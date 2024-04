Santos Cerdán dice que el PSOE no expulsó a Koldo y desliza que causó baja "por no pagar las cuotas"

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado este martes que cuando Koldo García fue detenido ya no constaba como militante del partido, por lo que no fue directamente expulsado. Sin embargo, ha deslizado en varias ocasiones que un motivo para causar baja es no pagar las cuotas.

Cerdán ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación del Senado y, aunque no lo ha querido explicitar, sí ha explicado en numerosas ocasiones que cuando fue a revisar la base de datos de los militantes, Koldo ya no lo era y que no pagar las cuotas es motivo para dar de baja a un militante.

"Cuando Koldo es detenido, nosotros miramos la base de datos del PSOE y él no aparece como militante. Sí lo hace su mujer, Patricia Úriz. Por lo tanto, no podemos tomar medidas contra él, porque no es militante, pero sí contra ella", ha asegurado.

"Hay varios motivos de causa de baja por parte del PSOE y una de ellas, por ejemplo, puede ser que durante dos pagos, si no los haces efectivos, causas baja", ha añadido. La referencia a la baja por no pagar las cuotas ha sido constante, aunque ha explicado que por protección de datos no puede revelar si estaba al corriente de pago o no.

Cerdán tampoco ha explicado en qué momento se dio de baja a Koldo. Ha asegurado que ese dato no lo conoce y que él se limitó a mirar si estaba dado de alta como militante o no lo estaba en el momento de su detención.

El secretario de Organización ha explicado que tenía un contacto "más o menos estrecho" con Koldo, al que conoce desde hace años, pero ha negado en todo momento conocer los hechos que se le imputan o haberle favorecido para promocionar internamente.

Según ha dicho, conoció a Koldo cuando era un militante de base y este le ofreció crear la agrupación socialista de Huarte, en Navarra. Lo hizo en unos años en los que, por ETA, era muy difícil conseguir formar listas en algunos municipios de Navarra y País Vasco y eso llevó a García a encabezar la lista del municipio en 2010.

Cerdán también ha explicado que sabía que Koldo trabajaba en asuntos de seguridad y que colaboraba con el partido y que, por eso, le pidió que en las primarias de 2017 custodiara los avales de Pedro Sánchez. "No fue conductor de Sánchez ni apareció en ningún coche", ha dicho.

Sí fue, sin embargo, conductor del PSOE. Según ha dicho Cerdán en la comisión de investigación, tras ganar las primarias Sánchez, se dio una salida laboral en Ferraz a muchos de los que habían sido colaboradores voluntarios durante la campaña de las primarias. En ese momento, acabó contratado como chófer de José Luis Ábalos, quien luego fuera nombrado ministro y que se llevó a Koldo como asesor.

Cerdán ha insistido en que Koldo nunca ocupó cargos de relevancia en Ferraz y que tras irse al Ministerio de Ábalos el contacto decayó, aunque comió algunas veces con él, siempre en el marco de encuentros con Ábalos.

También ha contado que en el momento de la pandemia, momento en el que Koldo empezó a maniobrar para vender material sanitario a distintas administraciones, él estuvo enfermo de Covid y que pasó más de un mes aislado, por lo que no tuvo contacto con nadie de la trama.