Belarra acusa al Gobierno de 'mentir' con la 'patética polémica' del 'Borkum': "Sí lleva armas a Israel"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de "mentir" al asegurar que el carguero Borkum, que iba a hacer escala en Cartagena, lleva armas a la República Checa y no a Israel, como la formación morada defiende.

Belarra, que ha calificado esta polémica de "patética", asegura que el Borkum, que transporta 80.000 proyectiles 120 mm HE Mortar y otros 50.000 del calibre 125 mm HE Round, no tiene como destino final la República Checa, utilizado, según ella, como "subterfugio de Israel" para recibir armas que utilizará en el "genoocidio" de la Franja de Gaza.

"Las armas van a acabar en Israel porque utiliza a la República Checa como subterfugio", ha afirmado este viernes Belarra en una entrevista en TVE. Para reforzar esta afirmación ha señalado que la República Checa "ha respaldado a Israel en todas las resoluciones internacionales" y que es uno de los "principales vendedores de armas" de Europa.

"Hay muchos indicios racionales y, según el derecho internacional, hay que vetarles el tránsito", ha continuado Belarra, que considera necesario que España hubiera inspeccionado el Borkum, que finalmente ha decidido no hacer escala en Cartagena y ya ha puesto rumbo a Eslovenia.

"Esto no es una victoria. El Borkum tenía que haber entrado en el puerto de Cartagena y el Gobierno inspeccionar la carga. Y si se hubiese confirmado que el armamento iba a acabar en Israel para cometer un genocidio, esa carga tendría que haber sido retenida", ha proseguido la dirigente de Podemos.

En esta línea, Ione Belarra ha explicado que "no hay que saber mucho de rutas marítimas de transporte" para ser conscientes que tras los problemas en el Mar Rojo con los hutíes "España está siendo país de tránsito permanente de armamento para Israel".

