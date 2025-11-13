Tendencia en Brico Dépôt: rebajado durante el Black Friday el truco de los interioristas para ganar espacio en baños pequeños

¿Tienes pensado reformar el baño en casa y necesitas inspiración? Internet está repleto de ideas si quieres cambiar un cuarto da baño antiguo por uno más moderno, sencillo y minimalista. Si vas a cambiar la bañera por un plato de ducha (o ya tienes uno y lo quieres modernizar), tienes que tener en el radar las mamparas de ducha plegables.

Son el truco de los interioristas para ganar metros en un baño pequeño y mantener esos acabados elegantes que tanto se llevan. Al permitir una apertura total, facilitan el acceso, aportan amplitud visual y además son superfáciles de limpiar. ¿Te convencen? Entonces, tienes que fichar la mampara de ducha plegable que Brico Dépôt acaba de rebajar más de 60€ solo durante sus ofertas de Black Friday. ¡Aprovecha!

Características top de esta mampara de ducha plegable

Cristal templado de seguridad de 5 mm con tratamiento antical que facilita la limpieza.

Perfil de aluminio negro mate de alta calidad con un estilo industrial.

Apertura completa para ganar espacio y evitar golpes o roces con el plato.

Instalación reversible en ambos lados que se adapta muy bien a la distribución de cualquier baño.

Mampara de ducha plegable negro mate

mampara bricodepot

La mampara de ducha plegable en oferta en Brico Dépôt tiene unas dimensiones de 70 x 70 x 190 cm, y es de las pocas que hay en el mercado que son bonitas y a la vez prácticas. No tendrás que 'pelearte' con ella cada vez que quieras limpiarla, y además incorpora un tratamiento antical EasyClean que te facilita la vida.

Es una mampara para el baño muy fácil de instalar, aunque no tengas experiencia, y también reversible para montarla tanto a derecha como a izquierda según la disposición que tengas en el baño. Si tienes poco espacio y no quieres perderlo con un plato de ducha gigante, este es el truco de los interioristas para ganar unos metros.

Tipos de mamparas y cómo elegir la mejor para tu baño

¿No sabes cuál es la mejor mampara para tu baño? Las ofertas del Black Friday de Brico Dépôt tienen muchas más mamparas rebajadas, así que ficha cuál es la que más te conviene:

Tipo de baño Mampara ideal Ventajas principales Recomendado para Baños pequeños Mampara de ducha plegable Ahorra espacio, apertura total, fácil acceso Duchas en esquina o con espacio reducido Baños medianos Mampara corredera No invade el espacio exterior, práctica y hermética Platos rectangulares o frontales Baños amplios Mampara fija Diseño minimalista, ideal para duchas tipo 'walk-in' Espacios grandes y modernos Baños familiares Mampara abatible Fácil acceso para niños o personas mayores Duchas amplias o con necesidades de movilidad

¿Con cuál te quedas? Si la mampara de ducha plegable que hemos fichado en oferta te convence, y tu baño no es demasiado grande, vas a ganar muchísimo espacio. Y lo mejor es que no cuesta más de 200€, ¡solo por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.