Pineda, el único 'representante' español en la investidura de Maduro: líder de IU, antisionista y candidato de Sumar

El único representante español en la toma de posesión de Nicolás Maduro se considera a sí mismo "comunista, marxista y leninista", fue eurodiputado durante la anterior legislatura y el pasado mes de junio se quedó a las puertas de revalidar el escaño con las listas de Sumar, en las que iba de número cuatro.

Manu Pineda, militante de Izquierda Unida y secretario de Relaciones Internacionales del PCE, es sobre todo conocido por su activismo a favor de la causa palestina (es el presidente de la Delegación de relaciones Unión Europea Palestina), pero este viernes se dejó ver en Caracas apoyando al régimen venezolano. También asistió el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ya fuera de la primera línea.

El pasado mes de septiembre, durante el Congreso Mundial contra el Fascismo celebrado en Caracas, Pineda se refirió al ganador de las elecciones venezolanas, Edmundo González, como "candidato inmundo" por pedir los resultados de las votaciones.

"¿Cuándo le has pedido tú las actas a Biden? ¿Cuándo le has pedido tú las actas a Pedro Sánchez? ¿Cuándo le has pedido tú las actas a Meloni? ¿Cuándo le has pedido tú las actas a Macron? ¿Cuándo le has pedido las actas a Milei?", increpó el candidato de Sumar en las últimas elecciones europeas.

La trayectoria de Pineda ha estado siempre ligada a la política internacional, especialmente al conflicto entre Israel y Palestina. Durante tres años fue brigadista de la asociación Unadikum, a través de la que "hacía de escudo humano" para campesinos y pescadores en la Franja de Gaza, según sus propias palabras.

En varias ocasiones el lobby judío ha tildado a Pineda de ser antisemita. Él, por contra, suele responder que no es antisemita, sino antisionista. "Por lo mismo por lo que soy antifascista y antinazi: porque combato cualquier ideología supremacista. Defender la causa palestina es defender la causa de la humanidad", señaló hace unos meses.

"No es admisible llamarse 'demócrata' y mantener ningún tipo de acuerdo con esta escoria. No es posible definirse como defensor de los derechos humanos y mantener comercio de armas con esta banda genocida", recalcaba en su perfil de Twitter.

"Estoy harto de decir que el Gobierno español tiene las manos manchadas de sangre palestina. El Gobierno español le vende bombas a Israel, bombas que Israel utiliza para destrozar las cabezas de los niños palestinos", expuso durante la última campaña.

Sobre Latinoamérica, Pineda ha destacado sobre todo por sus opiniones acerca de Cuba y Venezuela, de las que se declara admirador. "Vamos pa'alante, compañero Maduro, conscientes de que la coherencia y la valentía tienen un precio, a veces muy alto. Pero no nos acobardarán, ni el odio, ni el fascismo, Ni el sionismo, ni el imperialismo y sus lacayos", dedicó al presidente.

Pineda no pertenece a Sumar, que prometió no enviar ningún representante a la investidura, pero sí a Izquierda Unida, que forma parte de la coalición, y formó parte de su candidatura en las elecciones europeas de 2024, en las que iba de número cuatro en la lista. Aquellos fueron los primeros comicios comunitarios en los que IU se quedó sin representación.