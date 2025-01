El PP, contra la "insensibilidad" económica del Gobierno: "Quien pisa moqueta ve datos distintos a quien no llega a fin de mes"

La llegada de 2025 ha traído "la subida del IVA en los alimentos de primera necesidad y en la factura de la luz, que pasa del 10% al 21%". De modo que la cuesta de enero inicia en rampa fiscal empinada, según denuncia el Partido Popular.

Borja Sémper, portavoz del Comité de Dirección de los populares, ha denunciado este jueves 2 de enero la "falta de sensibilidad" del Gobierno con estas decisiones: "Los datos de los que pisan moqueta son muy distintos de los que no llegan a fin de mes".

La formación de Alberto Núñez Feijóo trata de marcar agenda con el inicio del año. Antes de fin de mes, tiene previsto presentar su Plan Integral de Vivienda. Insistirá, según ha anunciado Sémper, en su batería de medidas de conciliación, tratando de desbloquear la ley que registró en septiembre, y no dejará de "hacer marcaje a este mal Gobierno, que es, junto a presentar una alternativa ilusionante, la labor de la oposición".

El PP apela a la "enorme distancia" que detecta entre "el triunfalismo macroeconómico" del Ejecutivo y "la realidad del día a día". Según Sémper, "cuando uno gobierna, trata de agarrarse a cualquier dato macro que le permita decir que todo va bien; y el manual de la oposición indica que debemos decir que todo va mal... pero ni una cosa ni la otra", ha admitido, "seamos serios".

Los populares recuerdan al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que debe alejarse de la autocomplacencia y responder a "por qué si todo va tan bien, los jóvenes españoles son los que más tarde se emancipan de la Unión Europea". O por qué "cae la tasa de ahorro si todo va tan bien".

El portavoz popular ha convocado a los medios este jueves por la mañana en el paseo de Recoletos de Madrid, para repasar la actualidad política, con un mensaje preparado:

Éste es un mal Gobierno, que "no gobierna, sólo resiste". Y que "trata de levantar un muro de discordia y enfrentamiento para esconder su propia cuesta de enero, la de los casos de corrupción en los juzgados, y para disimular que no puede comprometerse a sacar ninguna ley porque no tiene apoyos parlamentarios".

El PP teme que, tras "un mal 2024, el año que empieza promete ser peor". Por eso, los populares piden un deseo, "que 2025 sea el año en el que caiga el muro en España".

Eso debería pasar por "una convocatoria de elecciones, que es lo que debería hacer cualquier gobernante sensato en estas circunstancias, para que los españoles opinemos sobre lo que está ocurriendo". Aunque admite el PP que eso es poco probable: "El único que puede responder a eso vive fuera de España, lo cual es algo inédito, y se llama Carles Puigdemont. Él es quien puede decidir cuánto puede resistir Sánchez".

Crisis migratoria

Sémper también ha repasado otros asuntos, como la grave crisis migratoria que vive Canarias, donde en el primer día del año ya llegaron los primeros cayucos con más de 200 personas a bordo, entre ellas dos cadáveres. "Si el Gobierno quiere un acuerdo con el PP en esta materia, basta que analice el pacto que ya han firmado 14 Comunidades Autónomas, entre ellas la de Canarias, pero hasta ahora ni siquiera nos ha dado una respuesta".

Según el portavoz popular, "se da un fenómeno curioso en este país, y es que el PP es culpable de todo, gobierne o esté en oposición".

A esto, recuerda Sémper que Pedro Sánchez lleva seis años y medio en Moncloa, "y no tiene ninguna política migratoria, cuando es un asunto de especial sensibilidad, que está causando una crisis muy grave, y que seguirá ahí los próximos años".

Por eso, desde el PP se "comprende" y se "comparte" la llamada desesperada "y las críticas" del presidente insular, Fernando Clavijo, al Gobierno de España. "Los menas no son una paquetería exprés para repartir entre autonomías y, así, lavar las conciencias de los ministros de turno. Hay que diseñar políticas que les den un futuro cuando cumplan los 18 años", ha insistido.

De momento, Sémper ha reconocido que no hay fecha para nueva reunión, a pesar de la crisis que ya se está abriendo en el seno del Ejecutivo de las islas, en el que el PP es el socio minoritario de Coalición Canaria. "Seguimos dispuestos a llegar a acuerdos, pero un pacto no puede ser decirle sí a todo al Gobierno. Aquí no hay varitas mágicas, sino la necesidad de una política de Estado rigurosa y seria".