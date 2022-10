El PP acusa a Sánchez de ser "mal español" por romper el CGPJ para "rebajar la sedición"

Después del naufragio de la negociación para renovar el Poder Judicial por la reforma del delito de sedición que pretende acometer el Gobierno, el Partido Popular ha endurecido considerablemente el tono. El número tres de la formación, Elías Bendodo, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de ser un "mal español y un mal socialista".

El coordinador general de los populares ha justificado sus palabras aseverando que el PSOE de hoy "no tiene nada que ver con el de entonces". A su juicio, dirigentes de antaño como Felipe González, del que se acaban de celebrar los cuarenta años de su primera victoria, estarían en contra de ceder ante formaciones políticas como ERC.

De hecho, Bendodo ha calificado el reciente acto que celebraron los socialistas en Sevilla para conmemorar la citada efeméride como "el entierro del PSOE constitucional por obra del sanchismo".

Redoblando las críticas hacia el Ejecutivo por los pactos con formaciones independentistas, el número tres de Feijóo ha planteado si "desgastar tanto a España merece la pena por unos meses más en la Moncloa".

"El PSOE verdadero no dudaría ni un segundo a comprometerse por escrito para no reformar el delito de sedición", ha subrayado Bendodo para confirmar lo que avanzaba esta mañana EL ESPAÑOL: si Moncloa da marcha atrás en su intención de rebajar las penas por sedición, el PP reanudará la negociación del CGPJ y el TC.

"Negociaciones paralizadas"

Según defiende el principal partido de la oposición, "las negociaciones están paralizadas pero no están rotas". El Gobierno, indican los populares, "tiene en su mano" desbloquear la justicia. La única condición es "que se comprometa por escrito a no negociar el delito de sedición en España".

Bendodo ha confirmado que las palabras de la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, el pasado jueves en el Congreso, fueron el detonante que hizo estallar las conversaciones. "¿Era tacticismo calculado? No fue ningún lapsus. Era, efectivamente, el acuerdo con ERC", ha asegurado para defender el portazo del PP al Gobierno.

En ese aspecto, Génova insiste en afirmar que durante el tiempo que han estado negociando con el Ejecutivo la renovación de los órganos judiciales, Bolaños ha negado que se fuera a modificar la sedición.

"Después de todo esto sólo puedo decir que Sánchez es un mal español y es un mal socialista. No hay más. El PP no va a aceptar este trágala. No se trata sólo de una traición al PP, es una traición a España y eso evidentemente el PP no lo va a consentir ni hoy ni mañana ni nunca", ha censurado el dirigente conservador.

El número tres de los populares ha considerado que es "mejor romper un acuerdo que traicionar a España". Y es que, según ha explicado, la reforma que pretende introducir Moncloa "no es sólo adaptar el Código Penal a las necesidades de presente y futuro, sino también a las del pasado".

A su juicio, es ponerle una "alfombra roja a los responsables del golpe en Cataluña, como Puigdemont". Ahí es, ha rematado Bendodo, donde está "la clave de bóveda".

Mociones en Aytos y CCAA

Para redoblar la ofensiva, el PP ha anunciado que va a presentar mociones en Ayuntamientos y parlamentos autonómicos para que el PSOE de cada territorio se retracte y diga "si está de acuerdo con que se abarate el delito de sedición". Ahí, ha vaticinado Bendodo, se verá "dónde empieza al PSOE verdadero y dónde acaba el sanchismo".

El también senador, por otro lado, ha repetido que Sánchez se presta a "prevaricar junto a Pere Aragonés", por comprometerse con el independentismo catalán a cuestiones como incumplir la sentencia del TSJC que dictamina un mínimo del 25% para la enseñanza del castellano en las aulas catalanas.

