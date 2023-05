El nº 3 de Espadas niega las acusaciones y dice que el secuestrador es "una persona desequilibrada"

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, ha negado este jueves rotundamente haber tenido cualquier implicación en el secuestro de la concejal socialista de Maracena (Granada) Vanesa Romero, perpetrado el pasado mes de febrero a punta de pistola.

El dirigente socialista ha difundido un comunicado en el que explica que las acusaciones contra él se bastan exclusivamente en el testimonio del propio secuestrador, Pedro Gómez (expareja de la actual alcaldesa socialista, Berta Linares), quien lleva tres meses como autor material de los hechos.

Noel López pone en duda la veracidad de dicho testimonio porque se trata de "una persona desequilibrada, no sólo por lo publicado en los medios de comunicación sino porque lo reconoce el propio autor".

[La corrupción sobrevuela al PSOE de Andalucía antes del 28-M: del fin de los ERE al secuestro de Maracena]

El número 3 del PSOE andaluz y hombre de la máxima confianza de Juan Espadas recalca que en estos momentos no está "ni investigado ni imputado, únicamente se me entrega copia del auto a fin de que tena conocimiento de las actuaciones procesales seguidas, que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda".

"Es intolerable la indefensión que sufro durante toda la jornada", añade el dirigente socialista, "por las informaciones y acusaciones publicadas, que me dan por imputado y hasta condenado, cuando la verdad es que no tengo vinculación alguna con los hechos". También asegura que en ningún momento ha tenido contacto ni ha coincidido con el secuestrador, "como constata la propia jueza instructora en el auto".

Noel López anuncia, por último, que emprenderá acciones judiciales contra el secuestrador "por sus manifestaciones calumniosas, así como contra cualquier otra persona, entidad o medio que se haga eco de cualquier difamación".

