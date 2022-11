El Gobierno reúne más la Mesa con Cataluña que la de Hacienda y las CCAA para los fondos UE

La tercera y última vez que el Ministerio de Hacienda convocó la conferencia sectorial del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia fue el 2 de agosto de 2021. Desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a sentar a las Comunidades Autónomas en este cónclave, prioritario para coordinar el desembarco de las ayudas.

Se trata de un organismo de coordinación interministerial con las regiones que diseñó el Gobierno para garantizar el buen desarrollo de todos los planes. El objetivo era que los consejeros del ramo pudieran articular "propuestas", pero también exponer sus "quejas" ante la llegada del dinero europeo, explican desde una administración autonómica.

De esta forma, el Gobierno reúne menos la mesa de Hacienda con las comunidades autónomas para abordar los fondos europeos que la denominada " Mesa de Diálogo y Negociación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña". La Mesa con Cataluña se ha reunido ya en tres ocasiones desde que comenzó la legislatura -la última en julio de este año- y tiene prevista una cuarta cita antes de finalizar el año.

"El organismo administrativo previsto para coordinar la llegada de los fondos no se reúne. Parece que la voluntad del Gobierno es que las cosas no funcionen. No comparte las decisiones ni establece una cogobernanza real. Ellos imponen su criterio", reprocha una fuente de Génova a EL ESPAÑOL.

Los populares esgrimen que falta mucho "diálogo" entre comunidades y Gobierno. Consideran que es necesario compartir información sobre "proyectos que son muy difíciles de desarrollar". Por ello, añaden que es imprescindible mantener ese "foro común donde se pueda hablar de cómo se implementan los proyectos".

[Feijóo tilda de "fracaso" la gestión de los fondos europeos en España y pide "mejoras" al Gobierno]

Es cierto que en los últimos meses se han celebrado conferencias sectoriales para abordar los fondos europeos entre Gobierno y autonomías. Pero en otro ámbito. La más reciente tuvo lugar en julio, cuando la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable de Transición Ecológica, sentó a los consejeros regionales para invitarles a acelerar la ejecución de los fondos a través de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Sin embargo, dirigentes del Partido Popular a nivel nacional y desde el ámbito autonómico, denuncian que la gestión del Ejecutivo con los fondos Next Generation se está caracterizando por la falta de "cogobernanza" y por la "arbitrariedad" a la hora de elegir el destino de los recursos europeos.

Falta de diálogo

Para denunciar la imposición del Ejecutivo en este asunto, el PP recurre a un ejemplo concreto en Andalucía, donde se forzó a la Junta a aceptar un proyecto educativo para la creación de nuevas plazas en educación infantil de 0 a 3 años: "Les dieron una cifra abultada que no se corresponde con la escasa natalidad actual".

Esto, por otro lado, provoca que "el dinero se termine perdiendo porque no se puede gastar en otra cosa". "La Administración autonómica sólo puede ejecutar o desarrollar, pero no destinar los recursos a otros proyectos", explican las fuentes consultadas. En resumen, "hay una inejecución de fondos". A su vez, el PP denuncia "falta de transparencia".

Recientemente, la Comunidad de Madrid solicitó que se reactive el órgano de coordinación de Hacienda con las CCAA. El consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, fue el encargado de cursar la petición al considerar importante "que el Gobierno central informe a las comunidades sobre las deficiencias en la gestión de los fondos".

El responsable económico del Ejecutivo madrileño criticó, entre otras cosas, que aún no esté operativa la herramienta informática para hacer el seguimiento de gestión de las ayudas. También puso el foco en la baja ejecución de los PERTE, que "están dejando a grandes empresas fuera de convocatorias".

Tanto en la dirección nacional del Partido Popular como en los territorios donde gobiernan, no dudan en calificar como "desastroso" el papel del Ejecutivo en este asunto. Lasquetty remarcó la idoneidad de que Moncloa responda "por lo que se ha hecho mal" y, sobre todo, "trate de arreglar lo que es posible arreglar".

En esa línea, el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, pidió el lunes al Gobierno "reformular los fondos europeos y mejorar su gestión". "Se acaba de solicitar el tercer envío de fondos, cuando no se ha puesto en marcha la plataforma informática de control de los fondos anteriores", denunció.

Sigue los temas que te interesan