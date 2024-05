Feijóo: "Yo habría cesado a Puente. Tenemos una política exterior populista y electoralista"

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, ha afirmado que "el Gobierno está roto" y por ello "rompe" también las leyes, en relación a la retirada de la reforma de la ley de Suelo del Congreso por parte del Gobierno. "Primero la de la prostitución y ahora la de Suelo".

El Gobierno "no ha consesuado" la ley de suelo "con el PP", ha asegurado Feijóo. Porque Sánchez "hace las leyes, las negocia con sus socios y las lleva a la cámara". Sin embargo se ha quejado de que con él "no quiere hablar". "Si usted quiere hablar conmigo, yo escucho, pero no quiere", ha señalado.

El líder del PP ha explicado que los socios del Gobierno lo dejan sólo para seguir "ordeñando a la vaca". Mientras tanto, "la izquierda dirá que está girando a la derecha", y los independentistas, "que sin ellos no se aprueban leyes", ha añadido.

"Rompe con la UE"

Feijóo también cree que el Gobierno "volvió a romper en politica exterior" tras el reconocimiento del Estado de Palestina. En este sentido, el popular cree que Sánchez "está solo en politica nacional y también en política internacional".

Igualmente, ha recordado que el PP "consensuó con el PSOE en el 2014 ese reconocimiento de Palestina". Ahora, sin embargo, Feijóo cree que "no es fácil", porque hay que saber "quién es el interlocutor de Palestina, que régimen o qué fronteras tendrá ese Estado".

Lo que ha pasado es que "el Gobierno tiene problemas en los juzgados", ha argumentado el líder de la oposición, y por eso ha tenido que "buscar alguna fórmula para que no se hable de eso". En el "peor momento de una guerra entre Israel y Hamás aparece el gobierno, rompe las alianzas con la UE, excepto con Irlanda, y reconoce el Estado de Palestina", ha lamentado.

Lo que habria que hacer, según Feijóo, "es exigir el alto el fuego, la liberación de los rehenes, y luego sentarnos para estudiar como lograr una situación de paz duradera". Y lo que ha hecho Sánchez es "utilizar" al pueblo palestino "para solucionar un problema interno, con una cortuina de humo. Es inmoral", ha aseverado.

También ha criticado el vídeo publicado el míercoles por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz: "Dice que lo que hay que hacer es no reconocer al estado Israel". Con este tipo de declaraciones Feijóo cree que Díaz "está haciendo su campaña a costa de las muertes del pueblo Palestino e israelí".

"Política exterior populista"

Al ser preguntado por el conflicto diplomático que Sánchez abrió con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, el líder del PP ha asegurado que a él "le hubiese pasado". "Si un ministro llama drogadicto al presidente de Argentina", ya hubiese sido "cesado", ha dicho en referencia a las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, que acusó a Milei de "ingerir sustancias".

España es "el segundo país inversor en Argentina después de EEUU", ha recordado señalado la importancia de la relación. Y en referencia a la retirada de la embajadora de Buenos Aires, Feijóo ha afeado que se haya "puesto en riesgo, con una frivoliddad enorme, miles de millones de euros".

"En politica exterior somos ahora un gobierno populista", ha concluído. "Menos mal que vivimos en la UE" porque "sino estaríamos en el cártel de Puebla", ha dicho.

El líder de la oposición ha expresado estas palabras durante la mañana del jueves en el plató del programa 120 minutos, de Telemadrid.

Feijóo ha pasado por el plató de Telemadrid después de que el PP anunciase que, finalmente, citarán a Pedro Sánchez para que declare en la comisión de investigación del Senado. El objetivo de Feijóo es que presidente del Gobierno dé explicaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, y las informaciones por las que un juez ha abierto diligencias tras una denuncia del sindicato Manos Limpias.

El PP, que todavía no tiene cerrada una fecha concreta, tenía la decisión tomada desde hace semanas, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, pero estaban esperando el momento oportuno para anunciarlo.

En una entrevista concedida a COPE en la noche del miércoles, Feijóo también afirmó que Sánchez debería dar esas explicaciones "por ética" y someterse además a una "cuestión de confianza" en el Congreso.

CIS

Finalmente, en referencia a la última encuesta del CIS para las elecciones europeas del 9 de junio, Feijóo ha recordado que están "estudiando denunciar al señor Tezanos".

Esta encuesta "la hace Tezanos con 20 millones de euros de dinero publico", ha denunciado Feijóo. No hay "ni una", en su opinión, "que no tenga un sesgo brutal". Feijóo cifra en "100 millones de euros" los gastados en encuestas favorables al Gobierno.

Es una corrupción, ha dicho, "inadmisible, y tenemos que denunciarlo para evitar el deteriroro de las instituciones". La verdadera encuesta, advirtió Feijóo, "serán las elecciones del 9 de junio".