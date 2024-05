Sánchez: "Puigdemont tiene que asumir la realidad. Todos los caminos conducen a Illa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado "completamente" que el PSOE vaya a hacer president a Carles Puigdemont y le pide "asumir la realidad" porque "todos los caminos conducen a Salvador Illa".

Sánchez cree que el lider de Junts debe ser realista y "asumir" los resultados del 12-M, que arrojaron que, por primera vez en democracia, no existe una mayoría independentista en el Parlament de Cataluña. Además, le ha pedido que se dé cuenta de que no tiene opciones de gobernar al no tener mayoría y que el único candidato viable para presidir Cataluña es Illa.

"Le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente", ha afirmado Sánchez en una entrevista en laSexta en la que ironizado con que "Puigdemont puede hacer como Feijóo, que dice que es el presidente legítimo de España, que no es presidente porque no quiere".

Considera que los resultados de las elecciones catalanas, en las que el PSC fue primera fuerza con 42 escaños, es que "los catalanes y catalanas han dicho 'se acabó'" y ha defendido que gran parte de ello es gracias a la política que su Gobierno ha aplicado en Cataluña en los últimos años.

"Nos la hemos jugado con la amnistía y hemos demostrado que ha merecido la pena y teníamos razón", ha dicho, para dejar claro que "hoy España crece más y crea más empleo después del legado que me dejó Rajoy" y está "más unida" que en 2017 gracias a su "apuesta de una regeneración que sana heridas y trae la buena política".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.