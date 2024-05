Puigdemont se presentará a la investidura, inicia contactos con ERC y pide la abstención del PSC de Illa

El candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado este lunes que ya ha abierto los primeros contactos con ERC para ser investido como president convencido de que "hay opciones" de lograrlo en segunda vuelta y liderar "un Govern de coherencia soberanista".

A pesar de quedar segundo tras el PSC de Salvador Illa, que ganó con 42 escaños, Puigdemont planea un Govern de "coherencia soberanista" con los apoyos de ERC y la CUP y que contaría con 59 apoyos, suficientes para él para ser president. Eso sí, con la abstención de los socialistas.

"Tenemos potencialmente más opciones de ser investido como president en segunda vuelta en el Parlament", ha afirmado en rueda de prensa desde Argelès-sur-Mer (Francia) en la que ha insistido en varias ocasiones en que "hay más fortaleza parlamentaria en nuestro Govern que en otro encabeza por Illa" y pidiendo "una reflexión del independentismo".

Los cálculos de Puigdemont, que defenderá "personalmente" su investidura viajando a Barcelona en junio, pasarían por sumar todo el voto independentista, salvo Aliança Catalana, lo que le llevaría a tener 59 síes en la segunda votación de investidura, frente a las opciones de Salvador Illa, que junto a Comuns Sumar obtendría 48 apoyos, ya que descarta cualquier apoyo de ERC al PSC. Para que sus cuentas salgan adelante, los socialistas deberían abstenerse.

En cualquier caso, Puigdemont ha defendido que un Govern liderado por él sería viable en segunda votación en el Parlament, ya que uno liderado por Illa pasaría "necesariamente" por el PP y necesitaría una abstención de Vox.

"Tenemos que preguntarle a Illa si el acuerdo de no aceptar votos de la extrema derecha por acción o por omisión sigue vigente", ha señalado para añadir que un eventual Govern de Illa abocaría a Cataluña a una situación similar a la del Ayuntamiento de Barcelona. "Podemos sumar una mayoría coherente, más amplia que no la que puede formar el candidato socialista", ha insistifo Puigdemont.

La abstención del PSC

Sobre la eventual abstención del PSC y preguntado sobre si los acuerdos que se hagan en Cataluña podrían poner en juego la legislatura de Pedro Sánchez, ha señalado que "es una pregunta que hay que hacerles a ellos, o quizás al PSOE. ¿Qué genera más estabilidad?".

Aun así, Puigdemont ha descartado llegar a un acuerdo con el PSOE "para una forma de alianza directa o indirecta" que posibilite su investidura, aunque ha avisado que "si el PSC se abraza al PP como en el Ayuntamiento de Barcelona, dejaría sin sentido alguno el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid".

"La verdad es que no me puedo imaginar un PSC boicoteando el acuerdo con el PSOE en Suiza y teniendo que aplicar acuerdos con el apoyo del PP", ha dicho, recordándole a Sánchez que el PP es "ese partido tan malo, tan malo, tan malo que le llevó a plantearse si quería continuar o no" al frente de la Presidencia del Gobierno de España.

"Hay opciones"

El líder de Junts, que ya ha iniciado contactos con los de Oriol Junqueras aunque sin precisar cuál ha sido su respuesta, ha descartado que ERC vaya a apoyar un tripartito de izquierdas juntos al PSC y los comunes de Jéssica Albiach y sólo ve la opción propuesta este lunes como la única viable para no repetir elecciones en octubre.

"Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura", ha subrayado, pidiendo en al menosn tres ocasiones evitar el escenario de una repetición electoral ya que Junts está "en posiciones para construir un Gobierno sólido con obediencia plenamente catalana". Eso sí, ha admitido que aún están "lejos de establecer un marco negociador, si hay posibilidades de hacerlo", no sólo con ERC, también con la CUP.

Otro de sus argumentos para reforzar su propuesta es que "la distancia que hay entre el PSC y Junts no es mayor que la que hay entre el PSOE y el PP en el Congreso" obviando por completo que el movimiento independentista no alcanza la mayoría absoluta por ninguna parte: 61 escaños incluyendo la suma imposible de la CUP y Aliança Catalana, mientras que el PSOE sí podría mayoría absoluta con ERC y los Comunes Sumar.

