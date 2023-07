Brisa Festival arranca su ciclo de conciertos en el Botánico con Soleá Morente, El Jose y Alba LaMerced

Julio es el mes de la música en directo en Málaga de la mano de Brisa Festival. Después de que el pasado fin de semana diera comienzo ‘Brisa en tu barrio’, el programa de conciertos gratuitos al aire libre en distintos puntos de Málaga, este jueves comenzó el ciclo de conciertos del Botánico en el que se une el mejor talento nacional con las bandas malagueñas que marcarán el ritmo en la escena cultural malagueña.

En un entorno inigualable como es el Jardín Botánico de La Concepción, Brisa Festival amplía su oferta de conciertos en una jornada inaugural que contó con las actuaciones de Soleá Morente, El Jose y Alba LaMerced.

La malagueña Alba LaMerced fue la encargada de abrir este idílico escenario con su voz aterciopelada, sus dominios en cada acorde y su inseparable piano. “Viví mi infancia en el Rincón de la Victoria y recuerdo haber pasado mucho tiempo en las barcas varadas de los pescadores”, fue en esas barcas donde comenzó a idear su futuro en la música, un futuro que ya es presente. No fue casualidad que su vestido fuese morado, un diseño de Dezencia Clothing, marca perteneciente a Málaga de Moda. El morado teñía su vestido, pero también marca su discurso feminista dentro y fuera de los escenarios con el que la cantante está absolutamente comprometida y lo demostró cantándole a “Las Sinsombrero”.

Alba La Merced en su actuación. Brisa Festival/Javier Rosa

En el segundo acto viajamos unos kilómetros sin movernos del Jardín de La Concepción. Como si enseñase el DNI, El Jose comenzó su actuación dejando claras sus raíces y su acento de Graná “con el que no vende ná” pero que le bastó y sobró para que todo el Botánico brincara a su ritmo. Y continuó inventándose un camino “pa’ quitarse la presión”, para convertir por un instante el escenario en un palco de carnaval o en una pista de baile de cumbia sin parar de interactuar con un público absolutamente entregado.

La actuación de El Jose. Brisa Festival/Javier Rosa

El broche para la primera jornada de Brisa Festival en el Jardín Botánico corrió por cuenta de Soleá Morente, un torbellino que sabe navegar entre el pop, el rock, la electrónica y el inconfundible flamenco con el que se ha criado toda la mítica saga granaína a la que pertenece. Desde los primeros acordes de “Ciudad de los gitanos”, Soleá derrochó poderío y son. Siguió haciendo gala de su arte con “Olelorelei”, con los asistentes del Botánico acompañándola al unísono. Además, no podía faltar el homenaje a Enrique Morente, padre y referente, a través de “Sembré”. Empezó con acordes más tranquilos para acabar por todo lo alto con “No pensar en ti” y “Baila conmigo”, porque no ella no hubo quien se resistiera a danzar. En el cierre, el escenario se convirtió en un pequeño tablao flamenco con el despedir a Soleá entre palmas y taconeos.

Con estos tres conciertos, que en su conjunto formaron una noche irrepetible, concluyó la primera jornada de Brisa Festival en el Jardín Botánico de La Concepción. Este fin de semana, continúa la música en este entorno mágico con Elefantes, Melifluo, Santero y Los Muchachos para el viernes y Lagartija Nick, La Habitación Roja y Rubio Americano para la jornada del sábado.

Brisa Festival, y todas sus iniciativas, tienen carácter solidario a beneficio de Cruz Roja y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga; el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos Europeos, Cervezas Victoria, Málaga de Moda -marca de la Diputación de Málaga-, Turismo y Planificación Costa del Sol, Soho Boutique Hoteles, OPPLUS, BMW Automotor, Verisk, McArthurGlen Designer Outlet Málaga, Foreworth, Famadesa, Grupo Cabello y CaixaBank, además de la colaboración de El Corte Inglés, Muelle Uno, Polo de Contenidos Digitales y medios de comunicación como EL ESPAÑOL de Málaga.

Toda la información Brisa Festival y la venta de entradas está disponible en www.brisafestival.com, así como en las redes sociales oficiales.

