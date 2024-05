Dolors Montserrat: "Sánchez quiere hablar de Milei y tapar la amnistía y la corrupción hasta el 9-J"

Dolors Montserrat (San Sadurní de Noya, 1973) es la candidata del Partido Popular para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Acude a la redacción de EL ESPAÑOL para explicar su propuesta, cuando un ciclón en forma de crisis diplomática entre Argentina y España azota la actualidad política. Ella lo califica como la "última cortina de humo" de Pedro Sánchez.

La que fue ministra de Sanidad en la última legislatura de Mariano Rajoy echa de menos al "antiguo PSOE". Pero no al felipista, no va tan lejos: al PSOE que apoyó la iniciativa de levantar la inmunidad de Puigdemont en el Parlamento Europeo, cuando ya lo comandaba el actual presidente del Gobierno. Al que dijo que "nunca rebajaría el Código Penal", o que jamás concedería una amnistía... o que nunca pactaría con Bildu, o jamás metería a Podemos en su Consejo de Ministros.

Montserrat dirigió la campaña para las elecciones catalanas de Alejandro Fernández, donde el PP ser el partido con el mayor aumento de voto. Desde entonces, la política catalana ve a su partido como representante del "liderazgo constitucionalista" en España. Una fuerza que quiere seguir trasladando a Europa para batallar "con más fuerza" contra la ley de Amnistía. Cuando se apruebe en el Congreso, dice, volverá a denunciar esta ley ante la Comisión Europea "en persona".

Pedro Sánchez ganó las elecciones catalanas y ha conseguido aprovechar el paso de Milei por España para reforzar su campaña, implicando a Borrell. Usted encabeza las encuestas para las europeas, pero el PSOE le está recortando distancia, ¿qué hará para darle la vuelta a esta situación?

El PP es el que más ha crecido en porcentaje de votos y escaños en Cataluña. La gente nos vota porque somos nosotros, no el PSC, quienes lideramos el constitucionalismo. Ése que no quiere a Puigdemont, ni a un Sánchez arrodillado, entregando la gobernabilidad de España... y haciéndolo fuera de la UE, en Suiza. Y con ello, también la igualdad de todos los españoles. Salvador Illa ha sido la marca blanca de Esquerra Republicana. Se ha convertido en un partido nacionalista en Cataluña.

Por tanto, con esa fuerza de liderazgo constitucionalista que nos han dado en Cataluña nos presentamos a las elecciones europeas. Para defender a España en Europa, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Aglutinando el voto, nosotros podemos parar esa desigualdad que representa la Ley de Amnistía.

Le preguntaba por Milei...

En cuanto a Milei, ha sido Sánchez el que ha abierto este conflicto diplomático con Argentina. Pero ya conocemos a Sánchez, siempre hace lo mismo. En las catalanas hizo lo de la carta y los cinco días 'de reflexión'. Ya estamos acostumbrados a estas cortinas de humo para que no hablemos de lo que interesa y, sobre todo, de su corrupción. La que afecta a su partido y a su entorno personal. Lo hace para que sólo se hable en lógica de polarización. Y él es la principal máquina de polarización de España. En el PP no lo vamos a permitir.

Entrevista a Dolors Montserrat, candidata por el Partido Popular a las elecciones europeas 2024. Javier Carbajal

Feijóo afeó las palabras de Milei en Vistalegre. También la actitud de Sánchez, diciendo que "Begoña Gómez no es un asunto de Estado". Más allá del asunto personal de Sánchez, ¿qué piensa el PP de que el presidente de Argentina pise España por primera vez y no concierte una visita al presidente, ni al Parlamento, ni una audiencia con el Rey?

Sánchez quiere que estemos horas hablando de un conflicto que ha abierto el Gobierno de España para tapar su amnistía y la corrupción que le circunda. El ministro Puente dijo que el presidente argentino se droga. Y esto no es casual, siempre abre conflictos en campaña. No lo vamos a tolerar, y tampoco que nos dé lecciones.

Nosotros no vamos a entrar en ese juego constante que nos intenta imponer Sánchez a toda la ciudadanía de división y de polarización. La gente lo pasa mal a final de mes. La gente quiere que hablemos de sus problemas reales. Y le diré más: el 70% de los españoles están gobernados por Comunidades Autónomas del Partido Popular. Cada vez hay más. Nos votan a nosotros porque a la gente le sienta bien cuando gobierna el PP. Nosotros estamos en lo importante, en lo que nos exigen a los políticos los ciudadanos.

El ministro de Exteriores anunció este martes la retirada definitiva de la embajadora española en Argentina. ¿Está usted diciendo que el presidente del Gobierno de España crea conflictos diplomáticos para su propio beneficio electoral?

Yo le digo lo que todos los españoles hemos visto. Ha habido un ministro del Gobierno de España que le ha dicho a un presidente de Argentina que es un drogadicto. No he visto que a este señor le hagan rectificar. Ni le han cesado. Ni ha dimitido.

Los españoles estamos hartos de que nos dividan y nos levanten muros. La sociedad lo que quiere es que los políticos les solucionen sus problemas. Para eso estamos en el PP. Si mira los datos, cuando empezó la legislatura europea en 2019, en España había sólo cinco autonomías del PP. Ahora somos catorce.

Usted dirigió la campaña catalana, en la que el PP decidió no mencionar la amnistía. Sin embargo, este asunto volverá a ser el eje para las europeas. Harán una manifestación el día 26 aquí en Madrid a ese respecto. ¿Por qué callaron en Cataluña y hablan ahora ante el 9-J?

No es cierto esto. El PP siempre habla desde la verdad a los ciudadanos. Justamente, dijimos que el procés ha sido lo que más daño ha hecho a todos los catalanes, porque nos ha llevado a la decadencia social y económica, con una amnistía que, además, nos hace desiguales, da privilegios e impunidad a unos pocos.

Es más, el crecimiento del PP en Cataluña fue por el centro. Es decir, también por el votante del Partido Socialista que está cansado de que se juegue con su igualdad. De que se le dé el privilegio y la impunidad a unos pocos para que lo puedan 'volver a hacer'. De que se le entregue la llave de la gobernabilidad a un prófugo de la Justicia por siete votos.

Esto es lo que hemos dicho cada día en la campaña de las elecciones catalanas. Y también decíamos que los catalanes tenían la oportunidad de decir basta ya al procés.

No fue su tema principal de campaña...

Entonces, defendimos el imperio de la ley, porque fuera de la ley sólo hay totalitarismo. Y propusimos soluciones a los problemas reales de la gente. La campaña para las europeas es exactamente lo mismo: principios firmes. Nosotros nunca venederemos nuestros principios por poder, ni los votos de nuestros votantes.

"El conflicto diplomático con Argentina es otra cortina de humo de Sánchez. Él es la verdadera máquina de la polarización"

¿Cómo va a vehicular el PP su posición frente a la amnistía de Pedro Sánchez en Europa? ¿Cómo va a lograr que Von der Leyen, su candidata a la reelección, actúe antes de que la ley entre en vigor?

Necesitamos a un Partido Popular fuerte en Europa. Porque el PPE probablemente será la primera fuerza política en el Parlamento Europeo, y si el PP español aglutina todo el voto constitucionalista, seremos la primera o la segunda delegación más grande dentro del grupo. ¿Qué significa esto? Influencia. Parar la amnistía. Que los españoles sean escuchados allí.

Pararla antes de que se empiece a aplicar, ¿es factible?

Nosotros ya hemos denunciado la Ley de Amnistía en la Eurocámara y ante la Comisión. Gracias a nuestra denuncia, Bruselas ya envió dos cartas al Gobierno pidiéndole toda la información al respecto: qué proyecto de ley estaban redactando, qué supone, y qué enmiendas se presentaban, por posibles conflictos de inconstitucionalidad.

Por tanto, gracias a la denuncia previa del PP, la Comisión ya ha advertido al Gobierno de que los están vigilando. Que quieren saber lo que están haciendo, en qué vulnera la Constitución, la igualdad o la independencia judicial, como las comisiones de investigación a determinados jueces por el supuesto lawfare.

Cuando empecemos la próxima legislatura, si la Ley de Amnistía está aprobada, yo en persona volveré a denunciarlo ante la Comisión para que actúe. Tanto me da quién gobierne en Europa. Si el PP está fuerte en Europa, podemos ser decisivos.

Los socialistas y los populares europeos alcanzan consensos en el Europarlamento, pero no es así en España. Por ejemplo, ya han dicho que no apoyarán a Illa en Cataluña mientras el PSOE no rompa con el separatismo. Es evidente que no lo hará, pero los gestos son importantes. ¿Sólo tiene la culpa Pedro Sánchez de esta situación?

Mire, le explicaré un dato que los lectores entenderán. Hace cinco años el PP español y europeo, por ser la fuerza mayoritaria, lideró el levantamiento de la inmunidad del prófugo Puigdemont. El PSOE se sumó, y los liberales también. Quien ha cambiado ha sido el PSOE. El PP está en el mismo sitio, no se ha movido. Que me lo expliquen ellos. Por qué han dejado de ser ese PSOE que conocíamos para pasar a ser el del sanchismo. El procés de Cataluña ha mutado, y éste ya es el procés español, liderado por Sánchez.

Hay que hacer memoria, pero él fue quien dijo que nunca haría descansar la gobernabilidad de España en los independentistas. Que tampoco habría indultos. Que no rebajaría el Código Penal... y ha desaparecido la sedición y ha rebajado el delito de corrupción, algo que en Europa es intolerable. También dijo que no habría amnistía, y ahí está. Sánchez miente cada día porque lo único que le interesa es mantenerse en Moncloa.

Por todo esto, nosotros no vamos a ser el salvavidas de Puigdemont, de Sánchez ni de Illa.

Dolors Montserrat, posando minutos antes de la entrevista Sara Fernández EL ESPAÑOL

Y en el caso de la renovación del CGPJ, ¿está el PP bloqueando la negociación, como le acusa el Gobierno? ¿Qué problema concreto ven ahí para no llegar a un acuerdo?

Dos cosas: nosotros hemos ido a negociar con el comisario Reynders y el Gobierno en Europa. Siempre hemos dicho lo que dice la UE: reformemos la ley para que los jueces se elijan entre jueces y que luego se renueve el CGPJ.

¿Por qué el PSOE dice que no? Porque quieren poner las manos en el Poder Judicial. Nosotros nunca lo vamos a hacer. Así que lo tienen muy fácil. Que se haga lo que acabo de explicar, paso por paso. ¿Es que, aparte del CIS, de RTVE y de la Fiscalía también quiere poner las manos en el Poder Judicial?

¿La supervisión de Reynders fracasó? Porque él puso de plazo hasta abril, antes de irse a hacer campaña para ser el próximo secretario general del Consejo de Europa... y ahora, supuestamente, lo relevaba la vicepresidenta Jourova. ¡Y no ha llamado a nadie! Hace mes y medio que no se reúnen.

Bueno, eso está suspendido. Primero, porque estamos en campaña electoral, y segundo porque nosotros ya hemos puesto encima de la mesa nuestra posición, que es la misma que han dicho los informes sobre el Estado de derecho anuales de la Comisión. El PSOE lo tiene muy fácil.

La reforma del Pacto de Migración y Asilo, con la influencia de grupos de extrema derecha como Vox, reforzó el Eurodac con cierta polémica, como la recogida de huellas dactilares de menores en frontera. ¿Cree que el texto responde a las necesidades de países que, como España, soportan mayor carga migratoria?

Ha sido un pacto al que ha costado mucho llegar. Ahí, el PPE ha participado activamente, poniendo muchísimas enmiendas. Nosotros siempre hemos tenido claro que queremos una inmigración legal ordenada, vinculada al empleo. Que tenemos que luchar contra las mafias que utilizan este drama y continuar trabajando con los países de origen, a través de la cooperación internacional. También, que los jóvenes puedan tener oportunidades en sus países de origen y no necesiten emigrar.

Luego, el refuerzo de fronteras. Unas fronteras más seguras, con mayor dotación de Policía y Guardia Civil... también a nivel europeo. Esto es lo que nosotros hemos negociado y aportado en este Pacto, que es muy necesario, porque las fronteras españolas son fronteras de la UE.

Por tanto, en esta próxima legislatura lo que toca es ejecutar este pacto. Que funcionen todos los paquetes que hay en él: Europa decide quién entra y quién no entra. Si una persona inmigrante irregular viene a delinquir... me sabe mal, pero aquí no se viene a eso, y se le retornará a su país. Este pacto es una buena respuesta.

En el manifiesto electoral del PPE, programa para el 9-J, incluyeron ustedes una cláusula para que la UE llegue a acuerdos con terceros países a los que enviar solicitantes de asilo mientras se les acepta o no. ¿Esto no es igual que el acuerdo de Reino Unido y Dinamarca con Ruanda?

No, para nada. Nosotros lo que decimos, cuando hablamos de cooperación internacional, es que tenemos que tener acuerdos con los terceros países porque hay un colapso de las personas que están reclamando asilo en toda Europa. Por tanto, creemos que hay que poner instrumentos en los países de origen, facilidades para dar una respuesta más rápida a los ciudadanos que están esperando ese asilo.

Estas personas están sufriendo en su país, y les tenemos que ayudar. Hay muchas personas que piden asilo que llevan hasta tres años esperando. Estos instrumentos disminuyen esa espera.

¿Qué efectos puede tener un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca?

Bueno, vamos a ver qué deciden los ciudadanos estadounidenses. La verdad es que este año tenemos dos elecciones muy importantes: las europeas, ahora, y las de EEUU, en noviembre. Nosotros lo que tenemos claro, como Partido Popular Europeo, es que tenemos que continuar la alianza, las relaciones atlantistas, con Estados Unidos.

Independientemente de quién sea el presidente, aquélla es una democracia plena, y ellos decidirán. También con independencia de quién sea nuestro presidente de la Comisión, Europa debe continuar estas relaciones. Aunque también, permítame, con iberoamérica.

En España, que es el puente de Europa con edl cono sur, debemos abrirnos más. Siempre hemos defendido las democracias de Latinoamérica desde el PP, y a los ciudadanos que sufren las dictaduras que allí existen. Un ejemplo debería ser el acuerdo comercial con Mercosur. Hemos estado veinte años intentándolo, sería muy positivo para España y para Europa. Y no lo hemos logrado por la negativa de Francia. Pero cuando no cierras un acuerdo comercial, otras potencias mundiales van a acercarse allí.

Dolors Montserrat, candidata del PP para el 9-J, entrevistada por Álvaro Guzguti y Alberto D. Prieto. Sara Fernández

Pero no se nos escape, es muy posible que Trump gane y aplique sus políticas recrecidas, en este mundo más convulso: 'América first', proteccionismo... ¿Está preparada Europa para defenderse sola? Von der Leyen ha anunciado que habrá un comisario de Defensa, pero ésa no es una política común, de momento.

Europa tiene que ser un actor principal, no secundario. Con liderazgo. Tenemos que empezar a poner los instrumentos para nuestra propia defensa. Tenemos una guerra en Ucrania, en la puerta este. Allí están, cada día, ,muriendo para defender nuestra libertad.

Con el comisario de Defensa se está enviando un mensaje, el de que no queremos ser secundarios en geopolítica. Tenemos a la OTAN, pero debemos tener nuestros propios instrumentos. Hemos de estar preaparados también contra ciberataques, las guerras híbridas, la desinformación, etcétera.

El atentado contra el presidente de Eslovaquia, ¿confirma un riesgo real de violencia ante la escalada de polarización?

La violencia no cabe en ninguna democracia. Se persigue, se juzga y se condena. Todo el mundo habla de la polarización. En España, como he dicho antes, la primera máquina de polarización es Sánchez y el PSOE. Él fue quien dijo, en su investidura, que construiría un muro entre dos partes de la sociedad.

¡Eso no pasa en ningún sitio! ¿Usted se imagina que Macron dejara la llave del Palacio de la República en manos de un profugo de la Justicia francesa?

Oiga, en Hungría patrullan policías chinos. Sí que pasan cosas raras en otros países de nuestra Europa.

Y el PPE, ¿qué hace? Defiende el Estado de derecho en todos los países. En Polonia, por ejemplo, hemos dado la batalla y hemos conseguido que el primer ministro vuelva a ser del PPE, Donald Tusk.

¿Por qué? Porque somos esta fuerza reformista, europeísta, que defiende los principios de la UE, y que no vendemos a nuestros votantes por poder, como ha hecho Sánchez. Tenemos clarísimo que será necesario seguir defendiendo estos valores en toda Europa, y combatir todo tipo de violencia.

¿Creen que con Sánchez en el Gobierno se puede llegar a esas situaciones de violencia?

No, no he dicho eso. Digo que Sánchez polariza. Mire, en 2019 había cinco primeros ministros en Europa del PPE. Ahora, hay 13. Esto quiere decir que, aunque algunos quieran polarizar, los ciudadanos están votando a aquellos políticos que no piensan en su interés personal, sino en el interés general.

Le decía antes que, en España, el 70% de la población vive en comunidades gobernadas por el PP. Porque la gente sabe que no enfrentamos a la sociedad, ni levantamos muros. En Europa hacemos lo mismo, por eso estoy convencida de que seremos la fuerza más votada.

Dice usted que los pactos con Vox no afectan a las políticas en las CCAA donde han pactado, que gobiernan aplicando el programa del PP. Sin embargo, unos relatores de la ONU criticaron sus llamadas leyes de concordia. ¿El PP defiende ahora lo mismo que Zapatero, que la memoria y la historia de España debe llevarse al Parlamento?

Es que no estamos de acuerdo con la memoria histórica de Sánchez. Nosotros, lo que decimos es: República, Guerra Civil y dictadura, sí. Pero todos los atentados terroristas de ETA, también. Si hacemos una memoria histórica, se tiene que hacer bien, no sólo de una parte, sino de todas aquellas personas asesinadas por motivos políticos. ¿O es que no hubo asesinatos de ETA en el año 80? También antes. Tienen que estar, no podemos dejar apartadas a esas víctimas.

Esto es lo que ha hecho el PSOE. Porque ha hecho depender la gobernabilidad de España de los herederos de ETA, que es Bildu.

Entonces, si las llamadas leyes de concordia no son una cesión a Vox en Aragón o en la Comunidad Valenciana, ¿por qué no la han impulsado en Baleares? Porque parece que sólo lo hacen donde Vox tiene consejeros, y eso demostraría que sí que influyen...

¡Ha empezado la legislatura hace apenas un año! Pero el posicionamiento del PP es el que le acabo de decir. Dejemos que cada CCAA y cada Parlamento tengan su autonomía. Pero nuestra postura es clara en este asunto.

El nuevo partido de Edmundo Bal plantea en su programa para las europeas la creación de un Código Penal Europeo común que haga imposible una situación como la de Puigdemont, que ha logrado burlar la Euroorden existente. ¿Ha escuchado antes esta idea? ¿Sería viable a medio o largo plazo?

Lo que es viable es la Euroorden. La legislatura pasada, el PPE logró reforzarla incorporando nuevos eurodelitos. Para entendernos: cuando un terrorista comete un atentado en Francia, y la Policía lo detiene en España, esta persona es entregada directamente a aquel país.

Lo que tenemos que hacer es reforzar más la Euroorden, que funcione inmediatamente, con la colaboración policial y judicial de los 27 estados miembros.

"El PSOE apoyó levantar la inmunidad a Puigdemont en la Eurocámara. El PP sigue luchando contra la amnistía, es Sánchez el que se ha movido"

Usted ha criticado insistentemente la gestión de los fondos de recuperación en España. Díganos, como ex ministra de Sanidad y tras las lecciones de la pandemia, ¿a qué se deberían estar destinando en materia sanitaria?

Cuando conseguimos los fondos europeos para los Estados miembros era, sobre todo, para tres cosas: para ayudar a la recuperación de cada ciudadano y empresario que había sufrido la crisis; para que las empresas fueran de nuevo competitivas con una reconversión, y para el refuerzo del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, como el resto de sistemas, ha sufrido una sobretensión con la Covid.

¿Han ejecutado este dinero? No. La percepción de la ciudadanía es que la sanidad ha perdido calidad. Ahí tenían los fondos. ¿Les importa? No. Ellos sólo miran para mantenerse en el poder.

Mire, nosotros propusimos en el programa de 2019 un plan europeo contra el cáncer, para armonizar políticas y eliminar las brechas de acceso a tratamientos entre Estados miembroas. Ahora, adquirimos otro compromiso, que es el de hacer un plan europeo para la salud mental, que es una pandemia silenciosa y debe ser una prioridad... otra cosa es que el Gobierno ejecute estos fondos para ello. El plan para el cáncer ya se podría estar aplicando en España, y no lo están haciendo.

Imagine que el PP llega a la Moncloa en los próximos dos años. ¿Cree que Feijóo sería también considerado el 'puto amo' en Europa?

No nos gustan estas palabras [ríe]. Pero la verdad es que desde Europa nos ven con mucha fuerza, con muy buenos ojos, tanto al partido como al presidente Feijóo. Porque desde que él es el presidente nacional del PP, hemos ganado todas las elecciones, o mejorado mucho el resultado.

Estamos haciendo bien las cosas, tenemos un gran líder y estoy convencidísima de que, más pronto que tarde, tendremos a Feijóo como presidente del Gobierno. A España le irá bien, y a Europa, más.