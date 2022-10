Puigdemont advierte que la reforma del delito de sedición "no resolverá el conflicto político" catalán

Carles Puigdemont, residente en Bélgica tras huir de la Justicia española en 2017, ha rechazado la reforma del delito de sedición como solución al "conflicto político entre Cataluña y España". Y asegura que "gente del PSOE" le ha ofrecido su indulto, siempre que regrese a España y declare ante el Tribunal Supremo.

Así lo ha manifestado en una carta, hecha pública en sus redes sociales, que el expresidente de la Generalitat ha titulado Cinco años de exilio, en alusión al lustro que lleva en Waterloo. "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", ha apostillado.

"Gente del PSOE, en diversas ocasiones, me ha venido a ver para generarme expectativas de un buen trato, vía reforma del Código Penal, y un indulto. Siempre, claro está, acepte comparecer ante el Supremo", indica en la misiva.

[El 'CNI catalán' abrió seis empresas informáticas en Estonia para conseguir "desconectarse del Estado"]

"No lo busco ni quiero este beneficio personal. Tampoco lo pienso pedir de rodillas", asegura. "No entiendo cuál es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Cataluña y todavía entiendo menos que se me vuelva a incluir entre quienes saldrían beneficiados como una fórmula para arreglarlo", destaca.

"Durante todo este lustro he procurado mantener mi acción política en el mismo marco. (...) Pueden cambiar tácticas y algunas estrategias determinadas, pero el sentido de la estrategia general es el mismo y no hay motivo alguno para cambiarlo", señala.

Mesa de Diálogo

Asimismo, Puigdemont critica al Partido Socialista y a ERC por abordar su situación personal en la Mesa de Diálogo y se hayan planteado vías para resolverla. Puigdemont, además, niega que pretenda beneficiarse de una hipotética reforma del delito de sedición en el Código Penal, algo que Pedro Sánchez ya ha avanzado que tiene previsto.

Avui fa cinc anys que arribàvem a l'exili. He escrit un text al respecte, mirant enrere i mirant endavant. Podeu llegir-lo en aquestes captures de pantalla o bé descarregar-lo en aquest enllaç:https://t.co/TuCLBMbusK pic.twitter.com/bQu58NJ47w — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 30, 2022

"Si no se lo he pedido ni autorizado, ¿por qué razón insisten? ¿Qué buscan?", reprocha el expresident a PSOE y Esquerra. Según la carta que ha hecho pública este domingo, también duda de que esta medida legislativa "pueda tener algún beneficio para la resolución del conflicto político entre España y Cataluña".

"No he buscado de qué manera pasaría menos tiempo en una prisión española, ni he esperado para mí los beneficios que se aplican otros", en una más que evidente alusión al indulto concedido a los condenados por el procés, entre los que se encuentra Oriol Junqueras.

[La cena del 'CNI catalán' que grabó la Guardia Civil: "El Estado está débil, no aguanta otro referéndum"]

"Puedo entender los beneficios que tendría para el Estado español el hecho de que yo aceptara una resolución basada en la reforma del Código Penal, pero los beneficios para el proceso de independencia no los veo por ningún lado", apostilla.

"Ya sé que algunos serían felices de verme declarar voluntariamente ante el Supremo, y que se desvivirían porque fuera indultado a los tres años de condena. Para mi vida personal sería un alivio. Pero sería una renuncia política que no estoy dispuesto a aceptar y soy plenamente consciente de lo que eso representa", apunta.

Reforma de la sedición

Precisamente, la reforma del delito de sedición ha sido el motivo que ha hecho saltar por los aires las avanzadas conversaciones entre PSOE y PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El partido de Alberto Núñez Feijóo dio marcha atrás al "constatar" que Pedro Sánchez pretende seguir adelante con esta reforma del Código Penal. Por ello, este sábado, el líder de los conservadores acusó al presidente del Ejecutivo de preferir "pactar con quienes delinquen" y "gobernar antes con el independentismo que con el constitucionalismo".

"El Código Penal no se pacta con los que delinquen, se aplica a los que delinquen", resumió Feijóo, antes de achacar a los socialistas el fracaso de las conversaciones, colocando al PP en una posición, a su juicio, inasumible. El PSOE, por contra, insiste en que los conservadores tuvieron, de nuevo, una "actitud obstruccionista".

Sigue los temas que te interesan