Roger Ver, 'Bitcoin Jesús', se juega en la Audiencia su entrega a EE.UU., una "persecución por defender los mercados libres"

El 23 de abril de 2024 Roger Ver, un referente mundial del emprendimiento a través de startups relacionadas con criptomonedas, fue detenido en Barcelona, donde había viajado desde Chipre para asistir a un congreso. Las autoridades americanas le seguían la pista y pidieron a España su arresto y posterior extradición por supuestos delitos fiscales que la defensa de Ver niega.

El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional examina hoy la petición de entrega presentada por Estados Unidos, una demanda a la que la defensa de Roger Ver atribuye mala fe y falta de transparencia y a la que opone una cuestión jurídica novedosa: alega que no se cumple el requisito de la doble incriminación porque en España no existe ningún tributo lejanamente parecido al que, según Estados Unidos, habría defraudado Ver.

"Mis esfuerzos por promover la libertad económica y la innovación a través de las criptomonedas, desafiando la interferencia gubernamental, me han convertido en un objetivo de persecución política", afirma Roger Ver en un video grabado para EL ESPAÑOL.

Roger Ver insta al Tribunal para que niegue su extradición y reconozca las motivaciones politicas

"Este caso no es sobre impuestos, es sobre silenciar la disidencia", sostiene. La demanda de extradición es un "ataque político diseñado para castigarme por defender los mercados libres", afirma.

Roger Ver está considerado una figura clave en el auge de Bitcoin. Fue un pionero en realizar inversiones millonarias en este activo digital cuando era desconocido y no poseía un valor muy alto. Sus empresas (MemoryDealers.com, Inc. y Agilestar.com, Inc.) fueron las primeras en aceptar las criptomonedas como medio de pago.

Por ello, y por ser desde sus inicios un firme defensor y promotor de la tecnología de Bitcoin y, posteriormente, de Bitcoin Cash, Ver es mundialmente conocido con el apodo de 'Bitcoin Jesús'.

Nacido en San José, California, Roger Ver adquirió en febrero de 2014 la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves. Un mes después renunció voluntariamente a ser ciudadano de Estados Unidos, país que ya había abandonado años antes para residir en Japón.

Impuesto de expatriación

En Estados Unidos, la renuncia a la ciudadanía tiene implicaciones tributarias, ya que se debe pagar un impuesto de expatriación. Consiste en la ficción jurídica de considerar que el expatriado ha vendido todos sus bienes el día anterior al de la fecha de la expatriación y cualquier ganancia derivada de esa venta ficticia debe tenerse en cuenta para ese año contributivo.

La demanda de extradición sostiene que, en el momento de su expatriación, Ver poseía unos 131.000 bitcoins, bien directamente o a través de sus dos empresas. Pero presentó su declaración de impuestos referida a 2014 afirmando "falsamente" que, hasta el día anterior a su expatriación, no poseía personalmente ningún bitcoin y "subestimaba" el valor de sus dos compañías.

Las autoridades americanas también aducen que en 2017 Ver eliminó todos los bitcoins de los balances de MemoryDealers.com, Inc. y Agilestar.com, Inc. Posteriormente, ese mismo año vendió una cantidad sustancial de bitcoins y transfirió las ganancias, aproximadamente 240 millones de dólares estadounidenses, a cuentas bancarias a su nombre o bajo su control en las Bahamas, negando haber recibido algún ingreso o distribución de esas dos empresas.

La demanda de extradición sostiene que las "falsas" declaraciones de impuestos de 2014 y 2017 causaron una pérdida tributaria para las arcas estadounidenses de 48 millones de dólares.

La defensa de Ver alega que la petición de entrega no cumple uno de los requisitos esenciales: que el delito imputado esté tipificado tanto en el ordenamiento penal del Estado reclamante como en el del Estado requerido.

Recuerda, en este sentido, que la doctrina de la Audiencia Nacional rechaza las entregas cuando la petición se basa "en un hecho imponible que no constituya la base de ningún tributo en el Estado requerido". En España, la mera renuncia a la nacionalidad no origina el nacimiento de una obligación tributaria.

En la ley tributaria española sí existe un hecho imponible consistente en el cambio de residencia, pero ésta no es la situación de Ver, que no se mudó de residencia ni tampoco ese hecho genera obligaciones tributarias en Estados Unidos, argumenta la defensa.

A su juicio, además, la mecánica descrita respecto a los hechos de 2017 "es penalmente atípica conforme al Derecho Penal español".

"Ocultación deliberada"

La defensa achaca, de otro lado, a la demanda de extradición "falta de transparencia" y mala fe procesal por haber "ocultado deliberadamente" a las autoridades españolas una prueba de descargo que los propios abogados de Ver en Estados Unidos proporcionaron a los fiscales americanos con los que se encontraban negociando una propuesta de resolución civil.

Se trata de un documento de la preparadora de impuestos de Ver fechado el 29 de noviembre de 2018 y en el que le aseguraba que “las ganancias por la venta de criptomonedas en los Estados Unidos (...) no son imponibles para usted”.

Ello determinó que en diciembre de 2018 se presentara la declaración de impuestos sobre ingresos de extranjeros no residentes del ejercicio 2017 sin hacer constar ganancia alguna. Para la defensa, ese documento pone de manifiesto que Ver no tenía ninguna intencionalidad defraudatoria, lo que "desmorona" la demanda de extradición al menos en cuanto al segundo de los cargos.

La defensa subraya en sus alegaciones a la Audiencia Nacional que las autoridades estadounidenses "no solo no citaron a Ver para su comparecencia personal en momento alguno, sino que le ocultaron la existencia de una acusación formal durante dos meses y once días, en plenas y fluidas conversaciones entre sus abogados y los fiscales americanos y cuando él se encontraba sujeto y a disposición del procedimiento estadounidense a través de sus letrados".

Roger Ver, que se considera a sí mismo un libertario, vincula la demanda de extradición al hecho de ser un "significado opositor al Gobierno de Estados Unidos" y una "amenaza" al control gubernamental de los sistemas monetarios, como lo evidenciarían sus opiniones críticas sobre la normativa americana en relación con los BTC y con la legislación en materia de impuestos que afecta al movimiento de la criptomoneda.

'Bitcoin Jesús' publicó hace pocos meses el libro Hijacking Bitcoin: The Hidden History of BTC (El secuestro de Bitcoin: la historia oculta de BTC), en el que expone la interferencia del Gobierno de Estados Unidos en la industria de las criptomonedas.