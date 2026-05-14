Las 12 claves del Plan de Salud Mental del PP: España invierte la mitad que la media de la UE y tiene 9 veces menos psiquiatras

El plan también contempla atención específica para mayores, reducción de desigualdades territoriales y una estrategia digital para medir resultados.

Las prioridades del plan incluyen atención infanto-juvenil, refuerzo de profesionales, prevención de adicciones, lucha contra el suicidio y reducción de la medicalización.

España invierte la mitad que la media europea en salud mental y cuenta con nueve veces menos psiquiatras que los países más avanzados de la UE.

El PP ha presentado un Plan Nacional de Salud Mental con 12 iniciativas y una inversión anual de entre 500 y 700 millones de euros.

El Partido Popular presentó este miércoles su Mesa de la Salud Mental, convocada en la sede nacional del partido. Alberto Núñez Feijóo reunió allí a más de 50 especialistas en psiquiatría, psicología clínica, psicoterapia, enfermería y academia para contrastar las bases de su Plan Nacional de Salud Mental.

El líder de la oposición puso sobre la mesa las 12 iniciativas, encuadradas en un índice de "seis prioridades" que conformaban su propuesta, respaldadas por una inversión anual, inicialmente calculada en "un intervalo entre los 500 y los 700 millones".

Porque, dijo Feijóo, "ésa es una cifra enormemente inferior a los 45.000 millones al año" del coste económico final, entre "los trastornos mentales en términos de coste sanitario, de bajas laborales y de productividad", y del "coste social" de la salud mental.

Seis prioridades

El debate se celebró a puerta cerrada y, según fuentes presentes, duró unas tres horas, y se profundizó "muchísimo" en los puntos de diagnóstico. Los presentes, con la vicesecretaria Carmen Fúnez y la doctora Mercedes Navío a la cabeza, decidieron conformar grupos de trabajo específicos "con cada una de las seis prioridades" anunciadas por Feijóo.

Una Estrategia Nacional de salud mental infanto-juvenil, que contemple "la creación de unidades especializadas en todas las áreas de salud", y de programas de prevención en centros educativos. La segunda, "más inversión para incorporar a más profesionales de la salud mental".

La tercera es una "especial atención" a las adicciones. Para Feijóo, es "una anomalía" que las adicciones no estén integradas en la red de salud mental.

La cuarta es "la lucha contra el suicidio", porque es la mayor causa de mortalidad no natural en personas de entre 15 y 29 años, y en total se registran unos 11 casos al día, "más de 4.000 al año".

La quinta prioridad es lograr "una sociedad atendida, no anestesiada". Es decir, obsesionarse con "el objetivo de reducir la excesiva medicación", no por los recortes del gasto farmacológico, sino porque la prevención y la atención temprana evitan que haya problemas que luego tratar. Y la sexta y última, "más transparencia y evaluación" para cumplir objetivos con "medidores claros".

Foco en los mayores

En la reunión, además, salieron temas nuevos, como la atención psicogeriátrica en salud mental.

El PP está convencido, y así coincidieron los presentes en que el alza en la esperanza de vida, así como el índice de dependencia por el aumento del grupo de edad de 65 años y más años, hace prioritario el refuerzo en salud mental dirigido a la atención de las personas mayores.

El foco en la psicogeriatría precisa de equipos de enlace hospital-residencia-Atención Primaria, un cribado sistemático de depresión y demencia, y el apoyo a los cuidadores, dada la alta concentración de carga de enfermedad y suicidio en edades avanzadas.

El presidente del PP; Alberto Núñez Feijóo, junto a los más de 50 especialistas en salud mental reunidos en la sede del PP. Diego Puerta

De las tres horas de debate se extrajo esta conclusión, según fuentes presentes, para trabajar más a fondo en el documento político con el que el PP elaborará su Estrategia Nacional de Salud Mental.

Los 12 compromisos

Inversión equivalente a la media UE. El PP plantea elevar el gasto público en salud mental hasta un nivel equivalente al europeo. "España dedica hoy aproximadamente la mitad que la media de la Unión Europea", denunció Feijóo. Y ese diferencial es considerado "insostenible" ante el aumento de la demanda. Reforzar plantillas frente al déficit de especialistas. El líder del PP insiste en que España tiene un déficit severo de psiquiatras, con una tasa nueve veces inferior a la de los países más avanzados del entorno. El plan propone un aumento progresivo de plazas y contratación estable en todas las comunidades. Atajar la “medicalización del malestar”. Los populares asumen la necesidad de responder al "crecimiento de más del 40% del consumo de antidepresivos en la última década". Aspiran a reducir la dependencia farmacológica reforzando la atención psicológica y la prevención temprana. Diagnóstico creciente en Atención Primaria. El plan parte del dato de que "uno de cada tres" pacientes asignados a Atención Primaria tiene registrado algún problema de salud mental. El PP quiere ampliar esos equipos en los centros a pie de calle y garantizar una primera respuesta más rápida y especializada. Más atención comunitaria y prevención coordinada. Génova defiende que el sistema debe pivotar hacia recursos de proximidad y equipos comunitarios. La integración de servicios y la "detección precoz en centros educativos y laborales" se funden aquí en una estrategia única para evitar duplicidades. Reducir los más de 4.000 suicidios anuales. Feijóo asume como "prioridad máxima" el repunte del suicidio en España, con "más de 4.000 casos anuales", unos 11 cada día. El plan prevé protocolos unificados, formación específica y un refuerzo del sistema de atención en crisis. La "epidemia silenciosa" de psicofármacos. El documento vincula el aumento de antidepresivos con el deterioro del bienestar emocional tras la pandemia. El PP propone campañas de educación sanitaria y alternativas terapéuticas accesibles para moderar la tendencia. Enfoque integral del malestar psicológico. Génova reconoce que el auge de diagnósticos en Primaria refleja la incapacidad del sistema para canalizar la demanda hacia especialistas. El objetivo es crear "circuitos rápidos de derivación" y programas de seguimiento más homogéneos. Atención urgente a la brecha de género. El PP incorpora la evidencia de que "las mujeres consumen más antidepresivos" y reciben más diagnósticos. El partido quiere integrar esta perspectiva en la planificación de recursos y en las campañas de prevención. Formación transversal en todos los niveles sanitarios. Los populares plantean reforzar las competencias en salud mental entre médicos de familia, pediatras, enfermería y emergencias. La idea es que cualquier profesional pueda detectar señales tempranas y activar protocolos comunes. Estrategia digital y datos interoperables. El plan apuesta por un sistema de información que permita comparar resultados entre Comunidades Autónomas y medir el impacto de las intervenciones. El PP reclama una "digitalización plena de la salud mental" y una "red de indicadores" públicos. Garantía de equidad entre territorios. Feijóo propone un "suelo mínimo estatal", con un capítulo específico de sanidad en la financiación autonómica, que pueda medir también la inversión en salud mental. Así, se evitarán desigualdades en acceso, tiempos de espera y disponibilidad de recursos. El PP quiere pactar estándares básicos con las autonomías para garantizar derechos homogéneos.

Ofensiva política

La reunión en Génova se enmarca en la ofensiva social que Feijóo ha desplegado desde hace dos años, y especialmente en el último mes, para disputar a la izquierda el terreno del bienestar emocional.

El PP considera que el malestar psicológico se ha convertido en un asunto "prioritario de país" y quiere situarlo "en el centro de su programa".

Los populares ven en este ámbito un espacio político fértil, especialmente entre jóvenes y mujeres, más allá de la atención mediática que concite. Por eso buscan un contraste claro con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de "inacción", de planes de corto alcance, y de "corrupción sistémica".

El plan de Feijóo llega en un momento en el que los indicadores de salud mental se han deteriorado. Los profesionales consultados por Génova insistieron en que la saturación de Primaria y la falta de especialistas explican buena parte de la presión asistencial.

Los expertos señalaron también que la demanda creciente no puede tratarse sólo con fármacos. Reclamaron recursos comunitarios, equipos multidisciplinares y una estrategia sostenida.

La dirección del PP tomó nota de estas propuestas y se comprometió a incorporarlas en la redacción final del plan. Feijóo insistió en que el objetivo "no es un Gobierno bonito, sino "una sociedad sana" en un país "que atienda, que respalde, que ayude a levantarse".