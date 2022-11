La UE, entre la "irritación" y la "desilusión", seguirá presionando a España para que desbloquee el CGPJ

Pese a la ruptura total entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo, Bruselas no afloja la presión sobre España para que desbloquee con la máxima urgencia el órgano de gobierno de los jueces.

"España debe proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", insisten los portavoces oficiales de la Comisión Europea como única reacción cada vez que se les pregunta por el enésimo fracaso de las negociaciones entre socialistas y populares.

Ya fuera de micro, los responsables del Ejecutivo comunitario reconocen que hay "bastante desilusión e irritación" por el naufragio absoluto de esta "última oportunidad" que se habían dado los negociadores, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

"La anomalía particular y grave en España -y que causa un daño reputacional serio al país- es el hecho de que el CGPJ lleva en funciones cuatro años", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

Al Partido Popular, la Comisión de Ursula von der Leyen le reprocha que condicione ahora la renovación del CGPJ a una cuestión con la que no tiene nada que ver, como es la reforma para abaratar las penas del delito de sedición que planea Sánchez.

Y al Gobierno le advierte de que no tolerará ningún atajo para salir de la actual parálisis. En particular, Bruselas ve inaceptable resucitar la reforma que rebajaría la mayoría necesaria para nombrar a los vocales, tal y como reclama Podemos. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado aclarar este lunes si se atenderá la petición del socio minoritario de la coalición.

El Ejecutivo comunitario ya obligó al Gobierno de Sánchez a retirar este proyecto de reforma cuando lo planteó por primera vez a finales de 2020. La norma, promovida por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, tenía como objetivo rebajar el umbral de votos necesarios para que las Cortes elijan a los 12 miembros del CGPJ que procedentes de la carrera judicial: de los tres quintos vigentes en la actualidad a la mayoría absoluta. Los socios de coalición alegaron entonces que de esta forma se podría "sortear" el bloqueo que atribuyen al PP.

Es el mismo argumento que ha esgrimido ahora el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para resucitar esta reforma. "Tras la enésima excusa del PP para continuar su golpe sedicioso contra la democracia en el poder judicial, ya solo queda una opción: cambiar el método de elección del CGPJ en el Congreso y arrebatar así a Feijóo su minoría de bloqueo", sostiene Echenique.

Nosotros proponemos que los 12 vocales del turno de jueces se elijan en el Congreso por mayoría absoluta y con la participación de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la cámara. Como ya ocurre con el Consejo de RTVE. ⬇️ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 28, 2022

Sin embargo, Bruselas considera que rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ no haría más que empeorar la situación: aumentaría la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre el judicial, así como la politización del órgano de gobierno de los jueces, contradiciendo todas las recomendaciones de la UE.

De hecho, la vicepresidenta de la Comisión, la liberal checa Vera Jourova, trasladó personalmente sus "serias preocupaciones" sobre este proyecto de reforma al anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y le pidió que la archivara de forma definitiva.

Descongelarla ahora como solicita Unidas Podemos provocaría una reacción igual de contundente por parte del Ejecutivo comunitario. "Lo que no era aceptable en su momento, seguiría sin serlo ahora", resaltan las fuentes consultadas.

Pero el PP tampoco se libra de las críticas de Bruselas, que no entiende el vínculo establecido por Feijóo entre la renovación del CGPJ y la reforma del delito de sedición. "No es de recibo que la renovación se haga depender de otras cuestiones, que por muy importantes que sean (cosa que en la que no entramos), no pueden suponer un bloqueo institucional que no es aceptable y que perjudica al país en cuanto tal, no al Gobierno ni a la oposición", explican en la Comisión.

"Si cada vez que hubiera desacuerdo sobre cuestiones importantes en sede parlamentaria se bloquearan las instituciones, estaríamos en un bloqueo permanente", subrayan las fuentes consultadas.

En su informe anual sobre el Estado de derecho publicado el pasado julio, Bruselas reclama además cambiar el sistema de elección del CGPJ, para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces y no por el Congreso y el Senado, como ahora. Pero en el Ejecutivo comunitario destacan que este problema no es exclusivo de España, sino que se han dirigido recomendaciones similares a otros Estados miembros.

"Ahora lo urgente e inaplazable es la renovación, y una vez se resuelva eso, habrá que ponerse con lo demás. Una vez que se resuelva la renovación: no antes ni en paralelo", insisten las fuentes consultadas.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, viajó a Madrid a finales de septiembre en un intento de ejercer de mediador entre el Gobierno y el PP, pero su misión fracasó de forma estrepitosa. Las constantes amonestaciones en los informes sobre el Estado de derecho (ya van tres) tampoco han surtido efecto hasta ahora. Pero de momento Bruselas no quiere hablar de sanciones contra España por el bloqueo del Poder Judicial y aún espera que se encuentre una solución.

