Fernando Garea en la Hora del Suscriptor: "Sánchez no va a romper relaciones con Argentina"

El adjunto al director de EL ESPAÑOL, Fernando Garea, ha participado este jueves en La Hora del Suscriptor, un nuevo foro semanal de encuentro entre nuestros suscriptores y nuestros periodistas para explorar a fondo la actualidad y responder las dudas de los lectores. En esta cuarta edición, conducida por Puri Beltrán, también ha intervenido Mario Díaz, director adjunto del periódico. El diálogo se ha prolongado durante algo más de una hora.

En el coloquio que se ha establecido con los suscriptores, los temas que han marcado la agenda han sido las crisis diplomáticas que España tiene abiertas con Argentina e Israel y de trasfondo, también se ha hablado de los nuevos formatos de información y de los desafíos a los que se enfrentan los periódicos en la era digital.

"Respecto a la crisis diplomática con Argentina sigue la escalada verbal, aunque por el momento está en stand by hasta que Milei vuelva a España en la visita privada que va a realizar el próximo 21 de junio para recoger un premio. Estamos a la espera de eso y el Gobierno no tiene intención de tomar, por el momento, más medidas diplomáticas", ha afirmado Garea.

El director adjunto de EL ESPAÑOL ha subrayado que "es una situación extraña porque no hay situaciones previas de un jefe de Estado que visite un país y no haya pedido ver a nadie del Gobierno y ni siquiera a nadie de la Casa Real".

Garea ha descrito a Milei como "un personaje muy estrambótico que además se ha metido en ese papel y lo ejecuta cada día, con mensajes simples y populistas que tienen que ver con la casta, con la lucha de gasto público, con los recortes, etc".

"Él ofrecía un mensaje simple, soluciones aparentemente fáciles y así ha conseguido captar el voto y la atención de miles de personas", ha indicado. Y ha querido incidir en que no debemos llevarnos las manos a la cabeza porque ya hemos visto ejemplos previos como los de "Trump, Bolsonaro o Berlusconi".

Por otra parte, Garea se muestra convencido de que "a Pedro Sánchez el acto de Milei con la ultraderecha de Vox el pasado domingo le va a venir bien. A quien leva a venir mal creo que es al PP. Y también va a perjudicar a Sumar porque ese acto aglutina el voto en torno al PSOE y anula la candidatura de Sumar".

Arantxa, una de las suscriptoras, le ha indicado a Garea que ella ve en este asunto "una pelea de pura testosterona". Y el periodista le ha dado la razón: "Has acertado de pleno. El problema de este conflicto es que tiene mucho más de político que de diplomático", ha incidido.

De lo que se ha mostrado convencido el adjunto al director de EL ESPAÑOL es de que "no va a haber una ruptura de relaciones diplomáticas. No me pongo en ese lugar siquiera. Si eso ocurriera, siempre hay otro país que puede interceder".

Otro de los temas que han sacado a colación lo suscriptores ha sido el de la degeneración política, asunto en el que Garea ha apuntado que lo que debemos hacer es "reflexionar sobre el tipo de política que estamos haciendo. Vivimos en una época en la que las polémicas duran dos minutos y las noticias tres. A las personas brillantes las estamos echando de la política [...] Hay un déficit de talento y de personas que se atrevan a dar el paso de meterse en política".

Respecto de los bulos, el cronista parlamentario de EL ESPAÑOL ha defendido "terminar con esas prácticas" y ha apuntado que "el concepto bulo es muy relativo". En este sentido también ha explicado a los suscriptores que "me da mucho miedo que desde el poder político se impongan determinadas medidas para limitar la información". Y ha añadido: "Igual deberían ser también los propios políticos quienes deberían intervenir y, antes de enarbolar informaciones, asegurarse de si son correctas o no".

"Se señala a periodistas"

La intervención de este jueves en 'La hora del suscriptor' la ha completado Mario Díaz, director adjunto de EL ESPAÑOL, quien se ha referido al proyecto de ley con el que "se pretende señalar a periodistas con nombres y apellidos". Para Díaz, se trata de "una rendición de cuentas que no es asumible, aunque eso no quita para que reconozcamos que objetivamente hay un problema en la prensa. Ese problema tiene que ver con la sociedad que estamos construyendo en torno a las redes sociales".

"En un escenario en el que la información se acelera y la reflexión ya no es pausada, se han creado monstruos. Y la única forma real que tenemos de defendernos de esos monstruos es hacer mejor periodismo del que estamos haciendo", ha agregado.

Mario Díaz ha desvelado a los suscriptores que "EL ESPAÑOL empezó con un modelo inicial que no se ajustaba a nuestras necesidades, pero durante la marcha nos fuimos estructurando. En este sentido, ahora estamos saltando del Cercanías al AVE, por decirlo de alguna manera. Aquí el primer día éramos 62 periodistas y ahora somos muchos más. Y no sólo somos más, sino que somos mejores".

Respecto de la crisis diplomática generada con Israel tras el anuncio del próximo reconocimiento del Estado de Palestina, el director adjunto del periódico ha explicado que "de facto, ese reconocimiento no tiene ningún valor. No va a cambiar nada".

Y ha destacado que España es "la única gran democracia por PIB que reconoce a Palestina" y que "se ha tomado una decisión que no va a tener una acción inmediata. Sin embargo, conlleva efectos adversos: el enfado de Israel, la reducción de la colaboración en materia de terrorismo, etc. Hemos enfadado a Israel y a Argentina en una semana".