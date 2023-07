La música de Melifluo, Santero y Los Muchachos y Elefantes, protagonista en La Concepción de Málaga

El Jardín Botánico de La Concepción de Málaga, un espacio histórico y protegido, ha vuelto a ser este viernes escenario de los conciertos organizados por Brisa Festival. Melifluo, Santero y Los Muchachos y Elefantes han sido protagonistas de las actuaciones celebradas en este marco natural.

Desde Baeza, Juanca, Gómez y el resto de integrantes de Melifluo desplegaron guitarras, bajos y batería para que la música inundara cada rincón del Botánico. El viaje empezó con Luke en el espacio, la timidez del público empezó a disiparse con los 15 pitis y el single de su primer trabajo, Buenaventura.

Siguiendo el recorrido por lo mejor del panorama musical nacional, Santero y Los Muchachos llegaron desde Valencia para desplegar un rock que ellos definen como "reposado", pero que más bien revolucionó a todo el Botánico.

Guitarras elegantes, voces envolventes y hasta un outfit impecable. Como buenos rockeros que giran sobre ruedas en el asfalto, hicieron todo un recorrido por sus mejores temas y desde su Carretera a El Saler llegaron directo al alma del público malagueño. Solo había dos opciones: o ya los conocías y te desgañitaba con sus temas o sentías amor a primera vista por la energía la

El fin de fiesta del viernes despegó con Elefantes, una cita que se esperaba con enorme ilusión entre el público del Botánico y se palpaba en el ambiente desde el primer acorde. El día no fue fácil para Shuarma y sus compañeros, pero demostraron que ante todo está su música y su profesionalidad. Recorrieron sus mejores temas, no podían faltar Que yo no lo sabía, Al olvido o la oda al amor de Te quiero.

Tras dos jornadas y seis conciertos, Brisa Festival tenía previsto cerrar este sábado su ciclo de conciertos en La Concepción con Lagartija Nick, La Habitación Roja y los malagueños Rubio Americano.

Brisa Festival, y todas sus iniciativas, tienen carácter solidario a beneficio de Cruz Roja y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga; el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos Europeos, Cervezas Victoria, Málaga de Moda, Turismo y Planificación Costa del Sol, Soho Boutique Hoteles, OPPLUS, BMW Automotor, Verisk, McArthurGlen Designer Outlet Málaga, Foreworth, Famadesa, Grupo Cabello y CaixaBank, además de la colaboración de El Corte Inglés, Muelle Uno, Polo de Contenidos Digitales…

