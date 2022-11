El policía al que Marlaska cesó dice que Interior lleva "en secreto" barcos llenos de 'ilegales' a Valencia

El inspector de la Policía Nacional Ricardo Ferris, cesado por el Ministerio del Interior tras unas polémicas declaraciones en las que vinculaba inmigración irregular con delincuencia, ha asegurado que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska está llenando ferris de inmigrantes en Baleares que traslada "en secreto" a la Peninsula, en concreto, a Valencia.

"Lo que hacen es acordar con las autoridades de allí [de Baleares] que vengan en ferris de 500 en 500 argelinos. Los están trayendo en secreto y sin que se entere la opinión pública, de manera continua", ha asegurado en declaraciones al canal de televisión 7NN.

Y añade: "Gran parte de ellos son delincuentes y muchos de ellos son expresidiarios recién salidos de las cárceles de Argelia".

Ricardo Ferris era el inspector jefe de la Comisaría Centro de la ciudad de Valencia y fue relevado de su puesto el 20 de octubre. Fue a raíz de una charla organizada por Vox, a la que acudió el vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith, y en la que Ferris hizo unas declaraciones polémicas.

Aseguró que, para él, "inmigración ilegal es igual a delincuencia" y que "desde hace cinco años" en su comisaría ya no hay "delincuentes nacionales". Sus palabras suscitaron tal polémica en las redes sociales que la Dirección General de la Policía acordó su relevo junto a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

Ahora, en sus nuevas manifestaciones, Ferris secunda sus palabras de entonces. "Yo no dije que inmigración es igual a delincuencia, dije que delincuencia es igual a inmigración ilegal. Eso no me lo puede rebatir nadie y, los que lo hacen, pretenden mantener oculta la información", ha comentado.

Además, el agente reta al ministro del Interior a ir a su comisaría y a sacar los datos del registro: "Que vaya a mi comisaría, saque el libro de registro de detenidos, que eso es oficial y los datos están ahí, y le diga a la opinión pública, con los datos delante, si miente usted, señor ministro o miente Ricardo Ferris, inspector de policía".

Ricardo Ferris asegura que el ministro "ya no sabe qué hacer con toda esa cantidad de inmigrantes ilegales que están llegando en pateras" y, al trasladarlos a Valencia, ha multiplicado la delincuencia en la ciudad. "Valencia, hoy en día, ha pasado a ser la ciudad que más ha crecido en cuanto a delincuencia", asegura. Y añade que, hoy, "difícilmente se puede diferenciar de Barcelona a efectos de seguridad ciudadana".

"Aquí se están produciendo violaciones todos los días. Hace un par de semanas violaron a un hombre, violaron a otros dos hermanos también, a turistas alemanes... Y los autores siempre son los mismos. Estamos hablando de una media de una, dos o tres agresiones sexuales diarias, y los fines de semana muchísimas más", concluye.

Tras ser cesado, tanto Vox como la organización policial Jupol le arroparon y le ofrecieron sus servicios jurídicos para anular el cese. Además, el partido de Santiago Abascal le ha tanteado para concurrir en las listas de la formación en las próximas elecciones al Ayuntamiento de Valencia.

