Sánchez 'enarbola' la bandera de Palestina y Feijóo le acusa de "tapar" sus encándalos con ella

El presidente Pedro Sánchez esgrimió este jueves el reconocimiento del Estado palestino como un gesto del Gobierno a favor de "la paz y el escrupuloso cumplimiento de la legalidad internacional", en el acto de inicio de campaña de las elecciones europeas, celebrado por el PSOE en Valencia: "Estamos del lado correcto", proclamó.

Poco después, Alberto Núñez Feijóo le replicaba desde Barcelona, donde acusó a Sánchez de "frivolizar con la política exterior para tapar una penosa política interior" y para que no se hable de polémicas como las "cartas de recomendación" firmadas por Begoña Gómez, señaló el líder del PP.

Acompañado por la candidata Dolors Montserrat y por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, Feijóo llamó a votar el 9-J para "recuperar nuestra reputación internacional" y señaló que los ciudadanos están cansados de "estrategias peliculeras que no se cree nadie".

Los principales partidos se han adelantado a la tradicional pegada de carteles para celebrar este jueves sus mítines de inicio de campaña de las elecciones europeas. Sumar y Podemos lo han hecho en Madrid, mientras que Vox ha elegido León.

En el mitin celebrado en Valencia, Pedro Sánchez ha aprovechado para responder a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien por la mañana sostuvo que reconocer ahora el Estado palestino lanza a los terroristas de Hamás el mismo mensaje que a ETA: "Tú mata, que yo te daré un Estado".

"Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina...", enumeró Pedro Sánchez, "¿somos todos amigos de los terroristas?"

El presidente del Gobierno también recurrió a la amenaza de la extrema derecha como argumento de campaña y pidió votar el 9-J "para que no retroceda Europa, sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y Europa", destacó.

En este sentido, Sánchez se mostró convencido de que los españoles prefieren "la Europa de Borrell, Calviño, Ribera. No la de Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal".

En un acto celebrado en Pamplona, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recurrió al mismo argumentario al advertir de que "la ultraderecha sólo quiere destruir Europa desde dentro, como un caballo de Troya".

El PP, por su parte, decidió abrir la campaña de las europeas en Barcelona. Desde allí, Feijóo pidió a los españoles que en los comicios del 9-J digan no a "la desigualdad, al recorte de derechos y libertades, a la amnistía que humilla a los catalanes, a la interpretación torticera de la Constitución, no a repartirse lo que es de todos, a espaldas de todos. No a los engaños masivos y al abuso de poder".

El presidente del PP aludió a la crisis diplomática abierta con Argentina, al afirmar que "hay ministros que sólo sabemos que existen por sus constantes salidas de tono. Los ministros no deben insultar a nadie, no se deben romper relaciones diplomáticas por insultar a un dirigente de otro país, que después te responde".

Una "camisa de fuerza"

Y también se refirió a la acusación planteada en un juzgado contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Si tienes una empresa amiga a la que puedes hacer una carta de recomendación firmada por la persona más importante de España, después del amo, esa empresa tiene el futuro asegurado", señaló Feijóo.

Mientras tanto, la izquierda a la izquierda del PSOE dejó claro en el inicio de campaña que ve a los socialistas como el rival a batir. Tanto Sumar como Podemos arrancaron la campaña con multitud de referencias al equipo de la candidata socialista Teresa Ribera y reprocharon al PSOE que intente pactar algunas leyes con el PP.

"Las reglas de la austeridad son una auténtica camisa de fuerza que han pactado PP y PSOE", acusó directamente Yolanda Díaz en el acto de Sumar celebrado en Madrid, que cerró la candidata Estrella Galán. En el de Podemos, por su parte, la activista Mar Cambrollé acusó a los socialistas de "haberle puesto una alfombra a la transfobia" y de levantar "una campaña criminal" contra las personas trans.

Yolanda Díaz sostuvo que las encuestas se equivocan y reivindicó que Sumar es el factor clave para movilizar al electorado progresista, que se activará desde la "esperanza" y no desde el "miedo", como ocurrió en las elecciones generales del 13-J, aseguró.

La 'Ley mordaza' de Podemos

Justo en un momento en que el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga a su coalición cuatro eurodiputados (con entre el 5,9% y el 7,2% del voto), Sumar afronta estos comicios con el objetivo de rearmarse tras los desastres electorales en Galicia, Euskadi y Cataluña. Díaz, de hecho, se volcará al máximo y participará en una decena de actos.

En el caso de Podemos, el mitin encabezado por la candidata Irene Montero llamó a "dejar de hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos y al Estado genocida de Israel", del que pidió desvincularse. "¿Queremos vivir en un mundo en el que el más fuerte puede saltarse la ley y exterminar al débil?", se preguntó.

En segundo término, la exministra de Igualdad aludió a la iniciativa parlamentaria que Podemos ha recuperado para que presentadores y directivos de medios de comunicación se vean obligados a hacer públicos "sus intereses económicos", en una declaración de bienes.

"Si un periodista publica una información falsa sabiendo que es falsa... ¿eso qué es?, ¿periodismo o corrupción? Pues eso han hecho Antonio García Ferreras [...] y Ana Rosa Quintana", ha clamado Montero.

Abascal, "sin bocadillos"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, reunió a unos centenares de simpatizantes de Vox en el acto de apertura de campaña celebrado en la Plaza de San Marcelo de León. "No sé si otros consiguen que venga tanta gente y sin bocadillo a cambio", presumió.

Abascal cargó contra la alianza que, según sostuvo, mantienen populares y socialistas en Bruselas: "Quieren confundir a la gente, pero somos los únicos que hemos votado a favor de los españoles. Ellos van a ser coalición con los socialistas, los verdes y lo rojos", aventuró.

También tuvo unas palabras para Ursula von der Leyen, de la que dijo que "quiere más a Sánchez que a Feijóo, incluso más a Sánchez que a su poni".

Tras la polémica protagonizada en el acto de Vistalegre por Javier Milei, quien tachó de "corrupta" a Begoña Gómez, Abascal defendió al presidente argentino: "No va a pedir perdón y hace bien, porque no ha dicho ninguna mentira, porque la mujer del presidente está investigada". El líder de Vox agregó que al Gobierno español ya sólo le falta "declarar la guerra" a Argentina.