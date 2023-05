El 3 del PSOE-A aprovechó que el secuestrador era bipolar para convencerle: "A ti no te va a pasar nada"

El secretario de Organización del PSOE en Andalucía, Noel López, aprovechó que el novio de la alcaldesa de Maracena (Granada), Pedro Gómez, tiene un trastorno bipolar para convencerle de que fuera él quien llevase a cabo el secuestro de la concejal Vanessa Romero. "A ti no te va a pasar nada", le insistió López apuntando a su enfermedad, tras las reticencias iniciales de este.

Al menos así lo ha relatado ante el juez el propio Pedro Gómez, quien lleva tres meses en prisión como autor material del secuestro a punta de pistola de Vanessa Romero, perpetrado el pasado 23 de febrero. Tras introducirse en el vehículo de la edil, la obligó a detener la marcha, la inmovilizó con bridas y finalmente la introdujo en el maletero del coche, del que la mujer lograría escapar poco después.

Pedro Gómez declaró ante el juez que, pocos días antes del secuestro, su pareja, la alcaldesa Berta Linares, le dio "una bolsita con cocaína de parte de Noel [López], para que se la tomara y se envalentonara el día que iba a cometer los hechos".

Siempre según este testimonio, el plan para secuestrar a la concejal Vanessa Romero se fraguó en una reunión celebrada en la Taberna del Ángel de Maracena (Granada), a la que asistieron el número 3 del PSOE andaluz, Noel Romero; la alcaldesa Berta Linares y el concejal de Urbanismo, Antonio Garcia Leiva, conocido como Nono.

Tras descartar el plan de "contratar a dos ucranianos", el número 3 del PSOE andaluz habría pedido a Tomás Gómez que "diera un susto" a la concejal Vanessa Romero. Según la declaración judicial del secuestrador, en aquella misma conversación Noel López le dijo que "se tomara una dosis superior a la habitual de antidepresivos el día que lo fuera a hacer".

Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, , al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El juez instructor ha pedido a la Sala de lo Penal del TSJA que deduzca testimonio contra Noel López para imputarle como presunto inductor del secuestro. Este paso se da porque el juez instructor no tiene capacidad para imputar a López, ya que está aforado como diputado autonómico del Parlamento de Andalucía.

El juez también relata en su auto los indicios que existen contra Berta Linares, alcaldesa de la localidad y candidata a la reelección en las elecciones del 28-M, al concejal de Urbanismo Antonio García Leiva, como inductores del secuestro.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación y con el ribete del PSOE de Andalucía, Noel López manifiesta que los hechos investigados se basan en la manifestación de una persona que "está desequilibrada" (dice en alusión al secuestrador) y niega toda implicación en los hechos. Pero el juez ha acumulado en su auto numerosos indicios sobre su implicación.

Tal y como se describe en el auto, el intento de secuestro se urdió debido a que Vanessa Romero estaba enemistada con Berta Linares. Ambas compitieron internamente por suceder a Noel López cuando dejó la Alcaldía de la Maracena y Romero guardaba facturas y documentación que serviría para probar supuestas irregularidades urbanísticas cometidas tanto por López como por Linares.

Los cuatro implicados quedaron a comer un día de enero, después de Reyes pero en una fecha sin concretar, y ahí comentaron el temor de que Romero pudiera tirar de la manta. En el auto queda recogido que Linares mostró su animadversión hacia la edil diciendo que no quería que se la nombraran y llegó a preguntarse: "¿Por qué no se muere y me deja en paz esta mujer?".

Según el testimonio de Gómez, el secretario de Organización del PSOE andaluz comentó que le había ofrecido a Vanessa Romero un empleo en la empresa pública Aguasvira "en compensación a que dejara su acata de concejala y así, de esa manera, silenciarla para que no sacara los documentos conflictivos que pudiera tener".

Sin embargo, Romero había rechazado la propuesta y ahí se empezó a hablar de la posibilidad de "darle un susto o un escarmiento". El concejal Antonio García Leiva habló de "contratar a dos ucranianos", pero Noel López dijo que no hacía falta tanto y que podía hacerlo Pedro Gómez.

"Posteriormente, Noel le dice directamente al manifestante [Tomás Gómez] que como él sabe que tiene una enfermedad mental, concretamente bipolaridad, 'tú le das el susto, le quitas el teléfono móvil para destruirlo', ya que pensaban que ella tenía los documentos en el teléfono", se puede leer en el auto.

La alcaldesa Berta Linares rechazó la idea y pidió que no cuenten con Pedro Gómez, su pareja. Sin embargo, Noel López volvió a insistir diciendo que "como tiene una enfermedad no le va a pasar nada" y que en caso de que le denunciaran "le pondrían un abogado". Aunque no lo especificaron, tanto la enfermedad mental como la cocaína y los antidepresivos podrían servir de atenuantes en un juicio.

Según su testimonio, Gómez no salió de ahí convencido. Sin embargo, tras la reunión mantenida, Linares siguió comunicándole los problemas que tenía con Vanessa y "llorando en las videollamadas que mantenían". "Indica que, ante la desesperación de Berta, él decide llevar a cabo el plan, para no verla sufrir", añadió en su declaración.

Al margen de este procedimiento, el Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha planteado una pieza separada para aclarar la presunta existencia de hechos "penalmente relevantes" en los documentos intervenidos que los implicados temían que vieran la luz y que se encontraron en el maletero de la víctima.

El caso de Maracena ha sacudido, más si cabe, la campaña del PSOE de cara al 28-M. A ello hay que sumar el escándalo por la compra de votos en Mojácar y numerosos aunque pequeños escándalos locales que azoran el partido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin embargo, no ha hecho mención a ninguno de los casos en el mitin de este jueves en Madrid, muestra de que el partido no tiene claro cómo responder a dos días de las elecciones.

