Feijóo reanudará la negociación sobre el Poder Judicial si Sánchez no rebaja el delito de sedición

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reanudará las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial si Pedro Sánchez no reforma el delito de sedición. Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes próximas al líder del PP, que subrayan en que las conversaciones están suspendidas —congeladas— y no rotas.

Por ello, aún existe la posibilidad de retomar los contactos entre el Partido Popular y el PSOE sobre el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años con el mandato prorrogado. La formación conservadora insiste en que la pelota está en el tejado de los socialistas.

¿Habrá deshielo? Sólo si el presidente del Gobierno renuncia a esta reforma del Código Penal. De suceder, el PP volvería a tender la mano para amarrar "un pacto de Estado" sobre el Poder Judicial que, según los populares, es más valioso que el apoyo de los partidos independentistas a Sánchez.

El pasado jueves, las negociaciones saltaron por los aires. El Partido Popular las suspendió al "constatar" que el presidente del Gobierno pretende seguir adelante con la reforma de la sedición, delito por el que fueron condenados en 2019 los líderes del procés.

Este sábado, Feijóo acusó al líder del Ejecutivo de preferir "pactar con quienes delinquen" y le criticó su rechazo a los "constitucionalistas". Aseguró que Sánchez "mercadea" con estas cuestiones, "que no tienen nada que ver" con los Presupuestos, para garantizarse así el apoyo de los nacionalistas a las próximas cuentas públicas.

Horas después, ya el domingo, el PSOE, por boca de Pilar Alegría, acusaba al gallego de "insumisión constitucional". "Renovar el CGPJ no es una decisión, es una obligación", criticó la también portavoz del Partido Socialista.

En plena polémica sobre este asunto, Carles Puigdemont, residente en Bélgica tras huir de la Justicia española en 2017, ya ha rechazado la reforma del delito de sedición como solución al "conflicto político entre Cataluña y España".

Lo hacía en la tarde de este domingo, en una carta pública, compartida en sus redes sociales, en la que también aseguró que "gente del PSOE" le ha ofrecido su indulto, siempre que regrese a España y declare ante el Tribunal Supremo.

En la misiva, de dos páginas y titulada Cinco años de exilio, en alusión al lustro que lleva residiendo en Waterloo, apunta: "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo".

A lo largo de su carta, Puigdemont niega en varias ocasiones que la reforma del delito de sedición vaya a calmar las aguas. "No entiendo cuál es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Cataluña y todavía entiendo menos que se me vuelva a incluir entre quienes saldrían beneficiados como una fórmula para arreglarlo", destaca.

"No he buscado de qué manera pasaría menos tiempo en una prisión española, ni he esperado para mí los beneficios que se aplican otros", aseguró, en una más que evidente alusión al indulto concedido a los condenados por el procés, entre los que se encuentra Oriol Junqueras.

"Puedo entender los beneficios que tendría para el Estado español el hecho de que yo aceptara una resolución basada en la reforma del Código Penal, pero los beneficios para el proceso de independencia no los veo por ningún lado", apostilló Puigdemont en su carta.

