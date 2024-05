Irene Montero, desatada en una fiesta 'drag' en Madrid: sus bailes al son de Amor Romeira y su 'Travel-o'

"El drag es arte y es política: nunca más en los márgenes, reinas", quien entona esta frase, que bien podría ser un poderoso lema o mantra en aras de la libertad de ser y de sentir, es la exministra de Igualdad Irene Montero (36 años). La pareja de Pablo Iglesias (45) acudió el pasado domingo, 19 de mayo, a una fiesta que no dejó indiferente a nadie.

La también candidata de Podemos a las elecciones europeas ha compartido este martes, 21 de mayo, con sus 328.000 seguidores el divertidísimo plan del que disfrutó el pasado día 19. Una gran fiesta organizada por la Dragalada Drag Tour, la primera fiesta drag diurna que se realiza simultáneamente en seis locales del barrio de Chueca, entre los que los asistentes rotan de forma periódica.

El festejo tiene lugar un domingo de cada mes -en ocasiones, dos- en Madrid. De las 13:00 horas a las 19, un talentosísimo elenco de artistas drags amenizan la velada. El pasado domingo 19, Irene Montero fue una de las privilegiadas que se dejó llevar por la música, la diversión y la diversidad: por la libertad, en definitiva. La política, en compañía de unas amigas, se dejó inmortalizar relajada, distendida y desatada.

[Irene Montero comparte una tierna fotografía de sus tres hijos en el Día de la Madre y lanza un importante mensaje]

Tal y como se puede comprobar en el vídeo que comparte la que fue ministra de Igualdad, Irene tuvo la ocasión de visitar emblemáticos locales del barrio de Chueca como Intruso, Lola 09 o Sala Vesta, entre otros. En todos estos lugares, Montero lo dio todo y bailó y rio.

Tras la fiesta, Montero editó el vídeo que, más tarde, ha compartido con sus seguidores. Lo ha acompañado de una canción de fondo muy en sintonía con lo que se vivió y reivindicó en esa fiesta de Dragalada: Travel-o, el último hit de la colaboradora, cantante y activista Amor Romeira (35).

Este single, según la propia Romeira, es "un viaje con destino a la felicidad. Es una canción de empoderamiento desde el insulto que siempre ha perseguido a las mujeres trans y al colectivo LGTBIQ+". Al son de frases como "chao, no te escucho, no me afectan todos tus insultos. (...) Tu envidia a mí no me importa. (...) Valiente, bonita y hermosa, la travel ya está poderosa", Irene se deja llevar y baila entre amigas.

Tal y como se puede leer en la página web de Dragalada Drag Tour, "los participantes -de la fiesta- realizan un itinerario de local en local dentro de los seis elegidos. Van acompañados por un guía que se encarga de que todo marche a tope y estés con una sonrisa de disfrutón de los de verdad. (...) Antes de que empiece la gala, cada participante recibirá un dragport, o pasaporte con la información de todas las actuaciones que verá durante el evento".

Conviene puntualizar que esta fiesta nació "en Barcelona, al acabar el confinamiento con la intención de dar trabajo tanto a artistas que se dedican al mundo de la noche y ven sus ingresos reducidos o directamente anulados, como a los locales que no pueden abrir en su horario habitual y necesitan nuevas maneras de atraer clientes".

No es la primera vez que Irene Montero apoya públicamente al colectivo drag. Amén de en su potente tribuna como política de Podemos, han sido varias las ocasiones en que Montero ha acudido a eventos de este corte, como El gran hotel de las reinas, en noviembre de 2021.

"El gran hotel de las reinas existe para que puedas ser feliz tal y como eres. Felicidades por el espectáculo y gracias por todas vuestras historias de vida, por luchar para ser quienes sois, por recordarnos para qué estamos aquí. Un enorme orgullo haberos disfrutado en vuestro último espectáculo en Madrid. Y gracias por regalarnos estos minutos al final", posteó entonces la mujer de Pablo Iglesias.

Y añadió: "Nuestro paso por las instituciones tiene que servir también para que haya más derechos y menos culpa, miedo y discriminación". Aquella visita y su apoyo recibieron el agradecimiento, entre otros, de la drag Killer Queen, que en su cuenta de Twitter calificaba de "superbonito y emocionante" el hecho de "tener entre el público a Irene Montero, ¡que desde que llegó está luchando férreamente porque exista igualdad para todes! Orgullo de ministra".

Irene Montero, durante la celebración del Orgullo Gay en Madrid, en 2022. Gtres

Amén de todo esto, la que fue ministra fue galardonada con el Premio T 2021 que entrega la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera por su "apuesta decisiva y valiente" en la defensa de una ley trans y su "empatía y apoyo" hacia el colectivo.

En un comunicado, la mencionada asociación destacó que la ex titular de Igualdad fue la primera ministra que pidió perdón a la población trans desde la tribuna del Congreso de los Diputados, y agradeció el gesto de Montero de, en el desfile del 12 de octubre, lucir una mascarilla con los colores de la bandera trans.