Feijóo tilda de "fracaso" la gestión de los fondos europeos en España y pide "mejoras" al Gobierno

El presidente del Partido Popular ha inaugurado este martes en Madrid la segunda edición de expoGanvam, el Congreso anual que celebra la patronal de Vendedores y Reparadores de Vehículos. En esta cita, Alberto Núñez-Feijóo ha tildado de "fracaso" la gestión de los fondos europeos en España y ha pedido "mejoras" al Gobierno.

Consciente de que la economía es uno de sus principales campos de batalla, el líder de la oposición ha acudido hasta el recito ferial de Ifema para apoyar al sector de la automoción. Desde allí ha criticado que el PERTE destinado a esta industria "nació mal", ya que "el 70% de las ayudas no están adjudicadas".

Feijóo ha enmendado la plana al Gobierno por este asunto. "Acaba de solicitar el tercer envío de fondos europeos cuando no ha sido capaz de poner en marcha la plataforma informática del control de los fondos anteriores", ha criticado.

También ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno con los "datos de ejecución". Por ello, ha recurrido a la Airef, que es "organismo independiente", para añadir que, según la información que arroja, se "estima que se repetirá el fracaso del año 2021 y este año España no superará los 10.000 millones de ejecución de fondos europeos".

Por ello, Feijóo ha pedido al Ejecutivo "reformular los fondos europeos y mejorar su gestión". Se ha servido del ejemplo de la "gestión ineficaz del PERTE de la automoción" para ejemplificar su crítica. Según él, éste proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, "nació mal".

PERTE de automoción

"EL 70% de las ayudas no están adjudicadas. De unos 24.000 millones de euros previstos, sólo se han movilizado 2.200 millones. El 70% de este gran PERTE no ha producido resultados. No hemos sido capaces de ejecutarlo conforme a la reglamentación europea y tenemos un gran fracaso", ha subrayado el dirigente conservador.

De ahí que el presidente del PP haya pedido al ministerio de Industria, que dirige la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, "un nuevo PERTE de la automoción. Que debe de incluir a los vendedores y reparadores de vehículos y mejorar el reciclaje de la reparación".

Sobre el sector automovilístico, Feijóo también ha culpado al Ejecutivo de no poner las recetas adecuadas encima de la mesa. "No tenemos electrolineras. Muchas de las medidas que se han implementado tienen un sesgo ideológico y escaso sesgo tecnológico", ha lamentado.

A su juicio, hay un empeño del Gobierno en "vender vehículos eléctricos", cuando la línea de acción prioritaria debería de pasar por "retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 14 o 15 años". En esa línea ha propuesto retirar "de forma inmediata" los motores de combustión viejos para sustuirlos por los nuevos e "ir transitando hacia las emisiones cero". Es decir, "hacer la transición de forma ordenada".

Macroeconomía

En el terreno más económico, el presidente del Partido Popular ha señalado que nuestro país sigue "sin recuperar los niveles previos a la pandemia". "Los indicadores en el 2022 son peores que los de 2019. El PIB es inferior, no nos recuperaremos hasta el primer trimestre de 2024 cuando nuestros socios lo recuperaron en 2021", ha afirmado.

En ese sentido, ha sugerido que España es "el país colista de la economía del euro en la recuperación del PIB" por cuestiones como el "incremento masivo de los impuestos", o el "fracaso en la ejecución de los fondos europeos".

Con esta radiografía, el presidente popular ha vuelto a solicitar al Gobierno que acometa una "rebaja de impuestos de forma extraordinaria, de forma temporal. Para que las familias puedan recuperar su poder adquisitivo, que lo están perdiendo a causa de la inflación".

