Sánchez abre campaña con Palestina como 'bandera': "Es la misma paz que queremos para Ucrania"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez abrió este jueves la campaña a las elecciones europeas dándose un baño de masas en Valencia y reivindicando el reconocimiento de Palestina como Estado que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana

"La paz que queremos para Ucrania la queremos para Palestina, estamos del lado correcto", subrayó ante los asistentes. A su juicio, el reconocimiento "contribuirá a la paz en Oriente Medio" porque la medida está basada en "el respeto y el cumplimiento escrupuloso del derecho internacional".

El presidente y secretario general del PSOE replicó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y dijo que los socialistas defienden la creación del Estado de Palestina, pero eso no significa que sean "amigos de los terroristas" de Hamás.

[Crece la crisis con Israel: "Total repulsa" a Yolanda Díaz de la embajadora por utilizar un lema de Hamás]

La dirigente del PP aseguró este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que la izquierda quiere premiar a Hamás como a ETA, tras la decisión del Gobierno de reconocer a Palestina como Estado.

"Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ése es el mensaje que están dando", denunció la presidenta madrileña del PP.

La respuesta del PSOE llegó desde Valencia. "No, son Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. ¿Somos todos amigos de los terroristas?", se preguntó.

Sánchez defendió que "la misma paz que queremos para Ucrania es la paz que queremos para el Palestina, la paz de un orden internacional basado en reglas y el respeto".

Este viernes 24 de mayo, a las 00:00 horas, arranca la campaña electoral al Parlamento Europeo y el PSOE ha apostado por Valencia como escenario de inicio de los comicios del próximo 9 de junio.

El acto de los socialistas se celebró en el teatro valenciano La Rambleta, un recinto discreto y con capacidad para unas 700 personas, pero el público desbordó los accesos al edificio

Además de Sánchez, participaron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ministra de Transición Ecológica y candidata a las elecciones al Parlamento Europeo, Teresa Ribera.

Pactos

El presidente del Gobierno también se refirió en su intervención al debate entre candidatos del miércoles en el que la candidata del PP, Dolors Montserrat, no aclaró si van a pactar o no con la "ultraderecha".

"Si no han aclarado si va a haber o no un pacto con la ultraderecha, tienen claro que lo van a hacer. Por eso pido el apoyo al PSOE, para que no retroceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y Europa, empezando por la Comunidad Valenciana", destacó

En este sentido, Sánchez defendió que "no hay color" y que prefiere "la Europa de Borrell, Calviño, Ribera. No la de Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal".

"Por eso tenemos que salir a ganar las elecciones el 9 de junio", manifestó.

Pido el apoyo al PSOE para que retroceda esa coalición reaccionaria en España y en Europa.



Pedro Sánchez llegó a Valencia poco después de que el Gobierno haya decidido retirar la Ley del Suelo en el último minuto antes de que se debatiera en el pleno del Congreso de los Diputados de este jueves.

El presidente no hizo mención de la retirada de la ley por falta de apoyos y solo destacó que no volverá a plantearse si tira la toalla y dimite. "Que a nadie le quepa ninguna duda", subrayó ante un público totalmente entregado.

La ministra Morant hizo de anfitriona y abrió el acto de campaña. Es la primera vez que está al frente de una campaña como líder de la federación valenciana tras la marcha de Ximo Puig.

Morant defendió que en esta campaña los socialistas se "juegan mucho" y subrayó que la afrontan "con mucho orgullo" tras las elecciones en Cataluña.

Un momento del acto celebrado en Valencia. EFE / BIEL ALIÑO

"En Cataluña ha ganado la política útil, y los políticos que se dedican a unir y a servir", apuntó

La ministra reconoció que "no fue fácil" y que los socialistas "en muchas ocasiones" se sentían "solos" siendo "los únicos que defendían la convivencia".

"Cataluña nos ha dado la razón", ha remarcado, y ha celebrado que ahora los catalanes se sientan "identificados" con la España que "representa a una mayoría social".

Además, sacó pecho de que la economía española "va como un cohete".