensamos que también puede competir en la categoría de los SUV-C, los SUV de tamaño más compacto.

Plataforma más accesible

Continuando con los detalles de este modelo, el Opel Frontera está desarrollado sobre la nueva plataforma 'smart car', siendo el primer coche de la marca alemana que la utiliza. Según señalan desde la marca la plataforma 'smart car' es una derivada de la CMP. Una estructura que ya incorporan modelos como el Fiat Grande Panda, el Citroën C3 y C3 Aircross y ahora el nuevo Frontera.

Recordamos en este sentido que Opel ha empleado esta plataforma porque es una opción más económica para hacer sus coches accesibles. Esta plataforma ya se utiliza en otros mercados como India y Latinoamérica. Y también recordamos que el C3 Aircross, C3 y el Opel Frontera se fabrican en la misma planta, en Trnava, Eslovaquia.

El diseño trasero del Opel Frontera es muy singular.

Medidas del Opel Frontera

Continuando con las dimensiones, el nuevo Opel Frontera crece de tamaño. Ahora pasa a ser un SUV de tamaño medio con 4,38 metros de largo. Así, por tanto, la gama SUV de Opel queda con el Opel Mokka (con 4,15 metros), el Opel Frontera (con 4,38 metros) y el Opel Grandland (con 4,65 metros).

De esta manera, Opel compite en el segmento de los SUV urbanos con el Opel Mokka que mide 4,1 metros y con el Frontera en el segmento de los SUV C. Y deja el Grandland más orientado hacia un SUV-D, una categoría superior.

Los faros están divididos en la trasera del Opel Frontera.

Para hacernos una idea de cuáles son los coches más vendidos de esta categoría hablamos del Nissan Qashqai, Peugeot 2008, Toyota C-HR, Kia Niro, Hyundai Kona, Dacia Duster, Renault Captur, Seat Arona, Volkswagen T-Cross, MG ZS... A continuación, detallamos los modelos que compiten con el Opel Frontera... Son los siguientes:

Y ahora comparamos las dimensiones del Opel Frontera con las de sus principales rivales:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Seat Arona 4,14 1,78 1,55 2,56 Hyundai Bayon 4,18 1,77 1,50 2,58 Toyota Yaris Cross 4,18 1,76 1,59 2,56 Renault Captur 4,22 1,79 1,57 2,64 Peugeot 2008 4,30 1,77 1,55 2,60 Dacia Duster 4,34 1,80 1,69 2,67 Hyundai Kona 4,35 1,82 1,58 2,66 Toyota C-HR 4,36 1,83 1,56 2,64 Opel Frontera 4,38 N.D. 1,67 N.D. Seat Ateca 4,38 1,84 1,61 2,63 Mazda CX-30 4,39 1,79 1,54 2,65 Nissan Qashqai 4,39 1,79 1,55 2,64 Kia XCeed 4,40 1,82 1,50 2,65 Omoda 5 4,40 1,82 1,58 2,63 Kia Niro 4,42 1,82 1,54 2,72 Peugeot 3008 4,44 1,84 1,62 2,67 Cupra Formentor 4,45 1,83 1,51 2,68 Toyota Corolla Cross 4,46 1.82 1,62 2,64 Citroën C5 Aircross 4,50 1,84 1,65 2,73 Hyundai Tucson 4,50 1,86 1,65 2,68 Volkswagen Tiguan 4,50 1.84 1.67 2,68 Kia Sportage 4,51 1,86 1,64 2,68

Además, el Opel Frontera se caracterizará porque contará con una versión de siete plazas. Se trata de una posibilidad, una opción, si bien no estará disponible en una primera etapa de comercialización, sino un poco más adelante. Además, no conocemos el precio que tendrá esta opción.

De serie el Opel Frontera cuenta con faros de led.

Medidas interiores del Opel Frontera

Continuando con las dimensiones interiores y comenzando con las plazas delanteras, tenemos que la habitabilidad es razonablemente buena para dos adultos de tamaño medio. Cuenta con 137 centímetros de ancho y con 101 centímetros de alto. Con estas medidas, vemos que la anchura es algo justa, si bien la altura entre la banqueta y el techo es muy buena.

Nissan Qashqai Omoda 5 Seat Ateca Opel Frontera Toyota C-HR Anchura delante (cm) 144 144 143 137 137 Altura delante (cm) 101 96 102 101 101

Siguiendo con las plazas traseras podemos señalar que sorprende y mucho el espacio para la cabeza. No tanto su anchura, ya que es algo estrecho. En concreto, el Opel Frontera ofrece 129 centímetros de ancho y 100 centímetros de alto.

Qashqai Ateca Omoda 5 C-HR Opel Frontera Anchura trasera (cm) 139 138 137 134 129 Altura trasera (cm) 94 97 95 91 100

Interior del Opel Frontera.

Maletero del Opel Frontera

En cuanto al maletero, las cifras que comunica Opel son de 460 litros en la versión de cinco plazas. En el caso de que este Opel finalmente también ofrezca las siete plazas (que todavía no está confirmada) como es lógico habrá que elegir entre las tres filas o mayor capacidad de maletero ya que este será mínimo cuando se utilicen los siete asientos. Con esta capacidad de maletero, vemos que el Opel Frontera está entre los más capaces.

Modelo Maletero Renault Arkana 513 Seat Ateca 510 Mazda CX-5 510 Honda CR-V 497 Kia Niro 451 Opel Frontera 460 Cupra Formentor 450 Dacia Duster 445 Mazda CX-30 430 Kia XCeed 426 Toyota Corolla Cross 414 Toyota Yaris Cross 397 Nissan Qashqai 377 Omoda 5 360 Toyota C-HR 310-388 l

Nuevo volante en el Opel Frontera.

Motores del Opel Frontera

Otro aspecto interesante del Opel Frontera es que desde el primer momento la gama estará electrificada. Hablamos de que contará con versiones híbridas ligeras que en España tienen la etiqueta eco y también de variantes 100% eléctricas. Con esta decisión, por tanto, Opel confirma su adiós definitivo al diésel.

Las versiones híbridas ligeras tienen un motor de gasolina de 1,2 litros con dos niveles de potencia: 100 y 136 CV. Este motor de combustión tiene cadena en lugar de correa y se apoya en un motor eléctrico de 28 CV y un cambio automático de doble embrague y seis velocidades.

En cuanto a la versión eléctrica, cuenta con un motor de 113 CV y una batería de litio ferro fosfato fabricada por Svolt con 44 kWh de capacidad. Se trata de una batería que permitiría los 310 kilómetros de autonomía. Más adelante también se incluirá la posibilidad de incluir la batería ya conocida de 54 kW de NCM de CATL y que admite 400 kilómetros de autonomía.

Asientos del Opel Frontera.

Equipamiento del Opel Frontera

Y por último, en relación con el equipamiento habrá dos niveles de acabado. El primero de ellos es el Edition y el más completo es el GS.

Sorprende en este sentido que el Edition no tiene ningún tipo de equipamiento en materia de información y entretenimiento. De hecho, no tiene ni radio, algo que quizás ha sorprendido mucho en esta primera toma de contacto. En su defecto, desde Opel nos propone una aplicación de Opel que se descarga en el teléfono y este último (el teléfono) se pone en el centro del salpicadero para que haga las funciones de la radio online y del navegador. Además, como el teléfono se conectará por bluetooth al coche para escuchar la radio online por los altavoces del vehículo.

Lo que sí incorpora el primer nivel Edition es el cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, los asientos regulables en seis posiciones y los mandos de la climatización. También suma las llantas de 16 pulgadas, los faros de led, freno eléctrico, aire acondicionado manual...

El segundo nivel de equipamiento GS añade la doble pantalla de 10 pulgadas, nuevo volante ergonómico y control de funciones intuitivas, consola elevada, reposabrazos central, Andrid Auto, carga inalámbrica y control de climatización y faros de led traseros, entre otros.

Precios del Opel Frontera

Y por último, los precios. El nuevo Opel Frontera parte de los 24.300 euros de la versión híbrida y los 29.000 euros de la variante eléctrica pura. Estos son los precios sin descuentos ni promociones. Con descuentos de la marca y descuentos por financiación, el precio del Opel Frontera partirá de los 22.000 euros para la versión híbrida y de 25.000 euros para la variante eléctrica pura.

Con estas cifras estamos ante un coche que solo es unos 1.400 euros más económico que el Dacia Duster híbrido ligero, si bien este último es algo más potente. Analizamos aquí un ejemplo de cómo queda el Opel Frontera con sus competidores...