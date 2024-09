El imperio gastronómico del futbolista Mario Hermoso en Madrid: hamburgueserías, un japonés y un 'Specialty Coffee'

Marcos Llorente, Antoine Griezmann... son varios los jugadores que, casualmente, han sido compañeros en el Atlético de Madrid y han terminado convirtiéndose en grandes inversores de la restauración madrileña. Pero uno de ellos ha ido creando, durante los últimos años, un auténtico imperio gastronómico que no para de crecer y en el que se ha implicado de lleno: el restaurador y futbolista Mario Hermoso.

Con la ilusión de crear algo "diferente" arrancó con su primer proyecto gastronómico el 5 de julio de 2022, el restaurante japonés Tora: "Es un proyecto personal. Soy un amante de la gastronomía y también quería en esta, que es mi casa, en mi ciudad, tener algo propio donde me sintiera identificado, algo que yo demandaría. Me encanta la comida japonesa y en esas ganas de fusionar surgió Tora", contaba Mario Hermoso a Madrid Total en una entrevista en su primer restaurante.

Desde entonces no ha parado. Hace aproximadamente un año, el Grupo BDP burger, especialista en hamburguesas premium con carne madurada con siete restaurantes repartidos por toda la Comunidad de Madrid, decidió aliarse con este jugador "con gran visión de negocio", para continuar con la expansión de la marca.

Su concepto gastronómico más reciente es el nuevo specialty coffee de la ciudad, Braco. Un espacio minimalista que se inauguró el pasado 1 de junio en la calle José Abascal y este 7 de septiembre también en la calle Santa Engracia.

Una cena improvisada

Según relata Hermoso, su imperio comenzó por cosas del azar. La idea de crear Tora, el restaurante japonés que en sólo unos meses abierto consiguió la recomendación de la Guía Michelin, nació casi de una cena improvisada, pero con un plan muy bien pensado.

Desde el principio, le puso toda su alma, incluso con la elección del nombre, Tora (tigre, en japonés), uno de sus animales favoritos "desde siempre". Mario Hermoso no ha querido ser en ningún momento el inversor que pone el dinero y recoge beneficios.

El futbolista está implicado en todas las decisiones que se toman en sus locales: "No es fácil que un proyecto no sea más que inversiones. Un proyecto personal de una apuesta propia por hacer algo diferente, que es lo que a lo mejor no estamos acostumbrados los deportistas, es bueno para que te ayude a salir de la presión que tenemos en el día a día", aclara.

El único negocio del que sí es socio, pero no propietario, es el de las hamburgueserías de la marca BDP Burger y BDP Smash. Pedro Francés, Ceo del Grupo BDP, decidió unirse a su proveedor, Carlos Delgado Suárez, de la Ganadería Avileña Venero Claro, y al antiguo defensa del Atlético de Madrid, que ahora juega en La Roma.

Los primeros pasos de BDP con el futbolista en el equipo se materializaron con las aperturas de los restaurantes de Getafe y Pozuelo, y de la céntrica plaza Pedro Zerolo, en Madrid.

Lo último del futbolista en Madrid es Braco, un nuevo specialty coffee que nace de un minimalismo que da protagonismo al café de especialidad. Desde la cafetería aseguran traer una mezcla única y exclusiva, cuyo contenido proviene de tres orígenes: Venezuela, Colombia y Brasil.

Este nuevo proyecto nace relacionado con la fidelidad y amor que tiene Hermoso a sus dos perros. "Los bracos, al igual que el café, proporcionan mucha energía, son dinámicos y son muy elegantes. Y eso es lo que queremos transmitir con cada café que ponemos a los clientes, combinado con la pasión que representa a los baristas".

Con el objetivo alcanzado de "ser el punto de encuentro" para muchos madrileños, el futbolista Mario Hermoso ha creado tres conceptos diferentes para escoger el que más se adapte a "ese momento del día" que nos hace tan feliz cuando estamos disfrutando de la hostelería de la Comunidad de Madrid.